منصة تعليمية عالمية تقدم خدماتها التكنولوجية المتطورة في الشرق الاوسط وافريقيا

القاهرة: أعلنت منصة اديوكتلي لتكنولوجيا التعليم، عن حصولها على جولة تمويلية جديدة بلغت 2.5 مليون دولار بقيادة شركة Tlcom Capital وPlus VC، وشارك في الجولة ايضاً كل من Egypt Venture (Egypt) وHBAN syndicate (Ireland). يأتي هذا الاستثمار تعزيزاً للثقة والنجاح الذي حققته منصة اديوكتلي، فضلاً عن ترسيخ وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ونيجيريا، وكينيا، وايرلندا.

انطلقت منصة اديوكتلي عام 2020 بهدف مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما يدرسون وأين يدرسون، مما يضمن لهم مستقبل مهني مشرق، حيث توفر المنصة معلومات عن كل أنواع المدارس والجامعات حول العالم، بالإضافة إلى برامج ومنح دراسية مختلفة. وتستخدم اديوكتلي تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) الحديثة لتضمن صحة المعلومات حتى تكون قرارات الطلاب مبنية على أسس صلبة. كما تساعد اديوكتلي الجامعات على استقطاب والتواصل مع الطلبة بشكل سهل ودقيق. تضمّ المنصة في الوقت الحالي أكثر من 1100 جامعة، في 90 دولة حول العالم.

وفي هذا الإطار، قال المهندس/ محمد السنباطي، المؤسس والرئيس التنفيذي بمنصة اديوكتلي: "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة لاديوكتلي، حيث كان دافعنا عندما بدأنا فكرة اديوكتلي هو سدّ الفجوة بين احتياجات الطلاب التعليمية وفرص التعليم المتاحة لتتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم. واليوم، نفخر بحصولنا على هذا الاستثمار الجديد الذي يؤكد على التزامنا بمواصلة العمل على تحقيق رؤيتنا وتطلعاتنا الاستراتيجية من خلال خطة طموحة تهدف لزيادة نمو وتوسيع نطاق اعمالنا في افريقيا والشرق الاوسط، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة للوصول لأكبر عدد من الطلاب حول العالم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم."

ومن جهته قال الدكتور/ عبد الرحمن ايمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بمنصة اديوكتلي: "يسلط هذا التمويل الضوء على إمكانات تكنولوجيا التعليم في المنطقة، فمنذ انطلاق منصة اديوكتلي قدمنا العديد من الخدمات حيث يعتمد نموذج اعمالنا على 3 محاور أساسية هي: مساعدة الطلاب على اختيار التخصصات والعثور على البرامج والجامعات المثالية والتواصل مع الطلاب والخريجين حول العالم، بالإضافة الى توفير خريطة رقمية شاملة للمؤسسات التعليمية عالمياً لمساعدة المستخدمين. كما نعمل على تقديم الدعم المادي بالتعاون مع شركائنا من خلال أنظمة تقسيط متنوعة لمساعدتهم في الحصول على أفضل برامج التعليم طبقا لاحتياجاتهم. وحتى الان استطعنا التواصل مع أكثر من 3 ملايين طالب ونستهدف زيادتهم إلى نحو 7 ملايين طالب مع نهاية عام 2024."

الجدير بالذكر ان إديوكتلي قد شهدت نمواً سريعاً وملحوظاً خاصةً بعد ان أعلنت مؤخراً عن حصولها على مليون دولار في جولة التمويل ما قبل التأسيسي، التي شارك بها Enterprise Ireland، ومسرعة الأعمال فلك وبعض المستثمرين الآخرين، ويأتي ذلك التمويل عقب إطلاق المنصة في أواخر عام 2020. كما تضم إديوكتلي مركز بحث وتطوير في القاهرة ودبي باستثمارات تبلغ 500 ألف دولار في السنة وذلك لتطوير منصة رقمية تتوافق مع المقاييس العالمية لتمكين الطلاب من الوصول السلس الى مختلف الخدمات المخصصة لهم.

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نبذه عن منصة اديوكتلي:

تُعد إديوكتلي شبكة عالمية الرائدة في مجال التعليم العالي، وقد تأسست عام 2020 بهدف مساعدة الطلاب على اختيار الدراسة المناسبة لهم وأين يدرسون، لتحقيق مستقبل مهني مشرق. تعمل إديوكتلي حالياً في كلاً من مصر ونيجيريا وكينيا والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وايرلندا، وتسعى للتوسع بهم وتضم أكثر من 3 ملايين طالب وتستهدف الوصول الى 7 ملايين طالب بنهاية 2024. كما تضم أكثر من 1100 جامعة في 90 دولة وتشمل أكثر من 130000 تخصص. كما حققت الشركة خلال عام 2023 مبيعات بقيمة 1.5 مليون دولار علاوة على اختيارها ضمن قائمة HolonIQ-المؤسسة الأمريكية المتخصصة في بيانات سوق التعليم العالمي-لأفضل شركات التعليم الإلكتروني الواعدة بالمنطقة لعام 2024. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.educatly.com/ar

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