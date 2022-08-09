ستساهم الشركة في خلق وظائف جديدة، وتقديم خدمات استشارية وارشادية لمشاريع "الميتافيرس" و"الويب 3"، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الأخرى التي ستدعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أهدافهم الخاصة بالجيل التالي من الإنترنت

دبي ، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة بدو، الشركة الرائدة في دبي لتقنيات "الميتافيرس" و"الويب 3" في الشرق الأوسط، اليوم عن توسع عملياتها وخدماتها انسجامًا مع استراتيجية دبي للميتافيرس التي تم الإعلان عنها مؤخرًا على مستوى إمارة دبي.

وقد تم تصميم استراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهر الماضي لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس" و"الويب 3"، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع "الميتافيرس" العالمي ومضاعفة عدد شركات "البلوك تشين" 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي وتعزيز نجاح دبي في استقطاب 1000 شركة تعمل في مجال "البلوك تشين" و"الميتافيرس" مع استهداف واستحداث 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول 2030 وزيادة إسهام القطاع في اقتصاد دبي إلى 4 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبهذا الصدد صرح أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة »بدو« قائلًا: "إننا نتشارك بقوة رؤية دبي الخاصة بالجيل الثالث للويب، حيث أن استراتيجيتنا تتوافق مع استراتيجية الحكومة. وقد أطلقنا مؤخراً عُضْوية «UAENFT Keypass» لمجتمع الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT»، وأجرينا سلسلة من العروض الفنية التي لاقت استحسانًا كبيرًا. ونحن الآن نسعى الى توسيع خدماتنا لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل عبر إمكانات «الميتافيرس»".

ومن الجدير بالذكر أن شركة »بدو« التي تأسست في عام 2021، تنامت أعمالها بسرعة كبيرة لتصبح شركة رائدة في مجال "الويب 3" داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وضعت الشركة بعد إعلان حكومة دبي عن استراتيجية "الميتافيرس" خططًا لتوسيع خدماتها التي تدعم كلا القطاعين الحكومي والخاص في رحلات التحول نحو "الويب 3". علمًا أن هذه الخدمات ستشمل تقديم الاستشارات والتوجيه اللازم لمشاريع "الميتافيرس" و "الويب 3"، بالإضافة إلى خدمات تدقيق وتطوير العقود الذكية.

وفي سياق خطط شركة »بدو« لتسريع وتيرة نمو عملياتها وخدماتها، ستقوم الشركة أيضًا بتوسيع طاقم عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو يجعلها تساهم بشكل فعال في اتاحة فرص عمل سانحة في مجال "الميتافيرس". كما ستعمل الشركة على توظيف بعض الخبراء والمطورين والاستشاريين المتخصصين في مجال "الويب 3" "الميتافيرس" "البلوك تشين"، ممن يمتلكون خبرات واسعة وعميقة في هذه المجالات.

وأضاف الزرعوني في حديثه قائلًا: "نحن نعلم جيدًا بأن كل من "الميتافيرس" و"الويب 3" في مرحلة النمو والتطوير، ولكننا في »بدو« نمتلك التزامًا راسخًا تجاه بناء وازدهار هذا المستقبل الافتراضي، ونحن متحمسون للمضي قدمًا نحو تشكيل هذا المستقبل خطوة بخطوة، وحجرًا تلو الآخر من أجل بلوغ وتحقيق الهدف المنشود".

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