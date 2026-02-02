أعلنت "بلوفايف كابيتال"، الشركة الاستثمارية العالمية، اليوم عن إغلاق "صندوق أونيكس الأول" (Onyx Fund I). ويستهدف الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والمسجل في سوق أبوظبي العالمي الاستثمار في الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا وكذلك في الاستثمارات الرأسمالية في قطاع النمو في الولايات المتحدة وأوروبا. وسينصبّ تركيز الصندوق على الشركات الرائدة في مجال الابتكار، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقانة الحيوية والحوسبة المتقدمة، حيث تلتقي القدرة على إحداث تحولات مبتكرة مع التطبيقات التجارية القابلة للتطوير والنشر على نطاق واسع.

يعتمد الصندوق على رأس المال السيادي الاستثماري المتاح لاغتنام الفرص من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التوافق الاستراتيجي بين أولويات الاستثمار على المدى البعيد في المنطقة والدخول بقوة للاستثمار في التكنولوجيات الأساسية القادرة على إحداث التحولات والمتاحة في الأسواق الغربية.

وتعليقًا على هذا الحدث قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلوفايف كابيتال": "يسعى "صندوق أونيكس" إلى استهداف نقاط التحول الحالية في كل من الذكاء في القدرات الحوسبية والذكاء البيولوجي، مما يسمح لنا بالدخول في شراكات مع رواد الأعمال ذوي الرؤية الثاقبة الذين يرسمون معالم العصر التكنولوجي القادم، حيث توفر سوق أبوظبي العالمي المنظومة التشريعية المثالية ذات التطلعات المستقبلية الطموحة لتأسيس صندوق بهذه الطموحات العالمية".

يتوقع الصندوق تنفيذ عدد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والتقانة الحيوية في الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر المقبلة.

"بلوفايف كابيتال" منصة استثمارية عالمية تمتلك حالياً 7.4 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلوفايف كابيتال" التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كلّ من لندن، والمنامة، وأبو ظبي، ودبي، ومسقط، وبكين، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

