القاهرة: أعلنت مجموعة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة والمتخصصة في الاستثمار المباشر، اليوم عن إطلاق أول صندوق استثمار مباشر في مصر، صندوق سي ثري كابيتال 1 (C3 Capital)، بحجم مستهدف يبلغ 3 مليارات جنيه مصري عند الاغلاق النهائي وهو صندوق مخصص للاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية من خلال تطبيق نهج المساهم النشط.

ويرتكز صندوق سي ثري كابيتال 1 على استراتيجية الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة (PIPE)، ويتم إدارته بواسطة شركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تـأسست بالشراكة بين شركة سي آي كابيتال وشركة كومباس كابيتال، مما يتيح الاستفادة من خبرات الشريكين لتطبيق استراتيجيات استثمار فعالة.

ومن جانبه، صرح محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال القابضة: "تمثل الشراكة بين سي آي كابيتال وكومباس كابيتال تحالفًا استراتيجيًا يجمع بين اثنين من الرواد في مجالهما، حيث يتمتع كل منهما بقدرات استراتيجية متميزة تكمل الأخرى. تتمثل خبرة كومباس كابيتال في تطبيق استراتيجيات الاستثمار ذات القيمة عبر مختلف القطاعات، بينما تتمثل ريادة سي آي كابيتال في إدارة الاستثمارات والخدمات المالية، مما يتيح لنا خلق قيمة مضافة من خلال الاستفادة من هذه الشراكة لتحقيق نهج استثماري منضبط ومستدام."

كما أضاف خليفة: "يعكس نهج C3 المبتكر استمرارنا في تطوير وتقديم حلول مالية واستثمارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. نحن نعتز بتشكيل مجموعة استثمارية متميزة تضم نخبة من المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية البارزة، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية، الذين أظهروا ثقتهم الكبيرة في هذا الصندوق المتميز."

وصرح أحمد حسين، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار بشركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار، "يأتي إطلاق سي ثري كابيتال في توقيت مثالي، حيث تشهد أسواق رأس المال المصرية انفصال واضح بين الأداء التشغيلي للشركات وتقييماتها السوقية، حيث يتم تداول الاوراق المالية المدرجة بالبورصة بخصم استثنائي مقارنة بقريناتها بالسوق الخاص. ويهدف الصندوق إلى إبراز تلك القيمة من خلال تطبيق نهج الاستثمار المباشر في الكيانات المدرجة ذات الأسس القوية لخلق قيمة من خلال الرؤية الاستراتيجية والدعم التشغيلي والمالي."

تم الانتهاء بنجاح من الإغلاق الأول للصندوق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) في تاريخ 02 مارس 2025، حيث بلغ حجم الالتزامات نحو 1.8 مليار جنيه مصري من مجموعة من المستثمرين البارزين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، إلى جانب الأفراد ذوي الملاءة المالية والمكاتب العائلية، مع استهداف إغلاق نهائي بحجم 3 مليارات جنيه مصري.

وقامت سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية (CIIB) بدور مستشار للصفقة، بينما تولى مكتب زكي هاشم وشركاؤه دور المستشار القانوني لـ "سي ثري"، ومكتب ذوالفقار وشركاؤه دور المستشار القانوني للمؤسسات المستثمرة.

صندوق سي ثري كابيتال 1 ("سي ثري كابيتال") هو أول صندوق استثمار مباشر في مصر مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر (ترخيص رقم 926 بتاريخ 7 مارس 2024). تأسس بالشراكة بين كومباس كابيتال وسي آي كابيتال، يستهدف الصندوق بشكل أساسي الحصول على حصص أقلية مؤثرة في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التي تتمتع بأسس قوية وآفاق نمو واعدة، مع العمل جنبًا إلى جنب مع فرق إدارتها لتحقيق القيمة ودفع النمو على المدى الطويل.

"سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار" هي شركة إدارة صناديق محلية رائدة، خاضعة ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وفقًا للقرار (682) لعام 2023. تأسست بالشراكة بين كومباس كابيتال وسي آي كابيتال، بفريق استثمار مستقل يتألف من خبراء متمرسين. تتمثل قوة الشركة في الخبرة المشتركة للمؤسسين، حيث يستفيد من مكانة كومباس كابيتال كشركة استثمار مباشر رائدة في الاستثمار عبر مختلف القطاعات، ومن مكانة سي آي كابيتال كشركة خدمات مالية غير مصرفية وبنك استثماري شامل يتميز بخبرة كبيرة في الأنشطة المصرفية المختلفة، مما يخلق منصة استثمارية قوية بقدرات إدارة استثمار من الطراز الأول، بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنة للصندوق.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال:

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.

ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

نبذة عن شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية:

تعد شركة كومباس كابيتال شركة استثمار رائدة متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات الاستراتيجية في مجال عمليات الدمج والاستحواذ. وتشمل ممارسات الشركة الاستثمار المباشر والاستثمار العقاري والأسهم المقيدة فى البورصة. يتمتع فريق الشركة المتعدد التخصصات بسجل حافل وناجح في توليد عوائد استثمارية جذابة، حيث نجح في تنفيذ العديد من المعاملات التي تتطلب مرونة رأس المال ورأس المال النامي وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية والتحسينات التشغيلية.

تتبع كومباس كابيتال نهجًا استثماريًا منظمًا يرتكز على تحديد المبادرات الاستراتيجية، التنفيذ الفعال، دعم الفرق الإدارية، وتوفير رأس المال اللازم للنمو. كما أن الشركة تستثمر بشكل رئيسي في صفقاتها الخاصة، وتحرص على تحقيق التوافق بين مصالح جميع الأطراف المعنية في استثماراتها.

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