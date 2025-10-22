دبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل "نولتي للمطابخ"، العلامة التجارية الألمانية الرائدة في مجال المطابخ الفاخرة والمعروفة بإرثها العريق في التصميم والحرفية الألمانية، تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط ضمن استراتيجيتها العالمية الجديدة للنمو والتوسع. وبعد أن رسّخت تواجدها في سوق الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007 بالتعاون مع "شركة يونيفرسال التجارية"، وفي خطوة متفق عليها بشكل متبادل لضمان تطوير السوق وتوسيع نطاقها. وتستعد نولتي الآن للانتقال إلى نموذج البيع المباشر للمستهلك من خلال كيانها الرئيسي الجديد "نولتي الإمارات".

وفي إطار هذا التوسع، تعتزم "نولتي للمطابخ" استثمار أكثر من 25 مليون درهم إماراتي خلال السنوات المقبلة، تشمل إطلاق صالة عرض رئيسية جديدة على شارع الشيخ زايد بحلول مطلع عام 2026، إلى جانب تشكيل فريق متخصص من المهندسين والمصممين والمعماريين لتقديم حلول مطابخ متكاملة تلتزم بمعايير الجودة والدقة الألمانية. وتؤكد هذه الخطوة على ثقة "نولتي للمطابخ" في مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتصميم والابتكار، فضلاً عن كونها سوقاً رئيسياً لدعم توسع الشركة عالمياً. كما تسعى الشركة إلى تعزيز علاقاتها المباشرة مع عملائها من قطاعات الأعمال والأفراد، من خلال ضمان جودة منتجاتها، والارتقاء بمعايير الخدمة، وتقديم أسعار تنافسية.

ومن الجدير بالذكر، انه منذ عام 2020 قد تضاعفت قيمة سوق المطابخ الفاخرة في الإمارات تقريباً، ومن المتوقع أن تبلغ 200 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس الطلب المتزايد على التصميمات الأوروبية عالية الجودة. ويؤكد ضرورة مواكبة "نولتي للمطابخ" لهذا النمو، مما يمكّنها من تلبية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال تقليص فترات التسليم، وتحسين الخدمات المُقدمة، وتوسيع مجموعة منتجاتها التي تشمل "نولتي للمطابخ"، و"نولتي نيو"، و"مطابخ إكسبريس"، و"نولتي لغرف المعيشة" و"نولتي سبا". كل هذا ضمن تركيز الشركة على مهمتها الأساسية، وهي تقديم جودة متميزة تليق بعبارة "صنع في ألمانيا"، بالإضافة إلى التميّز في التصميم والابتكار، لتلبية جميع احتياجات شرائح السوق المتنوعة، سواء الأفراد أو قطاع الشركات.

وقال سيلفا كومار راجولو، المدير العام لشركة "نولتي الإمارات": "منذ انطلاق أعمال نولتي في المنطقة عام 2011، بنينا إرثاً قوياً يرتكز على الابتكار والثقة. واليوم ومع انطلاق مرحلة جديدة بهوية "نولتي الإمارات"، سنتمكن من التواصل بشكل أوثق مع عملائنا وشركائنا، بما يضمن أن تعكس كافة مشاريعنا جوهر التميز الألماني في التصميم. لقد كانت الإمارات دائماً محوراً أساسياً في رحلتنا، ويؤكد هذا التوسع التزامنا بالسوق المحلي ودوره الحيوي في تعزيز حضورنا على مستوى الأسواق الدولية والعالمية."

ويستند حضور "نولتي للمطابخ" في الشرق الأوسط إلى مركزها الإقليمي في دبي، الذي يشرف على أسواق تمتد عبر 30 دولة، وقد نجح في تسليم أكثر من 80,000 مطبخ للمشروعات وحوالي 35,000 مطبخ للبيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة. وبفضل أكثر من 75 صالة عرض تحمل اسم العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ساهم مكتب دبي في تنفيذ مشاريع بارزة في الإمارات مثل "تلال الغاف" و"فلل هارموني" في دبي، و"آيكونيك ريزيدنسز" من تطوير شركة ميريد وتصميم "بينينفارينا" و"رافال ريزيدنس" في الرياض، و"الموج" في مسقط، إلى جانب مشاريع سكنية وفندقية كبرى في قطر والأردن والكويت. وتتيح هذه البنية التحتية المتكاملة لنولتي خدمة المطورين وأصحاب المشاريع بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والجودة.

وبالإضافة إلى الجانب الجمالي، حازت "نولتي للمطابخ" على مدى سنوات لقب العلامة التجارية الأكثر شعبية للمطابخ في ألمانيا، وفق تصنيف "المعهد الألماني لجودة الخدمة"، تقديراً لجودة منتجاتها العالية وابتكاراتها في التصميم ومعدل رضا العملاء. حيث تقدّم الشركة واحدة من أوسع تشكيلات المواد والتشطيبات والتصميمات في العالم، مع خيارات تخصيص متنوعة تضع معايير جديدة في عالم تصميم المطابخ.كما تتميز نولتي بكونها العلامة التجارية الأكثر استدامة في مجال المطابخ، إذ تحافظ على إنتاجها بالكامل بنسبة 100% داخل ألمانيا، وكانت أول شركة في هذا المجال تصدر تقرير استدامة مستقلًا.

وتتماشى جهود "نولتي للمطابخ" مع استراتيجية الإمارات لتحقيق "الحياد المناخي" بحلول عام 2050 و"نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ" والتي تشجع المطورين والمصنعين على تبني ممارسات بناء وتصنيع أكثر استدامة. وتُعد "نولتي للمطابخ" العلامة الألمانية الوحيدة في قطاعها الحاصلة على شهادتي (FSC) و(PEFC) للاستدامة والحفاظ على البيئة والغابات، ما يعكس التزامها بالمسؤولية البيئية على المدى الطويل. كما تصدر الشركة تقارير سنوية تُسلط الضوء على استثمارها المستمر في تطوير الإنتاج المسؤول والاستدامة.

عن نولتي للمطابخ

تأسست شركة "نولتي للمطابخ" (Nolte Küchen) في ألمانيا عام 1958، وتُعد من أبرز الشركات العائلية المتخصصة في تصنيع المطابخ المعيارية الألمانية الصنع بنسبة 100%. تمتلك الشركة خبرة تمتد لما يقارب سبعة عقود في الجمع بين الابتكار والحرفية لتقديم أعلى معايير الجودة والتصميم. تأسس فرعها الإقليمي "نولتي م.م.ح" في دبي عام 2011، ويشرف على عملياتها في 30 دولة، وقد سلّمت أكثر من 80,000 مطبخ للمشروعات وحوالي 35,000 مطبخ للبيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.noltefze.com/

