دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كلاوديرا"، الشركة الرائدة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في البيانات أينما كانت، عن إقامة مؤتمرها العالمي السنوي للبيانات والذكاء الاصطناعي "إيفولف 26" في مدينة دبي، وذلك في الخامس من نوفمبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة في وقت رسخت فيه دولة الإمارات مكانتها في طليعة الدول التي تعتمد الذكاء الاصطناعي من خلال "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، التي تركز على استقطاب المواهب العالمية، والاستثمار في الابتكار، وبناء اقتصاد رقمي قوي. وتهدف الدولة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي عبر دمج التقنيات المتقدمة في القطاعات الحيوية وتعزيز الأداء الحكومي. وبحسب تقرير شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، مقارنة بـ 12.4% في المملكة العربية السعودية و8.2% في بقية دول الخليج.

ودعماً لهذه الرؤية الإقليمية، سيجمع مؤتمر إيفولف 26 نخبة من رواد الفكر والعملاء والشركاء لاستكشاف سبل تمكين المؤسسات من استخلاص القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر الوصول إلى البيانات في أي مكان، وتوفير تجربة سحابية متسقة تسمح بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر السحب العامة، ومراكز البيانات المحلية، والأطراف.

وسينصب تركيز المؤتمر على خفض المخاطر، وتعزيز الأمن والحوكمة، وضبط التكاليف، وتحرير البيانات لتحقيق نتائج أعمال ملموسة للمؤسسات، لا سيما تلك التي تعمل في قطاعات تخضع لضوابط تنظيمية دقيقة وتدير بيئات تقنية هجينة.

وسيحصل المشاركون على رؤى عملية حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحول جذري من خلال كلمات رئيسية ملهمة، وجلسات متخصصة، ومختبرات تفاعلية، واجتماعات حصرية مع الخبراء. كما سيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية وحوارات تقنية تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية:

تشغيل الذكاء الاصطناعي في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة : التعرف على استراتيجيات مجربة من رواد نجحوا في نقل "الذكاء الاصطناعي الوكيل " من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي. وسيقوم قادة فكر عالميون بتحليل "عصر التقارب" ومعالجة التحديات الواقعية مثل جاذبية البيانات وسيادتها، مما يمنح المؤسسات خارطة طريق واضحة لاتخاذ قرارات أذكى .

بناء الخبرات المؤسسية وتعزيز مزايا المنظومة المتكاملة : التواصل مع مجتمع عالمي من مهندسي البيانات والشركاء وخبراء الذكاء الاصطناعي من خلال فرص تواصل منسقة وتجارب تعاونية عملية. ويهدف هذا المحور إلى تطوير المسارات المهنية عبر تدريبات وشهادات يقودها خبراء، وعرض دراسات حالة واقعية لعملاء توضح ما نجح وما لم ينجح، وكيف تحولت التكنولوجيا إلى ميزة تنافسية .

تصميم استراتيجيات بيانات عالية الأداء لأثر ملموس : عقد اجتماعات ثنائية مع التنفيذيين والمتخصصين التقنيين لصياغة استراتيجية بيانات مخصصة وعالية الأداء، والخروج بآراء جديدة وخطوات عمل واضحة تُمكّن المؤسسات من توسيع نطاق الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة .

كما سيضم المؤتمر منطقة مخصصة لعرض أحدث الحلول المبتكرة في مجال إدارة البيانات بشكل آمن وقابل للتوسع، مما يتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحيوية والتحليلات الفورية على نطاق واسع. كما سيتم الإعلان عن جوائز "كلاوديرا"، وهي جوائز مرموقة تحتفي بالمشاريع المتميزة القائمة على البيانات التي أحدثت تأثيراً كبيراً داخل مؤسساتها وفي قطاعاتها عالمياً.

جدول فعاليات "إيفولف 26" حول العالم:

سنغافورة: 20 أغسطس

ساو باولو : 10 سبتمبر

نيويورك : 14 أكتوبر

دبي : 5 نوفمبر

وبهذه المناسبة، قال تشارلز سانسبري، الرئيس التنفيذي لشركة كلاوديرا: "تعتمد قوة الذكاء الاصطناعي كلياً على قوة استراتيجية البيانات التي تدعمه. في نسخة هذا العام من مؤتمر إيفولف 26، نركز على مساعدة المؤسسات للانتقال من مرحلة التجريب إلى تحقيق نتائج واقعية، واستخلاص قيمة الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن مكان وجود البيانات، ودون تقديم أي تنازلات. ومن خلال جمع العملاء والشركاء وقادة القطاع معاً، فإننا نوجد مساحة لمشاركة الأسباب التي تجعل نهج (البيانات في أي مكان) أمراً حيوياً لتسريع أثر الأعمال الملموس".

