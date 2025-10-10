طرحت شركة سافيلز الشرق الأوسط في السوق واحدة من أكبر وأفخم المنازل في دبي، وهي فيلا كابري الواقعة في مجمع هيلز فيو ضمن دبي هيلز إستيت. تتميز هذه الفيلا الجاهزة للسكن بتصميمها المعماري الفريد وموقعها المرتفع الذي يوفر إطلالة خلابة على الحفرة الأولى من ملعب دبي هيلز للجولف، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ ٣٨،٠٠٠ قدم مربع موزعة على أربعة مستويات تشمل القبو والطابق الأرضي والطابق الأول وتراس السطح.

تضم الفيلا ثمان غرف نوم، بما في ذلك جناح رئيسي واسع وجناحين فرعيين، إلى جانب عدة أجنحة مخصصة للموظفين ومرآب يتسع لعشر سيارات، ومجموعة متكاملة من المرافق الراقية مثل السبا ومنطقة العافية، وصالة الألعاب الرياضية، و ال سينما الخاصة، وصالة السيجار، ومنطقة ترفيهية في الطابق السفلي. وتصل ارتفاعات الأسقف إلى خمسة أمتار، بينما تتزين الحديقة المنسقة بعناصر مائية ومسبح يمكن التحكم بدرجة حرارته، مما يجعلها مثالية لاستضافة الفعاليات. وقد تم تأثيث المساحات الداخلية بقطع من علامات عالمية مثل مينوتي، هيرميس، فيجنير، ولورو بيانا، وتزيينها بأعمال فنية متحفية المستوى. ويبلغ سعر البيع المطلوب ٢٦٥،٣٣٥،٠٠٠ درهم، مما يجعل فيلا كابري إضافة مميزة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي وأحد أكبر العقارات في دبي هيلز إستيت.

تعد فيلا كابري من أكبر عروض سافيلز الفاخرة في دبي وتأتي في وقت يشهد فيه قطاع العقارات الفاخرة فائقة الفخامة نمواً متواصلاً. ووفقاً لتقرير سافيلز للسوق السكني الفاخر في دبي 2025، احتل مجمع دبي هيلز المرتبة الثانية بين أكثر المجتمعات نشاطاً في مبيعات الفلل التي تتجاوز قيمتها ١٠ ملايين درهم خلال عام 2024. كما تتصدر دبي قائمة المدن الأكثر جذباً لأصحاب الثروات العالية عالمياً، حيث صنف مؤشر سافيلز للثروات الديناميكية الإمارة في المرتبة الأولى من حيث خلق واستقطاب الثروة.

وقال أندرو كامينغز، رئيس قسم الوكالات السكنية – الشرق الأوسط في سافيلز:

"أثبتت دبي هيلز إستيت مكانتها كواحدة من أكثر المجتمعات السكنية تميزاً في دبي. وتعد فيلا كابري عقاراً استثنائياً ليس فقط بسبب حجمها وتصميمها، بل أيضاً لما توفره من أسلوب حياة راقٍ وفريد. نلاحظ استمرار الطلب القوي على المنازل فائقة الفخامة في دبي من المشترين المحليين والدوليين على حد سواء. كما أن النمو المستمر في الأسعار والعوائد المجزية في دبي هيلز إستيت يؤكدان أن السوق ما زال جاذباً للمستثمرين وللأفراد الباحثين عن منزل طويل الأمد في أحد أكثر العناوين تميزاً في دبي."

تعكس فيلا كابري تطور سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، حيث لا يزال الطلب على المنازل المميزة في مستويات قياسية. ومع محدودية المعروض واستمرار الاهتمام الدولي، تتوقع سافيلز أن يظل الإقبال على العقارات من هذا المستوى قوياً. وتتوفر الزيارات الميدانية عند الطلب.

نبذة عن سافيلز الشرق الأوسط:

تُعد سافيلز ش.م.ع شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات العقارية ومدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وتتمتع بحضور في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، حيث تقدم مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات والإدارة والوساطة العقارية في الإمارات العربية المتحدة، عُمان، البحرين، مصر، والمملكة العربية السعودية. وتشمل خبراتها إدارة العقارات، والوكالات السكنية والتجارية، وتقييم الأصول العقارية والتجارية، والاستشارات الاستثمارية والتطويرية.

تأسست سافيلز في المملكة المتحدة عام 1855، وتمتلك شبكة دولية تضم أكثر من 700 مكتب وشريك، ويعمل بها أكثر من 40,000 موظف في الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

