الشارقة: وافق مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع ("المصرف")، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي انعقد في 9 مارس 2026، على زيادة رأس مال المصرف من خلال طرح استراتيجي لحقوق الأولوية يهدف إلى جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 2.59 مليار درهم إماراتي. وتُعد هذه المبادرة خطوة فاصلة لتعزيز سرعة النمو الداخلي القوي للمصرف، وتوفير قيمة جوهرية طويلة الأمد للمساهمين.

يمنح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة النجاح المستمرة للمصرف، وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم الجديدة. تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية لخدمة مصالح المصرف ومساهميه من خلال تعزيز القدرة على تحقيق نمو ملموس في الأصول، مع ضمان اتخاذ خطوات استباقية لتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، وذلك بالتزامن مع التركيز المتواصل للمصرف على تحقيق عوائد قوية ومستدامة.

سيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس المال المصدر لمصرف الشارقة الإسلامي من 3,235,677,638 درهمًا إماراتيًا إلى ما يصل إلى 4,314,236,850 درهمًا إماراتيًا، وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى 1,078,559,212 سهمًا جديدًا. سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 2.40 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم إماراتي للسهم، مضافًا إليها علاوة إصدار بقيمة 1.40 درهم إماراتي للسهم الواحد. ويُمثل هذا السعر خصمًا بنسبة 37% مقارنة بسعر الإغلاق لأسهم المصرف في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في 13 فبراير 2026 (اليوم الأخير للتداول قبل نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي).

أبدت حكومة الشارقة، التي تمتلك حصة جوهرية في مصرف الشارقة الإسلامي من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دعمها الكامل لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية؛ كما أكدت التزامها، بصفتها مساهمًا حاليًا، بالاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة، مما يُعد دليلاً راسخًا على دعمها للطموحات المستقبلية للمصرف.

يعتزم مصرف الشارقة الإسلامي استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الأولوية في تعزيز القاعدة الرأسمالية لتتجاوز متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية، وتوسيع نطاق نمو الميزانية العمومية للمصرف، وضمان استمرارية تقديم عوائد مجزية للمساهمين.

وفي هذا السياق، صرح معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي قائلاً: "يُعد هذا الإعلان التاريخي بمثابة شهادة على التزامنا طويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نتيح لمساهمينا الكرام والأوفياء الفرصة للمشاركة في مسيرة نمونا ونجاحنا المتواصلة، في الوقت الذي نؤكد فيه دورنا كشريك أساسي في أجندة النمو لحكومة الشارقة والقيادة الرشيدة للدولة".

صرح سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قائلاً: "تُعد هذه الصفقة التاريخية خطوة محورية لمصرف الشارقة الإسلامي، حيث تمكننا من تسريع وتيرة النمو وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا، ونؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أسس رأسمالية قوية ودعم التنمية المستدامة للمصرف."

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمدير الاكتتاب. كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنك تلقي الاكتتاب.

في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع مركز الاتصال الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني على الرقم800 3623 476 أو مع مركز الاتصال الخاص بمصرف الشارقة الإسلامي على الرقم

600 SIB (742) / 06 59 99 999

لمعرفة المزيد حول إصدار حقوق الأولوية لمصرف الشارقة الإسلامي، يرجى زيارة www.sib.ae/RI

نبذة عن مصرف الشارقة الإسلامي:

مصرف الشارقة الإسلامي هو مؤسسة مالية إسلامية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتحديدًا في إمارة الشارقة. تأسس المصرف عام 1975 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد تحول المصرف بالكامل إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في عام 2002. تُقدم مجموعة مصرف الشارقة الإسلامي أيضًا خدمات الوساطة المالية، والعقارات، وإدارة الممتلكات، وخدمات الضيافة.

كما يتمتع المصرف بمركز رأسمالي قوي، ومحفظة تمويل مستقرة، وإدارة رشيدة للسيولة، مدعومة بقاعدة ودائع متنوعة ونهج متحفظ تجاه المخاطر، مما يعزز من ربحية المصرف ونموها.

يقدم مصرف الشارقة الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر قطاعات أعماله الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. يتمتع المصرف بخبرة واسعة في حلول التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك، ويقدم خدماته لقاعدة عملاء متنوعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدير المصرف 33 فرعًا فعليًا موزعة استراتيجيًا في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى فرع رقمي واحد، مما يضمن سهولة الوصول وتوفير الخدمات لقاعدة عملائه المتنامية بكل سهولة ويسر.

