الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق خطوة جديدة في خططها للتوسع والانتشار، وذلك من خلال افتتاح المركز الخامس مركز جديد في العاصمة الرياض عند المخرج 25 (جنوب غرب الرياض) . يأتي هذا الافتتاح ليعزز شبكة الشركة التي تضم الآن 31 معرضاً و28 مركزاً للخدمة في جميع أنحاء المملكة، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم خدماتها بسهولة وراحة أكبر لعملائها.



ويمثل المركز الجديد نقلة نوعية في خدمات ما بعد البيع، حيث تم تصميمه ليكون مركزاً مبتكراً ومتقدماً يواكب أحدث التقنيات، ما يوفر للعملاء تجربة شاملة تجمع بين السرعة والكفاءة. كما يضم المركز ولأول مرة قسم السيارات المستعملة المعتمدة، وهو إضافة جديدة تُقدم للعملاء خيارات واسعة ضمن معايير جودة صارمة تضمن راحة البال والثقة.

ويتمدد المرفق الجديد على مساحة واسعة تشمل صالة عرض بمساحة 1600 متر مربع، توفر تجربة عرض مميزة، ومركز خدمة متطور بمساحة 4000 متر مربع، ومخزن لقطع الغيار المعتمدة بمساحة 800 متر مربع لضمان استمرارية توافر القطع اللازمة، كما يضم المركز 250 موقفاً للسيارات موزعة على مستويات متعددة، إضافة إلى 7 محطات شحن للسيارات الكهربائية، ومناطق متخصصة تشمل 9 سيارات مخصصة لاختبارات القيادة، ومنطقتين لتسليم السيارات الجديدة، وأخرى مخصصة لعلامة UNIالتجارية.

وحرصت الشركة على تزويد قسم الخدمة وقطع الغيار بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة، مع فريق مكون من فنيين محترفين ومؤهلين لتقديم أعلى معايير الخدمة، حيث يوفر المركز الجديد 37 محطة عمل متخصصة، و33 رافعة لتسريع أعمال الصيانة.

ويأتي افتتاح هذا المركز ضمن خطة "المجدوعي شانجان" للتوسع، وتوفير خدماتها بسهولة وراحة أكبر لعملائها في مختلف أنحاء المملكة، وتهدف الشركة عبر ذلك إلى تقديم خدمات البيع وما بعد البيع، وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسرع وقت ممكن، ما يعكس التزامها بتعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم..

وفي هذا الإطار، أكد ياسر شاهين المدير العام في شانجان المجدوعي، على أهمية تواجد الخدمات بالقرب من العملاء في جميع المناطق، وقال: "تمثل خدمة عملائنا أولوية بالنسبة لنا، حيث نسعى دائمًا إلى تزويدهم بما يحتاجونه من خيارات وخدمات البيع وما بعد البيع بكفاءة عالية، وتوفير مراكزنا بما فيها من تجهيزات لخدمة عملائنا بأفضل صورة، وقد حرصنا على تصميم هذا المركز وفقاً لأفضل المعايير وأعلى المستويات وذلك تحت سقف واحد، فقد تم تجهيزه بالكامل بأحدث الأنظمة والمعدات لتقديم خدمات الصيانة تحت إشراف مهندسين من شركة شانجان العالمية، بالإضافة إلى توفير فريق متكامل مدرب في مصانع الشركة الأم على جميع أعمال الصيانة، ما يضمن تقديم خدمات عالية المستوى.".

وتسعى شركة شانجان المجدوعي بالتوسع والانتشار التزاما بتلبية احتياجات العملاء وتقديم تجربة مميزة تتسم بالسهولة والراحة، حيث يمثل المرفق الجديد محطة متكاملة تلبي كافة احتياجات العملاء من لحظة اختيار السيارة وحتى خدمات ما بعد البيع، مما يعزز من الثقة المتبادلة ويعكس رؤية الشركة المستقبلية التي ترتكز على الثقة والجودة والابتكار.

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