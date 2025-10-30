الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سوبربراندز، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، عن حفلها السنوي الحادي والعشرين الذي سيقام في 5 نوفمبر في فندق أرجان من روتانا بمدينة دبي للإعلام. وتحتفي الفعالية السنوية بإنجازات نخبة مختارة من العلامات التجارية الأكثر تألقًا وتأثيرًا في دولة الإمارات والتي نجحت في بناء الروابط المتينة مع المستهلكين والحفاظ على ريادتها في أسواق الدولة التي تشهد تنافسًا كبيرًا.

يذكر أن تكريم سوبر براندز يعتبر واحدًا من أبرز منصات التقدير المرموقة للعلامات التجارية بالمنطقة، حيث يستقطب كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء التسويق وصانعي القرار كل عام. ويعدّ الحصول على لقب سوبر براندز واحدًا من أرفع مراتب التقدير التي يمكن أن تنالها علامة تجارية، إذ يعكس مستوى استثنائياً من الجودة والمصداقية وثقة العملاء. كما تخضع عملية الاختيار لمعايير دقيقة وتنافسية عالية، يشرف عليها مجلس العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستند إلى تصويت أكثر من 2000 من كبار رجال الأعمال والمتخصصين في التسويق. يجري تقييم العلامات التجارية بناءً على سمعتها في السوق وابتكاراتها وولاء عملائها ومساهمتها المستمرة في قطاعاتها، ما يجعل إدراجها ضمن قائمة سوبر براندز إنجازاً مهماً ورمزاً للتفوّق المستدام.

وفي هذا الصدد قال مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: "تمثّل سوبر براندز قيم النزاهة والجودة والثبات - فكل علامة تجارية تنال هذا التكريم تُجسّد نجاحاً تجارياً مستداماً والتزاماً راسخاً تجاه عملائها. ويشكّل حفل التكريم فرصة للاحتفاء بهذه الإنجازات المتميّزة، وتسليط الضوء على قصص العلامات التجارية التي تواصل إلهام مسيرة النمو في مختلف أنحاء المنطقة."

وقد أصبحت سوبر براندز على مر السنوات معياراً للتميّز في مجال بناء العلامات التجارية والتواصل المؤسسي، وأسهمت في ترسيخ ثقافة تطوير العلامات التجارية في دولة الإمارات، ودعم مكانتها كوجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.

وستُكرّم نسخة عام 2025 مجموعة متنوعة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في قطاعات متعدّدة تشمل الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع والتكنولوجيا. ويضم مجلس سوبر براندز في دولة الإمارات، المشرف على عملية التقييم، نخبة من القادة والخبراء البارزين في مجال العلامات التجارية وهم:

مايك إنغلش، مدير "سوبربراندز" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي جون براش، المؤسس والمدير التنفيذي لدى براش براندز. باراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي راجو مينون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى كريستون مينون نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي ومدير مجموعة أباريل أليشا موبين، نائب المدير التنفيذي لدى آستر للرعاية الصحية روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لدى ألبن كابيتال الشرق الأوسط جورج كونابالي، المدير التنفيذي لدى ناندوز د. رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة والرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية العربية وسيم الحلبي، عضو مجلس غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة نيرانجان جيدواني، المدير الاستشاري لدى Tie Dubai جون ديكن، خبير العلامات التجارية

