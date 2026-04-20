تدشين المركز الجديد بالشراكة مع شركتَي كومبي كاكاو ومجموعة ريبيزي

مركز دبي للسلع المتعددة يضم 88 شركة عاملة في قطاعات تجارة الكاكاو وصناعة الشوكولاتة والحلويات

توسيع نموذج تجمعات الأغذية الزراعية الناجح الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة ليشمل تجارة الكاكاو ومعالجته والابتكار في إنتاجه

ربط مركز الكاكاو بمنصة FinX التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بما يُتيح لحركة تجارة الكاكاو العالمية الحصول على رأس المال والتمويل وخدمات إدارة الثروات عبر منصة موحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن عزمه إطلاق مركز الكاكاو، وهو منصة تجارية جديدة مُصمّمة لإرساء منظومة متكاملة تغطي تجارة الكاكاو ومعالجته والابتكار في قطاعه، بما يُرسّخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية.

وفي هذا الإطار، يندرج إطلاق مركز الكاكاو ضمن خطة التوسع الشاملة التي يعتمدها مركز دبي للسلع المتعددة في مجال السلع الزراعية والغذائية، مستفيداً من نموذج التجمعات الناجح الذي أحدث تحولاً واسعاً في مسار حركة التجارة العالمية للقهوة والشاي. ويعمل في المركز حالياً 88 شركة في مجالات تجارة الكاكاو وصناعة الشوكولاتة والحلويات، وسيجمع مركز الكاكاو الجديد هذه الأنشطة كافةً تحت مظلة منصة موحدة تغطي سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من مراحل التوريد والمعالجة، وصولاً إلى بناء العلامات التجارية والتوزيع وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم.

ويأتي إطلاق مركز الكاكاو بالشراكة مع شركة كومبي كاكاو (Kumbi Cocoa)، وهي متخصصة في بناء علاقات مباشرة وعادلة مع تعاونيات المزارعين، وشركة مجموعة ريبيزي (Ribezzi Group)، التكتل متنوع الأنشطة الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، وستتولى المجموعة قيادة أعمال التطوير والتنفيذ. وستتعاون الأطراف الثلاثة في دراسة جدوى إقامة بنية تحتية متكاملة في إمارة دبي، قادرة على تخزين حبوب الكاكاو وتداولها وتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة، تشمل سائل الكاكاو وزبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو، بما يُتيح خدمة الأسواق العالمية ويرفع مستويات الكفاءة والشفافية ويُضيف قيمة أعلى في جميع مراحل سلسلة توريد الكاكاو.

وتماشياً مع النجاح الذي حققه مركز القهوة ومركز الشاي التابعان لمركز دبي للسلع المتعددة، تعكس المنصة الجديدة تحولاً متنامياً في قطاع السلع الزراعية عالمياً، إذ باتت القيمة المضافة تتولد بصورة متزايدة من منصات متخصصة ومتكاملة تجمع بين الخدمات اللوجستية والمعالجة وتوفير رأس المال. وسيُقدّم مركز الكاكاو بنية تحتية وخدمات من أحدث طراز، تشمل التصنيف والتخزين والمزج وبناء العلامات التجارية والتعبئة والتغليف، على أن ترتبط هذه الإمكانات ارتباطاً مباشراً بحلول التمويل التجاري المخصصة لمجالس الكاكاو والتعاونيات والمزارعين عبر منصة FinX التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بما يوفر أدوات أساسية في سوق يتسم بتقلبات الأسعار وضغوط السيولة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لم تعد تجارة الكاكاو اليوم تقتصر على الإنتاج وحده، بل باتت ترتبط بكيفية بناء القيمة وتمويلها وتوزيعها في مختلف حلقات سلسلة التوريد. ومن خلال مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، نعمل على تأسيس منصة تستجيب لمتطلبات هذا الواقع الجديد. فمن خلال جمع المنتجين والتجار والمصنعين ورأس المال تحت سقف منصة واحدة، نُهيئ البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من القيمة المضافة بالقرب من مصدر الإنتاج، مع تعزيز دور دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية. ويمثل هذا المشروع امتداداً طبيعياً لنموذج التجمعات الذي نعتمده، وخطوةً جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي في قلب حركة تدفقات الغذاء والسلع على المستوى العالمي".

ومن جانبه، قال كوادوو بواتشي-أدجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كومبي كاكاو: "تمثّلت رسالة كومبي كاكاو منذ تأسيسها في بناء سلاسل توريد شفافة وعادلة تربط المزارعين مباشرةً بالأسواق العالمية. ونفخر اليوم، بوصفنا شريكاً استراتيجياً لمركز دبي للسلع المتعددة، بدعم تطوير بنية تحتية تعود بالنفع على المزارعين، وتوفر في الوقت ذاته كاكاو عالي الجودة قابلاً للتتبع للأسواق الدولية".

وبدوره، قال ماورو ريبيزي، مؤسس مجموعة ريبيزي: "تشهد سوق الكاكاو العالمية تطوراً متسارعاً، وتجسّد هذه المبادرة نهجاً استشرافياً في تطوير البنية التحتية لتجارة السلع. فمن خلال تحقيق التكامل بين عمليات التوريد والخدمات اللوجستية والتداول والمعالجة بين مختلف القارات، يملك مركز الكاكاو مقومات التحول إلى معيار مرجعي جديد ومنصة لتحفيز نمو هذا القطاع".

وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة سوق الكاكاو نحو 16.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ويُتوقع أن تصل إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035. وفي الفترة ذاتها، تشير التوقعات إلى نمو حجم قطاع الشوكولاتة الفاخرة، الذي تقوده منتجات أحادية المنشأ وابتكارات الصناعة الحرفية والمنتجات الصحية، من 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 40.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ولا يزال دور دبي في تجارة الكاكاو في مرحلة النشوء، غير أنه يحظى بمؤشرات نمو واضحة. ففي عام 2023، استوردت دولة الإمارات العربية المتحدة حبوب كاكاو خاماً بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي، ومنتجات شوكولاتة وكاكاو مصنعة بقيمة 65.3 مليون دولار أمريكي. وبلغت صادراتها من الحبوب الخام 16.4 مليون دولار أمريكي، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثامنة والعشرين بين أكبر المصدّرين على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها تعكس تسارع حركة تدفقات التجارة في المواد الخام في أعلى سلسلة التوريد، وفي المنتجات المصنعة في أسفلها، عبر إمارة دبي.

ولا تزال الاختلالات البنيوية تُلقي بظلالها على تجارة الكاكاو العالمية، إذ يستحوذ المنتجون في دول غرب أفريقيا على نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، في حين لا تحصد هذه الدول سوى جزء يسير من قيمة المنتج النهائي في الأسواق. وقد جاء تصميم مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لسدّ هذه الفجوة من خلال الربط المباشر بين المنتجين والمشترين العالميين ومصادر رأس المال والخدمات ذات القيمة المضافة. وفي الوقت ذاته، ستؤدي نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في مجالات التخزين والمزج والتمويل التجاري المنظم دور عامل استقرار لحركة التجارة، بدعم من استثمارات في الخدمات اللوجستية المُتحكَّم بدرجة حرارتها للحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد. ويجمع هذا النموذج المتكامل البنية التحتية والخدمات ورأس المال ضمن منصة موحدة، بما يُسهم في تعزيز مرونة تجارة الكاكاو العالمية ورفع مستويات شفافيتها وشمولها.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

نبذة عن شركة كومبي كاكاو

تُعدّ شركة كومبي كاكاو من الشركات المتكاملة العاملة في مجال توريد الكاكاو ومعالجته، إذ يربط نموذج عملها بين مختلف مراحل الإنتاج، وتمتد عملياتها في كل من دولة غانا والأسواق الدولية. وتعتمد الشركة على منظومة من الشراكات مع تعاونيات المزارعين وعمليات الشراء المرخصة، لتوفير سلاسل توريد شفافة وقابلة للتتبع تربط منتجي الكاكاو بالأسواق العالمية.

نبذة عن مجموعة ريبيزي

تُعدّ مجموعة ريبيزي تكتلاً دولياً متنوع الأنشطة يتخذ من إمارة دبي مقراً له، ويجمع بين الأعمال التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية في قطاعات متعددة، مع تركيز خاص على قطاع الأغذية والمشروبات، ودور متزايد في منظومات التجارة العالمية وتجارة السلع.

