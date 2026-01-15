​​​​​"بي بي في إيه" يلتزم باستثمار 250 مليون دولار، في إطار الشراكة، ما يعكس طموحات البنك في مجال التمويل المستدام، وتوسيع حضوره الإقليمي والدولي

المبادرة تسهم في تسريع وصول "ألتيرّا" إلى طموحه في حشد رؤوس أموال خارجية على نطاق واسع، وتوسيع شبكته العالمية من الشركاء المؤسسيين

أبوظبي:- أعلن "ألتيرّا"، أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي على مستوى العالم، و"بي بي في إيه"، المؤسسة المالية العالمية الرائدة، عن شراكة جديدة يلتزم بموجبها بنك "بي بي في إيه" باستثمار 250 مليون دولار أمريكي، بصفته شريكاً استراتيجياً مقترحاً، في صندوق استثمار مشترك في مجال المناخ، يعتزم "ألتيرّا" إطلاقه، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتعكس هذه الشراكة تقدير "بي بي في إيه" للاستراتيجية المميزّة التي يتبناها "ألتيرّا"، واهتمامه بقدراته الاستثمارية، كما تدعم أهداف البنك وطموحاته في تعزيز استراتيجية التمويل المستدام، وتوسيع اهتمامه المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط.

وبعد إطلاق الصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، سيكون مقرّه في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث سيعمل على دمج الاستثمارات المشتركة الحالية ضمن منصة "ألتيرّا أكسليريشن"، في هيكل مخصص يديره "ألتيرّا"، ما يشكّل خطوة محورية في انتقال الصندوق إلى مرحلة جديدة من النمو.

وسيتبنّى "صندوق ألتيرّا للفرص" استراتيجية استثمار عالمية متنوعة، تشمل البنية التحتية المتوافقة مع الأهداف المناخية، والاستثمار في الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص. وتعكس هذه الاستراتيجية نهج "ألتيرّا" الاستثماري الهادف إلى تحقيق عوائد كبيرة معدّلة حسب المخاطر، إلى جانب إحداث أثر مناخي إيجابي في كلٍ من الأسواق المتقدّمة والناشئة. كما سيركز الصندوق على الاستثمار في مشاريع مناخية تشمل مجالات تحوّل الطاقة، وإزالة انبعاثات الكربون من الصناعة، والتقنيات المناخية، وأنماط العيش المستدامة، ضمن نطاق جغرافي يشمل أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، إضافة إلى أسواق نمو أخرى.

وقد أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرّا"، وكارلوس توريس فيلا، رئيس مجلس إدارة "بي بي في إيه"، عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرّا": "يشكّل هذا الصندوق محطة مفصلية في مسيرة "ألتيرّا"، إذ ننتقل إلى مرحلة جديدة من النمو، ونعزّز قدرتنا على حشد رأس المال العالمي وتوجيهه نحو استثمارات ذات أثر ملموس. كما تعدّ شراكتنا مع بنك "بي بي في إيه"، خطوة نوعية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات التكنولوجية، ما يتيح لنا مواصلة دعم فرص نوعية تحقق قيمة طويلة الأمد".

من جانبه، قال كارلوس توريس فيلا، رئيس مجلس إدارة "بي بي في إيه": "تنسجم هذه الشراكة مع استراتيجية "بي بي في إيه" التي تجعل من الاستدامة ركيزة أساسية للنمو النوعي على المستوى العالمي، ومع توجّهنا لتعزيز حضورنا في مراكز التمويل المناخي سريعة النمو، مثل أبوظبي. ننظر إلى "ألتيرّا" بوصفه شريكاً استراتيجياً طويل الأمد، قادراً على حشد رأس المال على نطاق واسع، وتعكس هذه الشراكة ثقتنا الراسخة في استراتيجيته المناخية وسجله الحافل بالإنجازات".

ويتمتّع بنك "بي بي في إيه" بحضور راسخ في أبوظبي، عبر مكتبه التمثيلي الذي أُسس عام 2013، ما يعكس اهتمام البنك بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة استراتيجية لأنشطته في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. ومع تنامي أهمية المنطقة في الأسواق العالمية، وتسارع وتيرة تحوّلها الاقتصادي، باتت تشكّل محوراً رئيسياً لاستراتيجية "بي بي في إيه" الهادفة إلى دعم عملائه من المؤسسات والشركات ذات الحضور العالمي.

وقد شهد هذا الاهتمام نقلة نوعية، مع حصول البنك، مؤخّراً، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لافتتاح فرع جديد له في أبوظبي، الأمر الذي سيمكنه من توسيع نطاق خدماته المصرفية الشاملة في المنطقة، وتعزيز قدرته على خدمة عملائه من الشركات والمؤسسات محلياً، وربطهم بالإمكانات الواسعة لشبكة "بي بي في إيه" الدولية.

وعبر انضمامه كشريك استراتيجي في الصندوق المناخي الجديد لـ"ألتيرّا"، يعمّق "بي بي في إيه" علاقته مع أحد أكثر المستثمرين تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، ما يدعم استراتيجية البنك لتعزيز حضوره وظهوره في المنطقة، وتحقيق طموحاته في مجال الاستدامة.

ويهدف البنك إلى توجيه 700 مليار يورو نحو المشاريع المستدامة، خلال الفترة من 2025 إلى 2029، بعد أن حقق هدفه السابق البالغ 300 مليار يورو قبل عام من الموعد المحدد.

وإلى جانب هذا الاستثمار البالغ 250 مليون دولار في "ألتيرّا"، استثمر البنك حتى الآن نحو 300 مليون يورو، في صناديق مناخية تركز على خفض الانبعاثات، وذلك ضمن استراتيجيته العالمية المستمرة في مجال المناخ.

نبذة عن صندوق ألتيرّا

ألتيرّا هو أكبر صندوق استثماري عالمي خاص للتمويل المناخي، أطلقته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 برأس مال أوّلي قدره 30 مليار دولار أمريكي. ويهدف ألتيرّا إلى بناء شراكات مبتكرة لجمع وتحفيز استثمارات بقيمة 250 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2030، لتمويل الاقتصاد المناخي العالمي الجديد وتسريع التحول المناخي.

ويعزز هيكل الصندوق وتركيزه على الابتكار من تأثيره الإيجابي، حيث تمثل شركة ألتيرّا أكسليريشن الذراع الأولى للصندوق، ويبلغ تمويلها نحو 25 مليار دولار، وتتولى توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً، وتتمثل ذراع الصندوق الأخرى في شركة ألتيرّا ترانسفورميشن، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي وتعمل على تحفيز تدفقات الاستثمار إلى الفرص الداعمة للنمو المرتفع في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات، وذلك من خلال توفير رأس مال تحفيزي.

وتم ترخيص الشركة التي تدير أعمال الصندوق واعتمادها تحت اسم ألتيرّا مانجمنت ليمتد، لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وفقاً لرخصة الخدمات المالية رقم 200001.

نبذة عن "بي بي في إيه":

يعّد بنك "بي بي في إيه" مجموعة عالمية للخدمات المالية، تأسست عام 1857، وتعمل في أكثر من 25 دولة. يحتل البنك موقعاً ريادياً في السوق الإسبانية، ويعدّ أكبر مؤسسة مالية في المكسيك، كما يتمتع بحضور قوي في أمريكا الجنوبية وتركيا. ويمتلك في الولايات المتحدة، أنشطة مهمة في مجالات الاستثمار والخدمات المصرفية للمعاملات وأسواق رأس المال.

ويسهم "بي بي في إيه"، من خلال أنشطته، في دعم تقدم وازدهار شركائه، من المساهمين والعملاء والموظفين والموردين والمجتمع ككل. كما يدعم البنك الأسر ورواد الأعمال والشركات في خططهم، ويساعدهم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات والتكنولوجيا. ويقدّم لعملائه قيمة مضافة متميزة قائمة على التكنولوجيا والبيانات، ما يعزّز أمنهم المالي من خلال معلومات مخصصة تدعم اتخاذ القرارات المالية.

