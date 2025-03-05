تواصل مجموعة فقيه تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضوء الانتهاء من تجهيز مستشفى المدينة المنورة وبدء الأعمال في مارس 2025

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه وشركاتها التابعة (المعروفة باسم مجموعة فقيه للرعاية الصحية، ويشار إليها بـ "الشركة" أو "المجموعة")، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأكاديمية المتكاملة والمدرجة في مؤشر السوق السعودية للأسهم (TASI) (رمز تداول: 4017، ورمز دولي SA562GSHUOH7)، عن نتائجها المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 2.8 مليار ريال، بنمو قوي بلغ 20% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح 263.7 مليون ريال بنمو 36% على أساس سنوي مقارنة بصافي الربح المعدل خلال السنة المالية 2023 والبالغ 193.8 مليون ريال، بينما ارتفع هامش صافي الربح بحوالي 110 نقطة أساس ليبلغ 9.4% مقارنة بهامش معدل1 بلغ 8.3% خلال العام السابق.

ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع عدد المرضى الذين تم خدمتهم في مستشفى مدينة جدة وتكثيف العمليات التشغيلية بمستشفى الرياض، إلى جانب تحسن مزيج الأعمال الذي عزز من متوسط الإيرادات لكل مريض عبر منشآت المجموعة، بالإضافة إلى نمو المساهمة من عقود المجموعة للتشغيل والإدارة.

وفي السنة المالية 2024، بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم تقديم الخدمة لهم بمجموعة فقيه 1.74 مليون مريض (شاملاً عدد المرضى المنومين وزيارات العيادات الخارجية)، بنمو قوي بلغ 12.5% على أساس سنوي. وسجلت العمليات الجراحية وعمليات الولادة قفزة كبيرة في النمو في عام 2024 على أساس سنوي.

وتعليقاً على أداء المجموعة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة "يسرني ونحن ننظر إلى عام منقضي حافل بالإنجازات الاستثنائية أن أقول إن مجموعة فقيه للرعاية الصحية قد حققت أهدافها الاستراتيجية والمالية لعام 2024. فقد بلغت إيراداتنا 2.8 مليار ريال سعودي، محققة نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة نموذجنا المتكامل في تقديم الرعاية الصحية، والتفاني المستمر لفرق عملنا، والثقة التي يضعها مرضانا وشركاؤنا في خدماتنا عبر المملكة. إن نجاحنا يرتكز على أسس عدة أهمها التزامنا بمعايير التميز السريري والابتكار وإتاحة الخدمات للجميع، بينما يستمر تميزنا عن الآخرين نتيجة نموذجنا الفريد القائم على ثلاثة محاور – الخدمات الصحية والتعليم الطبي والتكنولوجيا."

"إننا إذ نسير وفقاً خارطة الطريق التي وضعناها بعد الطرح العام الأولي، نواصل التوسع في تقديم خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي في مختلف أنحاء المملكة. وفي هذا السياق، تواصل استراتيجيتنا التوسعية المضي قدماً، حيث يواصل مستشفى فقيه في الرياض تكثيف عملياته التشغيلية باتجاه طاقته الاستيعابية الكاملة، فيما يمثل استكمال مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة – الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في مارس 2025 – محطة بارزة في مسيرتنا لتعزيز ريادة فقيه في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. إن هذه المنشآت الجديدة، إلى جانب الاستحواذات الاستراتيجية على الأراضي وعقد الشراكات في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تعكس نهجنا في زيادة طاقتنا الاستيعابية، مستفيدين من نموذج المركز والأطراف (hub-and-spoke) الناجح الذي يتيح لنا تقديم رعاية متكاملة تولي المريض الأولوية القصوى في جميع أنحاء المملكة."

شهدت جميع قطاعات الأعمال بالمجموعة نمواً كبيراً بما يعزز منظومة فقيه للرعاية الصحية المتكاملة. فقد نجح قطاع الرعاية الصحية المنزلية في المجموعة في توسيع نطاق عملياته على المستوى الوطني، حيث توسع بجانب فروعه في جدة والرياض والمدينة المنورة ومكة إلى مدينتين جديدتين: أبها والدمام. كما واصل قطاع خدمات الطوارئ الطبية (طارئ) تنمية أسطوله من سيارات الإسعاف الذي وصل إلى 83 سيارة بنهاية العام، بما يعزز من نموذج المركز والأطراف (Hub-and-Spoke) الذي تتبناه المجموعة من خلال أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في المملكة. من ناحية أخرى، واصل مشروع بصريات فقيه توسعه ليضم 17 فرعاً عاملاً و8 متاجر جديدة، منها 4 متاجر في مواقع حيوية بالرياض. ومن المخطط افتتاح ثماني متاجر إضافية في عام 2025، ليعزز المشروع من تواجده في الرياض ويوسع من نطاق التغطية إلى الدمام والخبر. وأخيراً، استقبلت كلية فقيه 352 طالباً جديداً، ليرتفع عدد الطلاب لديها بأكثر من 10%. وتعمل الكلية على إنشاء مركز للمهارات والمحاكاة السريرية على مساحة 6,500 متر مربع حيث من المخطط أن يصل لجاهزيته في سبتمبر 2025.

حصلت المجموعة على العديد من الاعتمادات خلال العام ومن أبرزها: حصد مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة لقب أفضل مستشفى خاص للعام الرابع على التوالي في تصنيف مجلة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم والمركز الثاني على مستوى جميع مستشفيات المملكة السعودية (بعد أن كان في المركز الثالث في عام 2023)؛ وحصل فريق المختبرات بمستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة على إعادة اعتماد الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP دون ملاحظات؛ كما حصل مستشفى الرياض على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) وكذلك المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CEBAHI) بما يؤكد التزام المجموعة بأعلى معايير الجودة والكفاءة؛ وحصل مركزي المجموعة الطبيين في البساتين وفي النزهة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) وهو شهادة على استيفاء أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية؛ كذلك حصل مستشفى الرياض على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و إعتماد برنامج البورد في تخصص النساء والولادة بما يعزز دور مجموعة فقيه في مجال التعليم والتدريب الطبيين؛ وأخيراً فاز الطرح العام الأولي للمجموعة بلقب "صفقة الاكتتاب العام الأولي المحلية للعام" من قبل Global Banking & Markets (GBM) حيث يمثل حدثاً مهماً في مجال الاستثمار في الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

واختتم الدكتور مازن سليمان فقيه بقولها: "سيشهد العام المقبل تكثيف العمليات التشغيلية في منشآتنا الجديدة، وزيادة التركيز على خدمات الرعاية الصحية المعقدة، والإدارة المنضبطة للتكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث نهدف لتعزيز ربحية المجموعة. بالتوازي مع ذلك فإن ميزانيتنا القوية وانخفاض مستويات الدين وتحقيق صافي رصيد نقدي كل تلك العوامل تجعلنا في وضع مثالي لتمويل نمو المجموعة عن طريق التوسع في عملياتنا واغتنام الفرص الاستراتيجية. وفي ضوء البيئة الاقتصادية المواتية في المملكة، تقف مجموعة فقيه للرعاية الصحية على أهبة الاستعداد لتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، مع المساهمة في تحقيق نقلة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030."

في ضوء الأداء القوي لشركة فقيه والتزامنا بتقديم قيمة لمساهمينا، يوصي مجلس الإدارة—رهنًا بموافقة الجمعية العامة—بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2024 بقيمة 0.3 ريال سعودي للسهم، بإجمالي 69 مليون ريال سعودي، ما يعادل 24% من صافي الدخل العائد للمجموعة عن العام.

نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية

تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. وتتضمن حلول الرعاية الشاملة التي تقدمها المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءاً من مراكز رعاية المرضى الخارجيين وصولاً إلى الرعاية الثانوية والمتقدمة (الرعاية الاستشارية المتخصصة)، إلى جانب الدعم من الخدمات الطبية لحالات الطوارئ وشركة فقيه للرعاية الصحية المنزلية. وعلاوة على ذلك، ندعّم حلولنا وخدماتنا العلاجية ببرامج الرعاية الصحية الأكاديمية الرائدة على مستوى القطاع. وفي العام 2022، إثر مرحلة من التطور والنمو الهائل في مدينة جدة، انخرطت المجموعة في تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع عبر المملكة، بهدف نشر نظام المقر والأفرع وما تقدمه من خدمات دعم الرعاية الصحية في المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.

في يونيو 2024، نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية في إتمام الطرح العام الأولي في سوق تداول، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 2.9 مليار ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة والمساهمين البائعين، حيث ستوظف المجموعة جزءً من متحصلات الطرح البالغة 1.7 مليار ريال في دعم اهدافها وإستراتيجيتها للنمو.

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