الشارقة، الامارات العربية المتحدة، أعلنت أكاديمية تي 3 للطيران، الرائدة عالميًا في التعليم والتدريب القائم على الكفاءة في مجال الطيران، و"نست"، أحد أبرز مجمعات السكن المتكاملة في المنطقة والمطور والمشغل من قبل شركة أرادَ، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمعايير السكن لمتدربي الطيران في الأكاديمية. تمثل هذه الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة متدربي أكاديمية تي 3.

وتتميز أكاديمية تي 3 للطيران بحلولها المتكاملة للتدريب، والتي تشمل برنامج تدريبي دولي لرخصة الطيار متعدد الطواقم، حيث تقدم معايير تعليمية رائدة في مجال الطيران. وتقوم الأكاديمية بإعداد كادر من محترفي الطيران ضمن قطاع عالمي يتسم بالديناميكية، وذلك من خلال الالتزام بتقديم برامج تدريبية متقدمة تلبي أعلى المعايير الدولية.

يُعد مجمع "نست"، الذي يديره قسم الضيافة والترفيه في أرادَ، من أبرز مجمعات السكن الطلابي ذات المعايير العالمية، حيث يوفر بيئة آمنة ومريحة ضمن منطقة الجادة في الشارقة التي تتضمن مرافق حديثة مصممة لتلبية احتياجات السكان من طلاب ومهنيين. وقد نال المجمع جوائز تقديرًا لالتزامه بالمعايير الدولية في السلامة والأمان والرفاهية، مما يتوافق مع أولويات أكاديمية تي 3 للطيران في دعم المتدربين في جميع جوانب تجربتهم التعليمية.

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بين أكاديمية تي 3 للطيران ومجمع نست خلال جولة لمسؤولي الأكاديمية لمرافق "نست"، تلاها زيارة لمسؤولي "نست" لمبنى محاكاة الطيران لطائرة إيرباص 320 التابع لأكاديمية تي 3، حيث قاموا بتجربة محاكاة الطيران.

أهم النقاط الرئيسية للشراكة:

سكن بمعايير عالمية: سيوفر "نست" لمتدربي الأكاديمية مساحات فاخرة للسكن، آمنة ومؤثثة وتلائم جداول التدريب المكثفة .

سيوفر "نست" لمتدربي الأكاديمية مساحات فاخرة للسكن، آمنة ومؤثثة وتلائم جداول التدريب المكثفة أمان معترف به دوليًا : الاستفادة من إجراءات الأمان على مدار الساعة، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية لضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة.

: الاستفادة من إجراءات الأمان على مدار الساعة، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية لضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة. تعزيز التعاون: ستساهم الشراكة بتعزيز التعاون بين الأكاديمية وقسم الضيافة والترفيه في أرادَ، مما سيمكن من تعزيز تجربة السكن بشكل مستمر للمتدربين والمحترفين في مجال الطيران .

تعليقًا على الشراكة، قال الكابتن ناظم الحمد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية تي 3 للطيران: "نحن سعداء بالتعاون مع مجمع "نست" الذي يقدم حلول سكن عالمية المستوى للطلبة من تطوير أرادَ. وتأتي هذه الشراكة ضمن التزام أكاديمية تي 3 للطيران بتوفير أفضل تجربة تعليمية ومعيشية واجتماعية للمتدربين خلال رحلتهم الأكاديمية، وذلك بفضل الموقع المركزي لنست الذي يتيح الوصول المباشر لمجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الاجتماعية والرياضية. إن من أولوياتنا تمكين المتدربين من خوض تجربة تعليمية شاملة ومتوازنة، ليس فقط من خلال مساعدتهم على التركيز والتفوق في تدريبهم، ولكن أيضًا من خلال دعمهم لتحقيق إمكانياتهم الكاملة."

ومن جهته، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في أرادَ: "يسعدنا التحالف مع أكاديمية تي 3 للطيران الرائدة عالميًا لتوفير خدمات "نست" وتقديم تجربة سكنية فريدة، ونتطلع إلى دعم قادة المستقبل في صناعة الطيران من خلال هذه الشراكة".

هذه الشراكة الاستراتيجية بين أكاديمية تي 3 للطيران ومجمع نست تهدف إلى الارتقاء بمعايير السكن لمتدربي الطيران وتعزيز أسلوب حياتهم، مجسدةً القيم المشتركة للتميز والأمان والابتكار بين الطرفين.

نبذة عن أكاديمية تي3 للطيران

تأسست أكاديمية تي3 للطيران في عام 2007، وتعد مؤسسة تعليمية تدريبية شاملة في مجال الطيران حيث تعمل على تقديم حلول تدريب شاملة وتعتبر حاضنة لأكبر برامج تدريب الطيارين المعتمدة في العالم.

ومع أكثر من 820 متدربًا و750 خريجًا انضموا إلى العمل مع "العربية للطيران"، شركة الطيران المنخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل أكاديمية تي 3 على النمو والتطوير المستمر من خلال توفير حلول تدريب في قطاعات الطيران وما بعدها.

وتتخصص الأكاديمية في تقديم حلول تدريبية متقدمة لتعلم الطيران، بما في ذلك برنامج تدريب الطيارين المبتدئين، رخصة الطيار متعدد الطاقم (MPL)، ورخصة تأهيل طراز إيرباص A320، وتقييمات الكفاءة المستمرة (PPC)، وتجديد الرخص، وتقييمات إتقان اللغة الإنجليزية (ELP)، وتدريب موظفي الترحيل الجوي، وتدريب الخدمات الارضية، ودورة اللغة الإنجليزية للطيران، ودورة إعداد طاقم الطائرة، ودورة إعداد لاختبارات رخصة الطيران التجاري (ATPL)، ومعسكر التدقيق الأساسي. وحصلت الأكاديمية على اعتمادات مختلفة من هيئات طيران مختلفة، مما يتيح لها تقديم معايير تدريب عالمية للطيارين في المناطق المستهدفة.

نبذة عن أرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضارية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها. وتتميز مجتمعات أرادَ بكونها متكاملة ومصممة لتلبي احتياجات الملاك والسكان بهدف ضمان توفير كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد، ليتمتعوا بأسلوب حياة فاخر في بيئة استثنائية. ويشمل نطاق أعمال أرادَ عمليات تطوير العقارات والتجزئة والتعليم والضيافة.

ومع استمرار نمو محفظتها من المشاريع غير السكنية، أضافت أرادَ قسماً جديداً متخصصاً بالضيافة والترفيه

حيث يشمل مجموعة من الأعمال التي تشهد نمواً متسارعاً وتشمل قطاعات الصحة واللياقة والضيافة وإدارة الفعاليات وخدمات الطعام والشراب.

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