قام البنك العربى الافريقى الدولى بتنفيذ إصدار توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري "أولين"، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات.

وقد تولى البنك العربى الافريقى الدولى دور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج، والضامن لتغطية الاكتتاب، وأمين الحفظ، في إصدار يُعد من أبرز الإصدارات المطروحة في السوق المصري هذا العام.

وتُعتبر هذه الصفقة واحدة من إصدارات التوريق الهامة في السوق المصرية خلال عام 2025، حيث تعكس ريادة البنك العربى الافريقى الدولى في تقديم حلول تمويلية وشاملة، تدعم احتياجات العملاء في مختلف المراحل التمويلية، وترسّخ مكانته الرائدة في مجال التمويل الهيكلي، ونجاحه المستمر في إدارة صفقات سوق رأس المال، بما يساهم في دعم وتعزيز نشاط السوق.

وأكد البنك أن هذه العملية تمثل إضافة نوعية لمسيرته في تعزيز قطاع أسواق المال، كما أنها تعكس قدرته على توفير خدمات مالية متكاملة تدعم عملاءه وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والنجاح.

ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لسلسلة من الصفقات المتميزة التي قادها البنك العربي الأفريقي الدولي في سوق رأس المال المصري مؤخراً. كما يقدّم البنك مجموعة شاملة من الخدمات في مجال التمويل الهيكلي من بينها الاستشارات المالية، وتغطية الاكتتاب، وخدمات الحفظ، والتحصيل، بما يعزز مكانته كشريك موثوق لتحقيق النمو طويل الأجل.

