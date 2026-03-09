دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استمرار نمو أعمالها وتحقيقها نجاحات تشغيلية ومالية متلاحقة، أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، التزامها بتوزيع أرباح على المساهمين بانتظام، مرتين سنوياً منذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022. وقد أثبتت المؤسسة قدرتها على تحقيق أرباح متنامية، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية 2.575 مليار درهم، ما يعكس قوة أدائها وحرصها على تعزيز القيمة لمساهميها

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تعكس نتائج الأرباح المتصاعدة لإمباور نجاح استراتيجية التوسُّع في الأعمال والابتكار التي نتّبعها، ما يُؤكّد التزامنا بالإيفاء بجميع الأهداف التي قمنا بمشاركتها مع مساهمينا. وتتّبع سياسة أعمالنا الأُسس الراسخة التي أرستها توجيهات قيادتنا الرشيدة، من خلال ضمان كفاءة تشغيلية فعّالة لمتعاملينا عبر الالتزام بأعلى معايير الاستدامة الخدمية والرؤية المستقبلية في تقديم الخدمات. وقد ترافق ارتفاع الإيرادات الربحية طرداً مع توسّع المشاريع في محفظة أعمالنا والنمو المتسارع في فعاليتها التشغيليّة."

وأضاف سعادته: "تترجم هذه الأرقام القياسية العمل الدؤوب الذي نقوم به في سبيل تعزيز البنية التحتية الخدمية في دبي بما يتوافق مع الطلب المتنامي للخدمات فيها، والذي يعكس بدوره مكانة "إمباور" كشريك رسمي معتمد وموثوق في الإمارة، وأحد الداعمين الأساسيين لمسيرة النمو الحضري والاستدامة فيها."

فخلال عام 2023، صادقت الجمعية العمومية لـ "إمباور" على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 850 مليون درهم إماراتي، تم دفعها على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال شهري أبريل وأكتوبر. وجاء هذا التوزيع ضمن الالتزام بتوزيع أرباح مرتين سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي.

وفي السنة المالية الثانية 2024، وزعت المؤسسة أرباحاً نقدية مماثلة بقيمة 850 مليون درهم إماراتي، أيضاً على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال شهري أبريل وأكتوبر، مواصلةً التزامها بتقديم أرباح منتظمة ومستدامة للمساهمين.

وفي عام 2025، حافظت المؤسسة على نموها التشغيلي المتنامي، ما أسفر عن تحقيق أرباح مستدامة. ووافق المساهمون خلال عام 2025 على توزيع أرباح بلغت 875 مليون درهم إماراتي، دفعت على قسطين متساويين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال شهري أبريل وأكتوبر، بما يعكس التزام "إمباور" بتوفير أرباح سنوية متنامية تتماشى مع أداء أعمالها.

يُذكر أن "إمباور" حققت أداءً مالياً تاريخياً في عام 2025 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.419 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو لافت بلغت نسبته 4.9% مقارنة بإيرادات عام 2024، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 1.004 مليار درهم خلال العام ذاته بنسبة نمو 10.5% مقارنة بعام 2024.

-انتهى-

#بياناتشركات