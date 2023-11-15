الكويت، أعلنت أجيليتي المستثمر طويل الأمد والمشغل في خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 محققة أرباح بقيمة 28 مليون دينار كويتي وبما يعادل 10.99 فلس للسهم الواحد بزيادة قدرها 123% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022. ونتيجة لإغلاق عقد تحوط للفائدة، سجلت الشركة ربحاً غير متكرر في هذا الربع ساهم في نمو صافي الأرباح. ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة أجيليتي بنسبة 28.1% لتصل إلى 58.7 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.8% لتصل إلى 360.8 مليون دينار كويتي.

كذلك، فإنه وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ صافي أرباح أجيليتي 57.5 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 39%، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 53.8%؛ وارتفعت الإيرادات بنسبة 91.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

أداء أجيليتي خلال الربع الثالث 2023

حول هذه النتائج أوضح السيد/ طارق سلطان – نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: «لا تزال نتائج أعمالنا التشغيلية إيجابية، وتلك شهادة على استراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة. وكما هو الحال دائماً، سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر، من أجل تعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين. وفيما يتعلق بقطاع الاستثمارات لدينا، شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعاً خلال الربع الثالث من العام، ويمكننا أن نرى انعكاس ذلك على نتائجنا لهذا القطاع، مع العلم بأننا في أجيليتي نتعامل مع استثماراتنا الإستراتيجية وفق منظور طويل المدى."

الكيانات الخاضعة للسيطرة

الكيانات الخاضعة لسيطرة أجيليتي، هي الشركات التابعة التي تمتلك الشركة حصة الأغلبية فيها وتديرها، والتي يتم توحيد أدائها والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر الخاص بأجيليتي. وخلال الربع الثالث، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركات التي تسيطر عليها أجيليتي 62 مليون دينار كويتي، حيث بلغت الإيرادات 360.8 مليون دينار كويتي، وبزيادة قدرها 40.8% و 32%، على التوالي، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

هذا ويتم الإبلاغ عن أداء شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة وفقاً لثلاث مجموعات:

خدمات الطيران

حققت شركة مينزيز للطيران إيرادات بلغت 175.2 مليون دينار كويتي وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 25.7 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 66% و50.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقد استفادت مينزيز من التعافي بعد الوباء. حيث عادت رحلات الركاب من/إلى أوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط لمستويات ما قبل الوباء، في حين تتعافى حركة المرور في جنوب شرق آسيا وأستراليا بشكل مطرد، ويظل الحجم في أفريقيا أقل من مستويات ما قبل كوفيد.

الخدمات اللوجستية للوقود

نمت الإيرادات الموحدة لشركة ترايستار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.5%. وقد كان أداء ترايستار خلال الربع الثالث مدفوعاً بمجموعة خدماتها المتنوعة.

الشركات الأخرى الخاضعة للسيطرة

كمجموعة، أعلنت الشركات الأخرى الخاضعة لسيطرة أجيليتي عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 18.8مليون دينار كويتي وإيرادات قدرها 101.2مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 30.4% و 21%، على التوالي، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

الشركات التابعة الرئيسية

أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP)، سجلت الشركة نمواً في إيرادات الربع الثالث بنسبة 7%. تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال زيادة وتحسين مخزونها الحالي من الأراضي وتطوير مشاريع جديدة.

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن زيادة بنسبة 1.4% في إيرادات الربع الثالث. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات، نظراً لزيادة حركة الركاب. وتتوقع يوباك أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2023. كما أن يوباك مستثمر مشارك في مشروع الريم مول في جزيرة الريم في أبوظبي والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي، والذي تم افتتاحه للجمهور في فبراير 2023. وحتى الآن، هناك حوالى 143 وحدة مستأجرة من المركز التجاري وتمارس أعمالها التجارية، كما أن ما يقرب من 71% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA)، قد تم تأجيرها أو محجوزة وفي المراحل النهائية لإتمام التأجير. ويعد ريم مول أول نظام متكامل للبيع بالتجزئة متعدد القنوات في المنطقة يتمتع بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية، حيث إنه يجمع كافة خدمات المستهلك والتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء.

شهدت جلوبال كليرنجهاوس سستمز (GCS)، شركة تحديث الجمارك وتشغيل الموانئ التابعة لأجيليتي، ارتفاعاً نسبته 11.6% في إيرادات الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

استثمارات أجيليتي

تمتلك أجيليتي حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات، المدرجة وغير المدرجة. وفي الربع الثالث، بلغت القيمة الدفترية لتلك الحصص حوالي 1.6 مليار دينار كويتي. ولم تكن أسواق الأسهم العالمية مواتية في الربع الثالث، مما أثر على قيمة حصص أجيليتي في الشركات المدرجة. وكما تم الإفصاح والإعلان عنه، أبرمت أجيليتي اتفاقيات تحوط تمويلية متعددة السنوات مع العديد من البنوك لحماية قيمة استثماراتها الأكبر والأكثر مادية - وهو استثمار شركة DSV. وقد لعبت اتفاقية التحوط دوراً هاماً في حماية قيمة حصة أجيليتي في DSV خلال الربع الثالث من هذا العام.

ملخص الأداء المالي لأجيليتي للربع الثالث من عام 2023

بلغ صافي أرباح أجيليتي 28 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 123%، وبلغت ربحية السهم 10.99 فلس.

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.1% لتصل إلى 58.7 مليون دينار كويتي.

ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 40.8% لتصل إلى 360.8 مليون دينار كويتي كما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 46.2%.

تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة وبأصول تبلغ قيمتها 3.7 مليار دينار كويتي. وقد بلغ صافي الدين في 30 سبتمبر 2023 (دون احتساب التزامات عقود التأجير) 874.1 مليون دينار كويتي. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي المبلغ عنه 143.7 مليون دينار كويتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بزيادة قدرها 213%.

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نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظف، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ بالإضافة إلى شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة (يـوبــاك). وتمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وتمكين المجتمعات، ولديها محفظة آخذه بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.