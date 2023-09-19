دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دايكن للصناعات المحدودة، أنها ستعرض مكيفات الهواء العاكسة (الانفرتر) عالية الكفاءة التي تساهم بترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 50٪ في الجناح الخاص باليابان خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) التي ستقام بدبي، الإمارات في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وستساهم هذه المشاركة الاستراتيجية لدايكن والتي تعتبر الأولى لها في مؤتمر الأطراف، بترسيخ جهودها الرامية لتعزيز ممارسات الاستدامة والحياد الكربوني بما يتماشى مع رؤية الإمارات وإعلانها بأن العام 2023 سيكون عام الاستدامة، ويؤكد أيضًأ التزامها القوي تجاه الحكومات والمواطنين في المناطق التي تعمل فيها.

دايكن الأول في مؤتمر الأطراف

ولأول مرة، ستعرض دايكن منتجاتها في مؤتمر الأطراف، الذي ينعقد منذ العام 1995 ويجمع قادة المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات الرائدة لمناقشة الاتجاهات الدولية والقواعد اللازمة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبهذه المناسبة، قال ماساتسوجو ميناكا، المدير التنفيذي الأول لشركة دايكن للصناعات ورئيس مجلس إدارة دايكن أوروبا: "نحن ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني في العالم ونترجم مسارنا هذا من خلال ابتكار وتصنيع مكيفات هواء ذات جودة وكفاءة عالية، ونتطلع من خلال هذا الحدث العالمي إلى التواصل مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين من حول العالم بهدف تقديم تكنولوجيا مكيفات الانفرتر التي تتميز بالكثير من الفوائد البيئية".

شركة رائدة وموثوقة في المنطقة

خصصت وزارة البيئة اليابانية جناحًا خاصًا باليابان في كوب 28، وستستفيد من المعرض والفعاليات الجانبية لعرض المنتجات والخدمات والمبادرات المميزة من اليابان لمكافحة التغير المناخي على مستوى العالم.

بدوره، قال حسن أوندر، رئيس دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعاونت وساهمت شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل الترويج لأنظمة تكييف الهواء المجهزة بالعاكس والموفّرة للطاقة. وباعتبارنا شركة رائدة وعريقة في المنطقة، يسعدنا المشاركة في كوب 28 بدبي لتسليط الضوء على أبرز تلك المنتجات".

مكيفات تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%

بفضل العاكس (الانفرتر) العالي الكفاءة، المعروف أيضًا باسم تقنية السرعة المتغيرة، يتحكم مكيف الهواء بدقة في سرعة دوران ضاغط المكيف بما يتماشى مع الظروف المحيطة لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تزيد عن 50%1 مقارنة بمكيفات الهواء التقليدية. تشكل مكيفات الهواء اليوم نحو 10%2 من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء، وقد أدت التطورات الأخيرة في البلدان الناشئة إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء بمعدل 4% سنويًا.

سلطت قمّة مجموعة السبع في مايو 2023 واجتماع وزراء الطاقة بمجموعة العشرين في يوليو 2023 الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الطاقة وترشيدها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050 كحد أقصى والانتقال إلى الطاقة النظيفة. وأصبحت كفاءة استخدام الطاقة أيضًا موضوعًا أكثر إلحاحًا على المستوى الدولي، حيث تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة.

وبالرغم من أن مكيفات الهواء المجهزة بتقنية العاكس الموفرة للطاقة شكلت نسبتها نحو 100% من السوق تقريبًا في كل من اليابان وأوروبا، إلا أن هذه النسبة لا تزال منخفضة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك آسيا. ولزيادة استخدامها بشكل أكبر، من الضروري رفع مستوى الوعي فورًا في كل دولة حول إمكانية إدخال مكيفات الهواء العاكسة عالية الكفاءة بالنظر إلى تأثيراتها الإيجابية السريعة.

تحرص شركة دايكن على الاستفادة من المؤتمر للتواصل مع المشاركين في مؤتمر الأطراف مثل الحكومات وقادة العالم والمراقبين للتحدث عن المزايا العديدة للتحول إلى تكنولوجيا العاكس عالية الكفاءة.

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لمحة عن دايكن للصناعات المحدودة

تأسست شركة دايكن للصناعات عام 1924 في أوساكا باليابان. وتوظف المجموعة العالمية أكثر من 96 ألف شخص حول العالم، وهي الشركة الرائدة في السوق في مجال المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء، وتنقية الهواء، والوحيدة عالميًا في مجال تطوير وتصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، بالإضافة إلى المبردات داخل مصانعها. حققت الشركة مبيعات بقيمة 29.5 $ مليار في السنة المالية 2022 (1 أبريل 2022 - 31 مارس 2023).

وتعنى شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية ومعدات التبريد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.