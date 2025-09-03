أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "خزنة داتا سنتر"، المزوّد العالمي الرائد للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، اليوم، عن حصولها على تسهيلات تمويل هامة بقيمة 2.62 مليار دولار أمريكي، لدعم خططها الطموحة للتوسّع على مستوى دولة الإمارات والأسواق العالمية.

وقد تمّ تأمين هذا التمويل البارز، والذي يُعد من بين الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع اثنين من أبرز البنوك في دولة الإمارات، وهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول. وتمتد مدة تسهيلات التمويل إلى عشر سنوات، ما يُتيح أمام "خزنة" مجالاً لإنجاز خططها التوسعية على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، قال فابيو كاتانيو، المدير المالي التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر": "تُشكّل 'خزنة' الركيزة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد المستقبل المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتزداد أهمية دورنا في ظلّ ما تتطلبه أعمال الذكاء الاصطناعي من بنية تحتية قادرة على التعامل مع كميات هائلة من البيانات، وتشغيل تطبيقات عالية التعقيد وكثيفة الموارد."

وأضاف كاتانيو: "يتطلب تحقيق هذا النموّ استثمارات رأسمالية ضخمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نموذج أعمال مستقر وجاذب، يستند إلى متانة مركزنا المالي ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، وهذا ما نجحنا في تحقيقه في 'خزنة'، مما أتاح لنا إبرام إحدى أكبر صفقات التمويل في تاريخ المنطقة."

وبحسب بيانات "موردور إنتليجانس"، يُتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وبفضل رأس المال الذي تمّ توفيره من خلال صفقة التمويل الأخيرة، ستحافظ "خزنة" على صدارتها في السوق الإقليمية لمراكز البيانات، وستعزّز حصتها السوقية البالغة 73% في دولة الإمارات، إلى جانب توسعة حضورها في أسواق جديدة.

وتعمل "خزنة" حاليًا على إنجاز عدد من المشاريع الجديدة، تشمل منشأتين جديدتين في أبوظبي، وأخرى في دبي، إضافة إلى أول مركز بيانات واسع النطاق في المنطقة مخصّص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقع في إمارة عجمان. ومن شأن تسهيلات التمويل الجديدة أن تسرّع وتيرة نموّ "خزنة" داخل الدولة وخارجها، لاسيّما مع اعتمادها نهجاً نموذجياً في الإنشاء، يسهم إلى حدّ كبير في تقليص التكاليف والأثر البيئي وفترات التنفيذ المطلوبة لبناء المنشأة.

وقال لودوفيك نوبيلي، كبير مسؤولي مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات وإدارة الثروات في بنك أبوظبي التجاري: "تُبرز هذه الصفقة مساهمة بنك أبوظبي التجاري الراسخة في رؤية دولة الإمارات الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومُوجه نحو المستقبل. وبفضل ميزانيتنا العمومية القوية وخبرتنا المالية الواسعة وتفانينا في الابتكار، يتميز بنك أبوظبي التجاري بخبرة واسعة في تجميع وهيكلة التمويل لمشاريع البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، مثل تلك التي تقودها شركة خزنة. ونحن فخورون بدعم منصّة تُرسي الأسس الرقمية لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات ونموّها المستدام."

نبذة عن "خزنة داتا سنتر"

شركة "خزنة داتا سنتر" هي المزوّد الرائد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات الحديثة واسعة النطاق؛ حيث تمتلك واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتعمل "خزنة" على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونموّ الاقتصادات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة بكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، كما تُوفّر الشركة حلول استضافة رائدة تتّسم بالابتكار والمرونة والاستدامة. وتساهم "خزنة" في دعم ازدهار الحكومات والشركات والمجتمعات في العصر الرقمي من خلال دعمها بمراكز بيانات مُصمّمة لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، وهي متطلبات أساسية للجيل الجديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاد المستقبل.

