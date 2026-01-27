حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال وخطوط المنتجات. وأدى استمرار استثمار المجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية، وتنوع منتجاتها، والتوسع الإقليمي إلى نمو قوي في الإيرادات، مما عوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة العالمية. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى

49.3 مليار درهم، مما يعكس زخماً قوياً في كل من دخل الفوائد ومصادر الدخل غير الممولة، مع نمو واسع النطاق عبر جميع المناطق الجغرافية والقطاعات والمنتجات. كما شهدت الميزانية العمومية نمواً ملفتاً خلال العام، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدعوماً بنمو قياسي لإجمالي القروض بلغ 129 مليار درهم (24%) في عام 2025، مدعوماً بتسارع الطلب المحلي والدولي. لاتزال الودائع تشكل ركيزة أساسية قوية للمجموعة، حيث قفزت بمقدار 119 مليار درهم (18%) في عام 2025، خاصة في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة التي نمت بمقدار 69 مليار درهم.

واصل الإمارات الإسلامي زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.9 مليار درهم للعام، مما عزز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي. واستعاد دخل وربحية دينيزبنك عافيته بفضل انخفاض التضخم وهوامش الربح القوية مع استمرار تحسن ظروف السوق. واستمرت استراتيجية التوسع في السعودية بتحقيق نجاح ملفت انعكس من خلال نمو الإقراض بنسبة 48% في عام 2025. واصلت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني تعزيز عروضها ومزاياها القيمة، مما ساهم في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. نظراً لأداء المجموعة الممتاز ومركز رأس مالها القوي، يقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح عادية قدرها 100 فلس.

أبرز النتائج المالية للعام 2025

ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول

ارتفاع بنسبة 13% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 34.3 مليار درهم نتيجة النمو الملفت في الميزانية العمومية وهوامش الربح المرنة

تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مما يعكس استمرار توسع الميزانية العمومية

نمو قياسي في إجمالي القروض بنسبة 24% في السنة المالية 2025، ليضيف بذلك 129 مليار درهم إلى سجل القروض، مدفوعاً بالنمو القوي في أسواق المجموعة المحلية والدولية

قفزت الودائع بمبلغ 119 مليار درهم، بما في ذلك زيادة بمبلغ 69 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.5 مليار درهم، نتيجة ظروف الاقتصاد المزدهر واستمرار البيئة الائتمانية السليمة، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 2.4%

استمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.9 مليار درهم

بلغت توزيعات أرباح الأسهم العادية المقترحة 100 فلساً

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة 35% من حصة السوق، ليصبح في صدارة مصدري بطاقات الائتمان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

بنك الإمارات دبي الوطني أحد أفضل البنوك في المنطقة في مجال تقديم أفضل تجربة عملاء، مسجلاً 56 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج

واصل بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أداءه المتميز، حيث نما الإقراض بنسبة 48% في السنة المالية 2025، ومن المتوقع افتتاح فرعين آخرين في الربع الأول من عام 2026 ليصل عدد الفروع الإجمالي إلى 24

بنك الإمارات دبي الوطني يصدر "سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني" الذهبية، وهي أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة

إطلاق بطاقات جديدة بالشراكة مع إعمار والدار وماجد الفطيم، وأمازون خلال العام

أول ممول لطائرات الشحن بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمجموعة طيران الإمارات

إطلاق منتجات ائتمان مهيكلة وسلع واستثمار جديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في دخل الرسوم من العملاء المحليين والدوليين على حد سواء

نمو استثنائي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد بقيمة 44 مليار درهم، مما يدعم هوامش الربح المرنة

ارتفعت * الأصول المدارة عبر المجموعة لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، حيث نمت أصول الثروات الرقمية المدارة بما يقرب من ثلاثة أضعاف وارتفعت أحجام التداول أربعة أضعاف

بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

بنك الإمارات دبي الوطني يرسّخ دمج 187 واجهة برمجة تطبيقات لتوفير اتصال سلس وتجارب رقمية مرتكزة على العملاء

أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط على تطبيق ENBD X في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية

في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أكثر من 50 مبادرة استخدام للذكاء الإصطناعي تعمل على تحسين عملية اتخاذ القرار والضوابط وتجربة العملاء والإنتاجية

أطلاق أول منصة مركز اتصال مدعومة بالذكاء الإصطناعي في المنطقة، مما يوفر للعملاء دعماً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني ووزارة المالية عروض صكوك الأفراد عبر المنصات الرقمية

أطلاق برنامج التناوب العالمي لتدريب وتطوير مهارات قادة المستقبل

بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى في جدول تصنيف الإصدارات المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

حصول البنك على أعلى تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مسجلاً 58 نقطة، وهو أعلى تصنيف يُمنح لأي بنك في المنطقة من "ستاندرد اند بور جلوبال"

حصول البنك على التصنيف رقم 1 في الشرق الأوسط لامتلاكه 35 شهادة "ليد" LEED البلاتينية والذهبية

البلاتينية والذهبية تمويل والمشاركة في ترتيبات تمويل بقيمة أكثر من 9.9 مليارات دولار أمريكي في معاملات التمويل المستدام خلال السنة المالية 2025

* تشمل أرقام الأصول المدارة الأصول الخاضعة للإدارة أيضاً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:

"أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم.

حققت الميزانية العمومية للمجموعة علامة فارقة جديدة، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدفوعاً بنمو قياسي في الإقراض بلغ 129 مليار درهم في عام 2025، في حين أننا لانزال نواصل زيادة حصتنا السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الأساسية الأخرى .

وإننا سنواصل تسريع وتيرة تطوير شبكتنا الدولية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانيات العالية . وتماشياً مع استراتيجية دبي D33 ، عزز بنك الإمارات الوطني موقعه كالبنك المفضل، يدعم القطاعات الاستراتيجية وتدفقات التجارة، ويساهم في تطوير المواهب الوطنية .



في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلساً."

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى رقم قياسي قدره 49.3 مليار درهم في عام 2025، مما يدل على قوة نموذج الأعمال المتين للمجموعة وفوائد الاستثمار المستمر في حضورنا المحلي والإقليمي، فضلاً عن المبادرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أسهمت في تعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة .

يأتي استثمارنا في بنك "أر بي إل" شهادة على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي، ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في أسواقه الرئيسية . كما واصل "الإمارات الإسلامي" زخم نموه الملفت والذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.9 مليارات درهم قبل الضريبة لعام 2025، مما يُبرز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. كما نواصل أداءنا المتميز في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع الإقراض بنسبة 48% في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا المتنامية في المملكة إلى 24 فرعاً بحلول الربع الأول من عام 2026. إننا نسعى أيضاً إلى توسيع منظومة حلولنا الرقمية لتقديم تجارب سلسة تركز على تلبية احتياجات العملاء في المرتبة الأولى."



وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

" شهد بنك الإمارات دبي الوطني عاماً آخر من الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات، مما يعكس قوة نموذجنا المتنوع .

وقد أسهمت منصتنا المطورة للثروات الرقمية في نمو الأصول المدارة والخاضعة للإدارة في المجموعة إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت معاملات الثروات الرقمية حجم تداول بقيمة 40 مليار درهم في عام 2025 . تواصل عملياتنا الدولية أداءها الاستثنائي وتوسعها المتنامي، حيث ساهمت بنسبة 35% من دخل المجموعة في السنة المالية 2025، وإننا نتطلع إلى إتمام صفقة الاستثمار في بنك "آر بي إل" وانضمامهم إلينا في المجموعة . ساهم الاستثمار الاستراتيجي لبنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا وتوسيع شبكاته في تعزيز مرونة المجموعة واستعدادها للنمو بشكل مستدام في بيئة أسعار الفائدة العالمية المنخفضة ".



التقرير المالي

نظرة مستقبلية

واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق نمو قوي في عام 2025 ومن المتوقع أن يستمر الزخم في عام 2026، مدعوماً بالنمو السكاني، والإنفاق القوي على المشاريع في القطاعين الخاص والعام، فضلاً عن بيئة السياسات الداخلية الداعمة. بلغ عدد صفقات العقارات السكنية أعلى مستوى له على الإطلاق في دبي، حيث ارتفع بأكثر من 20% مقارنة بالفترة ذاتها من بالعام السابق، في حين يبقى نمو الأسعار معتدلاً على أساس سنوي، مع توقعات بأن تشهد الصفقات ونمو الأسعار مزيداً من الإعتدال في عام 2026. وفي المملكة العربية السعودية، يستمر الإنفاق الحكومي في دعم النمو، في حين لايزال النشاط الاقتصادي غير النفطي بحافظ على زخمه عند مستوى مرتفع. يستمر وضع الاحتياطي الأجنبي لمصر في التحسن بشكل كبير، بينما في تركيا، سيؤدي جهود كبح جماح التضخم إلى المساهمة في عودة الاستقرار إلى السوق.

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لتداول العملات الأجنبية وأفضل بنك في دولة الإمارات لتداول العملات الأجنبية في جوائز يوروموني لتداول العملات الأجنبية لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 وأفضل بنك في التحول الرقمي للفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 وأفضل مزوّد لبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 والعلامة المصرفية للعام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 والأكثر ابتكاراً في التسويق المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 ضمن جوائز البنوك والتمويل العالمية لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل شركة استثمار في الأسهم في الشرق الأوسط لعام 2025 وأفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام عن الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو" بقيمة 3.15 مليار درهم من مجلة "إنترناشونال فاينانسينج ريفيو"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة الذهب في فئة أفضل مبادرة ذات تأثير مجتمعي وجائزة الفضة في فئة أكثر برنامج دعم للعودة إلى العمل عن برنامج العودة المهنية ضمن جوائز سعادة الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة والإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل بنك استثماري في الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ميد" للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 - الشركات والاستثمار

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل حل للاستثمار المؤثر ضمن جوائز جلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2025 – منطقة الشرق الأوسط

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للمنتجات المالية ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإقراض والتمويل والحلول المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر سهولة في قمة الأعمال والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2025

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة مدير إصدار الصكوك للعام 2025 في جوائز التمويل الإسلامي العالمية لعام 2025

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل صفقة سندات للمؤسسات المالية للعام وأفضل شركة لترتيب الديون (سندات وقروض) للعام وأفضل شركة لترتيب القروض للعام وأفضل شركة أوراق مالية محلية للعام وأفضل منظم تمويلات إسلامية مشتركة للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق: الشرق الأوسط لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة الابتكار في الموارد البشرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ضمن جوائز أوراكل للتميز لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في مصر لعام 2025 وأفضل بنك للتنمية المستدامة في مصر لعام 2025 والتميز في الابتكار – حلول الخدمات المصرفية لنمط الحياة في مصر لعام 2025 ضمن جوائز البنوك والتمويل العالمية لعام 2025

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة الى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتلعب المجموعة دوراً رئيسيا في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

تم إعداد هذا المستند من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لأغراض المعلومات فقط. لا تشكل المعلومات والبيانات والآراء الواردة في هذا المستند عرضاً عاماً بموجب أي نظام معمول به أو عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي مشورة أو توصية فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية. هذا المستند غير مخصص للتوزيع في أي سلطة قضائية يكون فيها هذا التوزيع مخالفاً للقانون المحلي أو السمعة.

إن الهدف المقصود من المواد المتضمنة في هذا الخبر الصحفي هو إعطاء معلومات أساسية عامة حول بنك الإمارات دبي الوطني وأنشطته ولا يفترض أن تكون كاملة. قد تتضمن معلومات مستمدة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. لا يتم تقديم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات. لا ينبغي اعتبار هذا المستند على أنه مشورة للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين المحتملين، الذين ينبغي عليهم طلب مشورة مهنية مستقلة اعتماداً على أهدافهم الاستثمارية المحددة أو وضعهم المالي أو احتياجاتهم الخاصة.

في حالة تضمن البيان الصحفي أي معلومات مالية شكلية عن بنك الإمارات دبي الوطني، فقد تم إعداد هذه المعلومات لأغراض توضيحية فقط، وقد تتناول حالة افتراضية وقد لا تعطي صورة حقيقية عن الأداء المالي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. بالإضافة لذلك، قد تكون أي معلومات مالية مبدئية ذات مغزى فقط عند قراءتها بالاقتران مع البيانات المالية التاريخية الموحدة المدققة لبنك الإمارات دبي الوطني. ما لم يتم الإفصاح بخلاف ذلك صراحة، إن كافة المعلومات المالية المبدئية قد تم الحصول عليها وجمعها استناداً إلى السياسات المحاسبية للمجموعة كما تم الإفصاح عنها بالتزامن مع أحدث البيانات المالية الموحدة الصادرة عن المجموعة.

قد يحتوي هذا المستند على بعض البيانات ذات النظرة المستقبلية فيما يتعلق ببعض خطط بنك الإمارات دبي الوطني وأهدافه وتوقعاته الحالية المتعلقة بالظروف المالية المستقبلية والأداء والنتائج. ترتبط هذه البيانات بوجهة النظر الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر والشكوك والافتراضات التي تكون في كثير من الحالات خارجة عن سيطرة بنك الإمارات دبي الوطني والتي تم وضعها بناءً على توقعات الإدارة وتصوراتها المرتبطة بالتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على بنك الإمارات دبي الوطني.

تنطوي هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية بطبيعتها على مخاطر وحالات من عدم اليقين لأنها تتعلق بالأحداث والظروف المستقبلية الخارجة عن سيطرة بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والعالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي والسياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات التنظيمية والحكومية وتأثير المنافسة وتأثير التوقيت وحالات عدم اليقين الأخرى المتعلقة بالاستحواذ أو عمليات الدمج المستقبلية ضمن القطاعات ذات الصلة.

نتيجة لذلك، قد يختلف الوضع والأداء والنتائج الفعلية لبنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوهري عن الخطط والأهداف والتوقعات المنصوص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك الإمارات دبي الوطني وينبغي أن لا يعتمد الأشخاص الذين يقرؤون هذا المستند على البيانات ذات النظرة المستقبلية. تصدر هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات ولا يتعهد بنك الإمارات دبي الوطني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مستقبلية آخر قد يصدر عنه.

