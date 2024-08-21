الدناصوري": ندرس فرص استثمارية جديدة بشرق القاهرة.. ومشروعات البنية التحتية للدولة انعكست على حجم التنمية العمرانية



فرج: المرحلة الأولى من مشروع "NAIA Bay- نايا باي" برأس الحكمة سيتم تسليمها في عام 2025 على مساحة تبلغ 470 ألف و400 متر مربع.



أعلنت شركة "نايا" للتطوير العقاري عن ارتفاع حجم استثماراتها في مصر إلى 46 مليار جنيه، وذلك في إطار خططها التوسعية الطموحة خلال المرحلة المقبلة، واستمرارها في تنمية محفظة أراضيها، البالغة حوالى 252 فدانًا، موزعة بين غرب القاهرة ورأس الحكمة بالساحل الشمالي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة "نايا" للإعلان عن خططها المستقبلية واستراتيجيتها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بجانب الإعلان عن حجم الإنجاز في مشروعاتها "نايا باي - NAIA Bay" برأس الحكمة و" NAIA West " بمدينة زايد الجديدة.



وقال المهندس/ هشام الدناصوري، رئيس مجلس إدارة شركة "نايا" للتطوير العقاري، إن الشركة حريصة على تقديم مجتمعات سكنية تتناسب مع متطلبات الأسرة، وتعزيز القيمة المضافة بمشروعات الشركة لدعم صناعة التطوير العقاري في مصر، مضيفًا أن الشركة نجحت منذ انطلاق مسيرتها في عام 2021 في جذب ثقة العديد من العملاء والشركاء المحليين والدوليين وهو ما انعكس بشكل كبير على مستوى الجودة داخل مشروعات الشركة.



وأضاف "الدناصوري"، أن "نايا" كثفت من نشاطها في السوق العقاري المصري خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية نحو تقديم تجارب تنموية مختلفة لجميع العملاء، ودعمًا لجهود الدولة في التنمية العمرانية بمفهومها الشامل، مضيفًا أن الشركة تهتم بتقديم أفضل تجربة للعائلات داخل مجتمعات متكاملة المرافق والخدمات.



وصرح بأن "نايا" تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمنطقة شرق القاهرة، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية، والتي انعكست بشكل لافت على حجم التنمية العمرانية، لافتا إلى أن طريق "فوكا" الجديد قد اختصر مدة الوصول لمشروع " NAIA Bay - نايا باي" بالساحل الشمالي، وأصبحت المسافة بين القاهرة والعلمين 140 كيلومترًا فقط بعدما كانت تصل لنحو 240 كيلومترًا، كما عززت البنية التحتية القوية للدولة في المدن الجديدة من زيادة التوسع العمراني خاصة بمدينة الشيخ زايد الجديدة التي تضم مشروع " نايا ويست- NAIA West".



من جانبه أكد محمد فرج، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري بشركة "نايا" للتطوير العقاري، أن مشروع "NAIA Bay- نايا باي"، يقدم تجربة متميزة على أفضل واجهة ساحلية برأس الحكمة على مساحة تبلغ 470 ألف و400 متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات وغيرها، وسط مناظر شاطئية خلابة وأماكن للترفيه تتيح للعملاء أفضل إقامة وقضاء العطلات طوال العام.

وأكد "فرج" أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تسليمها في عام 2025 في ظل حرص الشركة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى أن مشروع" نايا باي - NAIA Bay" يتميز بتخطيط إحترافي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، إلى جانب توفير كل سبل الراحة وذلك من خلال التعاون مع أفضل المصممين والشركاء في ذلك المجال، وعلى رأسهم مؤسسة EIGhoneimi Architects، وشركة "Crystal Lagoons" ذات الشهرة العالمية التي تقوم بتنفيذ البحيرات البلورية المبتكرة، مضيفًا أن المشروع يضم مركزًا تجاريًا ومنطقة ترفيهية ومطاعم وغيرها.



وصرح "فرج"، أنه تم إطلاق مرحلة "فيرا" في NAIA Bay نايا باي " المخصصة للفيلات المستقلة بمختلف المساحات، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي على مصاطب علي ساحل البحر مباشرة، مما يوفر لساكنيها إطلالات خلابة وخصوصية تامة.

وشدد أن "نايا" تولي اهتمامًا كبيرًا باختيار الشركاء الاستراتيجيين من كبرى الشركات والاستشاريين العالميين، وذلك لضمان تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مشروعاتها، لافتا إلى أن "نايا" قد تعاقدت مع مجموعة "أكور" العالمية، والتي تعد من أكبر المؤسسات العالمية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وذلك لتتولى مهام إدارة وتشغيل فندقين داخل مشروع "NAIA Bay – نايا باي" برأس الحكمة، بالعلامة التجارية سويس أوتيل، وسويس أوتيل ريزيدينس، والمقرر افتتاحهما في الربع الثالث من عام 2027، لنكون أول الفنادق التي ستبدأ مرحلة التشغيل في منطقة رأس الحكمة.



وحول مشروع " نايا ويست - NAIA West"، قال "فرج"، إنه يمتد على مساحة 140 فدانًا بموقع يبعد بنحو دقائق عن قلب مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد وقد تم تصميمه بالتعاون مع شركة "رأفت ميلر" الرائدة في مجال التصميم الشامل والاستشارات الهندسية في الشرق الأوسط.



وأوضح "فرج" أن "نايا" تخطط لتدشين وحدات منطقة "ألانا" السكنية الفاخرة كمرحلة جديدة من مشروعها "NAIA West- نايا ويست" بمدينة الشيخ زايد الجديدة، لافتا إلى أن هناك طلب متزايد على وحدات "ألانا" حيث حققت مبيعات ضخمة بلغت ملياري جنيه، قبل الإعلان عن طرحها بشكل رسمي، مضيفًا أنه قد تم إسناد عمليات تشطيب وحدات "ألانا" إلى شركة Kyme alchemy، كأحد أبرز الشركات العاملة في مجالات التصميم والديكور.

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