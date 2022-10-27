بمناسبة احتفال أكاديمية سيسكو للشبكات - البرنامج العالمي لتطوير مهارات تقنية المعلومات - بمرور 25 عام على تأسيسها:

· أعلنت أكاديمية سيسكو للشبكات عن هدفها الطموح للمرحلة التالية من مسيرتها وهو توفير الدورات التدريبية على المهارات الرقمية الجديدة اللازمة لوظائف المستقبل لـ 25 مليون شخص على مستوى العالم خلال السنوات العشر القادمة

· تتمثل مهمة أكاديمية سيسكو للشبكات في توفير برنامج منصف وشامل لتنمية قدرات القوى العاملة على نطاق عالمي.

· تم تدريب وتأهيل أكثر من 2.68 مليون طالب منذ إطلاق أكاديمية سيسكو للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيسكو اليوم عن هدفها المتمثل في توفير الدورات التدريبية على المهارات الرقمية لـ25 مليون شخص على مستوى العالم على مدار السنوات العشر القادمة من خلال برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات.

ستظهر بحلول عام 2025 حوالي 97 مليون وظيفة جديدة بسبب التطورات في مجال التقنية والأتمتة، وتساعد سيسكو ملايين الأشخاص حول العالم في الوصول إلى هذه الوظائف من خلال تمكين القوى العاملة من تلبية متطلبات المستقبل عبر تزويدهم بالتعليم وفرص العمل في أكاديمية سيسكو للشبكات.

تأسست أكاديمية سيسكو للشبكات عام 1997 وتحتفل اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسها، ولا تزال واحدة من أقدم برامج مهارات تقنية المعلومات التي تهيئ الطلاب لوظائف المستقبل حول العالم. وتوفر الأكاديمية دورات تدريبية عالية الجودة في مجال تقنية المعلومات وأجهزة لمحاكاة التعلم وفرص التعلم العملي عبر منصة تعليمية لدعم المدرسين وإشراك المتعلمين في 190 دولة. واستفاد حتى اليوم أكثر من 17.5 مليون متعلم حول العالم من دورات أكاديمية سيسكو للشبكات لاكتساب المهارات الرقمية. إضافةً إلى ذلك، قال 95% من الطلاب الذين تلقوا دورات تدريبية متوافقة مع شهادات سيسكو أن الفضل يعود إلى أكاديمية سيسكو للشبكات في حصولهم على وظيفة أو فرصة تعليمية مهمة.

إنجازات أكاديمية سيسكو للشبكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تم تدريب وتأهيل أكثر من 2.68 مليون طالب، 33% منهم إناث منذ إطلاق أكاديمية سيسكو للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وشكلت دول الشرق الأوسط وأفريقيا 6 من أصل 10 دول كانت الأعلى مشاركةً للإناث على مستوى العالم منذ بداية البرنامج.

و خلال السنة المالية 2022 وحدها التحق أكثر من 706 آلاف طالب لدى سيسكو بدورات أكاديمية سيسكو للشبكات في 67 دولة في المنطقة. وتم توفير الدعم لهؤلاء الطلاب من قبل حوالي 4500 مدرب يعملون في 1770 أكاديمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد صرحت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون جداً بالإنجازات التي حققتها أكاديمية سيسكو للشبكات في المنطقة والتي لم تكن لتتحقق لولا دعم الأكاديميات والمدربين. وقد أظهر الطلاب في جميع أنحاء المنطقة حماسهم لاكتساب مهارات تقنية المعلومات والاستفادة من فرص التعلم المفيدة للاستعداد لمستقبل العمل. ومع تسارع وتيرة الرقمنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، تعمل سيسكو باستمرار مع الهيئات الحكومية والقطاع والأوساط الأكاديمية لتوسيع نطاق أكاديمية سيسكو للشبكات من أجل تطوير مهارات الأجيال القادمة وإطلاق الإمكانات الكاملة للمنطقة".

تستمر أكاديمية سيسكو للشبكات في النمو والترويج لفرص التدريب والتعليم الجديدة، وستستفيد في مسيرتها من أحدث البرامج والشراكات الضرورية لبناء المهارات الرقمية اللازمة والمستقبل الشامل للجميع، وتضم:

· يوفر الإطلاق الأخير لبرنامج "المهارات للجميع" المجاني للهاتف المحمول خبرات تعليمية رائدة تشمل الدورات التدريبية الذاتية والأدوات التفاعلية والموارد المهنية التي صممها خبراء القطاع.

· مسار تعليمي جديد للأمن السيبراني يُتوج بالحصول على شهادة للمبتدئين لتزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة لكسب وظائف أمنية في مستوى مبتدئ بقطاع الأمن سريع النمو.

· التطوير المستمر للشراكات مع الحكومات مثل التزام شركة سيسكو في القمة الوطنية للقوى العاملة والتعليم السيبراني التي أقيمت في يوليو 2022، بتدريب 200 ألف طالب إضافي في الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ بالإضافة إلى شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية وغير الربحية لتقديم المزيد من الدورات والفرص للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من التفاصيل حول أحدث نشاطات سيسكو وأكاديمية سيسكو للشبكات، يرجى زيارة: https://www.netacad.com/

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نبذة عن سيسكو

سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: CSCO)، هي شركة رائدة عالمياً في مجال التقنيات الداعمة للإنترنت. وتأتي سيسكو بالإمكانات الجديدة عبر إعادة تصورها لتطبيقاتكم وتأمين بياناتكم وتحويل البنية التحتية لديكم وتمكين فرقكم من أجل بناء مستقبل شامل حول العالم. اكتشفوا المزيد عبر غرفة الأخبار وتابعونا عبر حساب @Cisco على تويتر.

سيسكو وشعارها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يمكنكم الاطلاع على قائمة علامات سيسكو التجارية في: www.cisco.com/go/trademarks. العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها المعنيين. ولا يعني استخدام كلمة "شريك" وجود علاقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

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