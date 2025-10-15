المنامة – يسر جي آي بي كابيتال أن تعلن عن دورها كمدير رئيسي مشترك ومتعهد إصدار في طرح مزدوج بقيمة 2.5 مليار دولار، مقسم إلى 1.5 مليار دولار من صكوك لمدة 8 سنوات وسندات بقيمة 1.0 مليار دولار لمدة 12 عامًا، تم تسعيرها في 1 أكتوبر 2025.

حظي الطرح المشترك بطلبات تجاوزت 8.5 مليار دولار، مع تنوع جغرافي واسع في سجل الطلبات، بمشاركة من مستثمرين في المنطقة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يعد الطرح الإصدار الثاني لمملكة البحرين في أسواق رأس المال هذا العام، مما يبرز التزام جي آي بي كابيتال بتسهيل جمع رأس المال للمؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.

تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية.

نبذة عن جي أي بي كابيتال

جي أي بي كابيتال (شركة مساهمة واحدة) هي الذراع الاستثماري لبنك الخليج الدولي – السعودية المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي. تأسست جي اي بي كابيتال في أبريل 2008 وكان لها دور فعال في السوق منذ أكثر من عقدين حيث تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة والمجهزة حسب الطلب للعملاء. ويشمل ذلك إصدار السندات والصكوك، والقروض المجمعة، وإعادة الهيكلة المالية، والطرح الخاص، والمبيعات الخاصة، والاكتتابات الأولية العامة، والاكتتاب في الملكية والديون، وعمليات الدمج والاستحواذ. علاوة على ذلك قامت جي آي بي كابيتال خلال السنوات الاخيرة بتطوير وتوسيع نطاق خدماتها الاستثمارية لتشمل خدمات ادارة الاصول الاستثمارية وخدمات الوساطة المالية. تشمل قاعدة عملاء جي آي بي كابيتال الشركات العائلية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الحكومية وشبه الحكومية الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى جي آي بي كابيتال، يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية من خلال شركاته التابعة الأخرى التي تشمل بنك الخليج الدولي- السعودية، ويقع مقره في المنطقة الشرقية، وله فروع في الظهران والرياض وجدة، وبنك الخليج الدولي- المملكة المتحدة المحدود. كما يدير بنك الخليج الدولي فروعاً له في نيويورك وأبوظبي ومكتب تمثيل له في دبي.

