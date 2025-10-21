دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر (Property Finder)، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن عقد اتفاقية مع صناديق أريس كريدت "أريس" (Ares Credit) فيما يتعلق بتسهيل تمويل ديون بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي، بروبرتي فايندر: "يشكّل هذا التمويل محطة مهمة أخرى في رحلتنا لإنشاء المنصة العقارية الأذكى والأكثر موثوقية في المنطقة ويعكس الدعم الذي نتلقّاه من شركائنا الماليين البارزين عالمياً قوة أعمالنا وحجم الفرص المستقبلية. كما تتيح لنا هذه الصفقة تسريع نموّنا في المنطقة من خلال الاستثمار في ابتكار المنتجات، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والشراكات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، قال مايك دينيس، الشريك ورئيس قسم الائتمان الأوروبي في أريس: " يسرنا دعم بروبرتي فايندر في مرحلتها القادمة المميزة من النمو الاستراتيجي. وتمكّنت بروبرتي فايندر من بناء عمل رائد في فئته مع سجل واضح من الإنجاز والربحية والابتكار، تحت قيادة إدارة قوية. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع مايكل وفريقه، وكذلك مع المستثمرين الآخرين في بروبرتي فايندر، بينما يواصلون تطوير عروض متميزة وفريدة.

وتُشكّل بروبرتي فايندر المنصة العقارية الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإيرادات[1]، وسجّلت باستمرار أداءً مالياً قوياً في مختلف أسواقها، مع معدل نمو سنوي مركب لإيرادات المجموعة يزيد عن 40% من عام 2020 إلى عام 2024. وفي دولة الإمارات وحدها، ارتفعت الإيرادات الأساسية للشركة في القطاع العقاري من 30 مليون دولار في 2021 إلى 117 مليون دولار في 2024، و73 مليون دولار في النصف الأول من 2025، في حين ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) في الإمارات إلى أكثر من 60% في النصف الأول من 2025. يعكس هذا السجل الحافل قدرة بروبرتي فايندر على التوسع وتحقيق الكفاءة من خلال نموذجها القائم على علامة تجارية واحدة وبنية تقنية موحدة، فضلاً عن قدرتها على تحقيق عائد استثماري متفوق للعملاء.

ويأتي هذا التمويل عقب استثمارات استراتيجية من بيرميرا (Permira) وبلاك ستون (Blackstone)، مؤكداً ثقة المستثمرين العالميين في بروبرتي فايندر ومكانتها الرائدة وآفاق نموّها، ومسلّطاً الضوء على المنظومة التقنية النشطة والحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتولّت شركة أكسيس أربور بارتنرز (Axis Arbor Partners) ومقرها لندن دور مستشار الديون الحصري لشركة بروبرتي فايندر.

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

لمحة حول أريس مانجمنت

شركة أريس مانجمنت كوربوريشن (Ares Management Corporation) المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ARES هي شركة رائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات البديلة، تقدم لعملائها حلول استثمارية متكاملة أولية وثانوية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الائتمان، والعقارات، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية. وتسعى الشركة إلى تعزيز الأهداف طويلة المدى لأصحاب المصلحة من خلال توفير رأس مال مرن يدعم الأعمال ويضيف قيمة للمستثمرين وللمجتمعات التي تعمل فيها. ومن خلال التعاون بين فرق الاستثمار المختلفة داخل الشركة، تهدف أريس إلى تحقيق عوائد استثمارية ثابتة وجذابة في مختلف مراحل دورة السوق الاقتصادية.

وحتى 30 يونيو 2025، تجاوزت قيمة الأصول التي تتولى منصة أريس العالمية 572 مليار دولار، مع عمليات تمتد عبر أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aresmgmt.com.

-انتهى-

#بياناتشركات