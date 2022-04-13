الرياض، المملكة العربية السعودية: أغلق "سبويلز"، المطوّر والناشر السعودي الرائد لألعاب الجوال ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية، جولة تمويل استثماري أولية بقيمة 2.6 مليون ريال سعودي بقيادة مجموعة من المستثمرين الملائكيين. سيساهم هذا الاستثمار بتمكين الشركة من مواصلة تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية عالية الجودة التي توفر تجارب ممتعة لجمهور ومحبي الألعاب، فضلاً عن دعم جهودها للتوسع في جميع أنحاء العالم.

يُعتبر معظم الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواطنين رقميين، وتشكّل الألعاب جانباً هاماً من جوانب الترفيه في حياتهم. وبفضل التطور الكبير والانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية والإنترنت، تطورت الألعاب الإلكترونية بشكل كبير في العقد الماضي، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، والتي يشار إليها باسم ""مينا-3" (MENA-3)، التي حققت عائدات مجمّعة بلغت 1.76 مليار دولار في عام 2021.

منذ إنشائها في عام 2020، وضعت "سبويلز" هذا السوق المتنامي نصب عينيها. حيث تتمتع الشركة بطموح غير محدود وقدرة هائلة على الخيال، وقد سعت باستمرار إلى بناء شراكات مع الناشرين واستوديوهات التصميم، واستقطاب مجموعة من ألمع المواهب من جميع أنحاء المجتمع، بهدف نشر ألعاب ممتعة لفئة الشباب وهواة الألعاب الإلكترونية بشكل سريع حول العالم. وقد ساهم هذا الالتزام والتفاني في حصول الشركة على جائزة "جيم جام" (Game Jam) للتميّز في السرد من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) عن لعبة "ري-تراين" (Re-Train)؛ ووضعها في مصاف الناشرين المبدعين الرائدين في هذا القطاع.

وقال السيد مصعب المالكي، الرئيس التنفيذي لشركة "سبويلز" لألعاب الجوال في معرض تعليقه: "من المتوقع أن يحقق قطاع الألعاب الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سريعاً في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا يحفزنا لتطوير محتوى عالي الجودة لتلبية توقعات المستخدمين. وبالتالي، سيساهم هذا التمويل بتمكيننا من تطوير ونشر الألعاب التي تنافس عالمياً."

استحوذ سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على أعلى قيمة بين دول الخليج العربي في عام 2021، مما ساهم بترسيخ مكانة المملكة كمركز قطاع الألعاب الإلكترونية في البلدان الناطقة بالعربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان هذا النمو مدفوعاً بدعم الحكومة لهذا القطاع، حيث تسعى إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط. لهذه الغاية، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية (SGG)، التي تهدف "إلى خلق فرص تنموية وتعزيز تنوّع الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030".

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