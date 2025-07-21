أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن زيادة الحد الأقصى اليومي لخدمة التحويلات الفورية "فوري+" ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي برفع سقف الحد الأقصى اليومي لخدمة "فوري+" من 1,000 دينار بحريني إلى 3,000 دينار بحريني للحساب المصرفي، وتمكين عملاء بنفت والبنوك من الاستفادة من هذه الميزة الجديدة اعتباراً من يوم الأثنين 21 يوليو 2025.

وسيتمكّن العملاء الآن من إرسال مبالغ تصل إلى 3,000 دينار بحريني إلى الحساب المستفيد خلال ثواني عبر تطبيق "بنفت بي" أو عبر أي من البنوك التي توفر خدمة "فوري+"، وذلك يمثّل نقلة نوعية في تجربة التحويلات المالية الإلكترونية للعملاء، ويعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية في مملكة البحرين.

وتأتي هذه الزيادة في الحد اليومي للتحويلات تماشياً مع النمو المتسارع في الطلب على هذه الخدمة، وتلبيةً لاحتياجات العملاء المتنامية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، كما تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التحويلات المالية الإلكترونية.

وتؤكد هذه الخطوة التزام "بنفت" الراسخ بمواكبة أحدث التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية، وحرصها على تزويد عملائها بأفضل الخدمات التي تتميز بالسرعة والأمان والكفاءة.

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