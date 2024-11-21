دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوي هب عن إطلاق مبادرتها الجديدة لبرنامج التسريع العالمي الخاص بها، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء أعمال مستدامة على منصة بلوك تشين سوي في مجال الويب3. سيستمر هذا البرنامج لمدة 12 أسبوعاً، وتم تنظيمه بالشراكة بين كلاً من برينك، كوين ليست، مجموعة غاف، ومؤسسة سوي، بهدف توفير التمويل الاستراتيجي، والتوجيه التقني، وفرص التواصل للشركات الناشئة والمطورين العاملين على منصة بلوك تشين سوي.

يلتزم برنامج تسريع سوي هب بدعم المشاريع التي لم تطلق توكناتها بعد وتمتلك إمكانيات قوية للتوسع ونماذج أعمال مستدامة. وسيستفيد المشاركون المختارون من دعم شامل بما في ذلك التمويل الذي تصل قيمته إلى 200,000 دولار لكل فريق بناءً على الإنجازات، والوصول المباشر إلى فريق هندسة الحلول في سوي للحصول على الدعم التقني والتعاون في بناء المنتج لتوسيع إمكانات شبكة سوي، كما سيتم تقديم الفرق المشاركة إلى جمهور عالمي يتجاوز 10 ملايين مستخدم مبكر عبر قنوات شركائنا التسويقية، وستحصل الفرق على دعم في استراتيجيات التسويق والنمو، والاستفادة من خبراء التسويق الرئيسيين، واستراتيجيات طرح المنتجات في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الفرق إمكانية الوصول إلى الاستشارات المتخصصة حول تصميم الرموز، وآليات التوزيع، واستراتيجيات الإدراج، وغيرها من الجوانب الحاسمة لبناء اقتصاد رموز مستدام.

تبحث سوي هب عن فرق مبتكرة لم تطلق توكناتها بعد وتمتلك منتجاَ قابلاَ للتطبيق (MVP) ويتماشى مع قدرات بلوك تشين سوي وله تطبيقات عملية في العالم الواقعي. يشار إلى باب التقديم مفتوح حتى تاريخ 20 ديسمبر 2024.

وعن هذه الخطوة قال كريستوف لوكوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة سوي هب: "يمثل برنامج تسريع سوي هب التزامنا بدعم الجيل القادم من التطبيقات المميزة على بلوك تشين سوي. نحن نؤمن بأن دعم المؤسسين الذين يبنون تطبيقات ذات استخدامات عملية حقيقية يساهم بشكل فعال في مهمة سوي لاستقطاب مليار مستخدم جديد إلى الويب 3".

وعن تطور مجتمع المطورين على بلوك تشين سوي الذي يشهد زخماً وحماساً كبيرين. قال سكوت كيتو، رئيس شركة كوين ليست: "نحن واثقون من أن برنامج تسريع سوي هب سيلعب دوراً حاسماً في نمو شبكة سوي من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون. لدينا خبرة تزيد عن سبع سنوات في دعم النظم البيئية والمطورين المبتكرين، ونتطلع إلى دعم الجيل القادم من المطورين على سوي".

كما قال كوستاس شالكيس، المؤسس المشارك وكبير خبراء التشفير في مختبرات ميستن: "برزت الإمارات العربية المتحدة بسرعة كمركز رئيسي للتكنولوجيا اللامركزية القائمة على البلوك تشين. نحن متحمسون للتعاون مع برينك وكوين ليست ومجموعة غاف لإطلاق برنامج تسريع عالمي يجمع بين قوة المنطقة ومنظومة سوي لإنتاج مشاريع تستفيد من تقنيات سوي الرائدة لتقديم حلول لحظية على نطاق واسع".

وأضاف جميل خلفان، رئيس منظومة التطوير في مؤسسة سوي: "يمثل إطلاق برنامج تسريع سوي هب العالمي خطوة كبيرة إلى الأمام لدفع عجلة الابتكار في منظومة سوي. نسعى من خلال توفير الوصول إلى الموارد والإرشاد والدعم للمطورين ورواد الأعمال على مستوى العالم، إلى تمكينهم من بناء حلول ثورية تعتمد على منصة سوي المميزة، مما يساهم في تعزيز مكانة سوي كمزود بنية تحتية رئيسي في مجال الويب 3."

وأعرب ياسين أبو داؤود، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدير التطوير في برينك، عن حماسه قائلًا: "يسعدنا التعاون مع سوي هب في برنامج يضع معياراً جديداً في تسريع الويب 3. من خلال التزام سوي هب بتقديم تمويل يصل إلى 200,000 دولار لكل شركة ناشئة بناءً على الإنجازات، فإن هذه المبادرة لا تمول الشركات الناشئة فحسب، بل تزودها بالموارد الأساسية للابتكار والنمو والتوسع السريع. يتماشى التزام سوي هب بدعم المشاريع قبل إطلاق التوكنات مع مهمة برينك لتمكين التقنيات التحويلية وإحداث تأثير حقيقي في نظام البلوكتشين الإيكولوجي."

يهدف برنامج تسريع سوي هب إلى دعم المؤسسين والمطورين الواعدين لتسريع طرح منتجاتهم في السوق. سيحصل كل فريق مختار على إمكانية الوصول إلى موارد سوي هب، بما في ذلك فريق هندسة الحلول. وفي المقابل، ستأخذ سوي هب حصة في المشاريع، مما يضمن توافق الحوافز مع تمكين المؤسسين من الاحتفاظ بسيطرة كبيرة.

ستأخذ عملية التقديم في الاعتبار الأسس الرئيسية للمشروع، وقدرات الفريق، ومدى التوافق مع منظومة سوي، ومدى التقدم المحرز. ندعو الفرق المهتمة لتقديم طلباتهم عبر بوابة برنامج تسريع سوي هب على الرابط: suihub.org/accelerator

نبذة عن سوي

سوي هي منصة بلوك تشين وعقود ذكية فريدة من نوعها تم تصميمها من الألف إلى الياء لجعل ملكية الأصول الرقمية سريعة، وخاصة، وآمنة، ومتاحة للجميع. يعتمد نموذجها الموجه نحو الكائنات على لغة البرمجة "موف" ويدعم التنفيذ المتوازي، والتحقق الفوري دون الثانية، والأصول الغنية على السلسلة. تدعم سوي نطاقاً واسعاً من التطبيقات بسرعة لا تضاهى وبتكلفة منخفضة. لمزيد من المعلومات عن سوي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://sui.io

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