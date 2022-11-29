أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن اكتمال 25٪ من الأعمال الإنشائية لتجربة تيم لاب فينومينا أبوظبي في منطقة السعديات الثقافية.

ويشكل تيم لاب فينومينا أبوظبي ثمرة الشراكة مع "تيم لاب"، المجموعة الفنية متعددة التخصصات التي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لها، حيث من المقرر استكماله في عام 2024 ليوفر مساحة فنية ملهمة وغامرة، يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى جميع الزوار. ويعد تيم لاب فينومينا أبوظبي أحدث عروض منطقة السعديات الثقافية، حيث سيشمل المبنى، الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع، أعمال تركيبية قائمة على نتائج عملية واسعة من البحث والتطوير ستكون الأكثر تفرداً في أبوظبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تتمحور رؤيتنا حول الارتقاء بمكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية مرموقة، وإلهام الأجيال القادمة لخوض تجارب غنية بالابتكار والاستكشاف. ويشكل مشروع تيم لاب فينومينا إنجازاً فريداً يضاف إلى مسيرة التقدم والابتكار التي تتميز بها أبوظبي، ويعكس جهودنا المستمرة للارتقاء بحضور الإمارة كمركز عالمي رائد في مجالات الفنون والثقافة والترفيه. ونهدف من خلال شراكتنا مع ميرال وتيم لاب ومنظومة المقاولين إلى تقديم تجربة مدروسة بعناية ووجهة ثقافية وسياحية مميزة ومشاركتها مع العالم أجمع، مما يعزز مكانة منطقة السعديات الثقافية على مستوى العالم".

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "يعكس تطوير مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي عن دور ميرال الجوهري في إثراء المشهد الثقافي لأبوظبي. ويعكس المشروع تجربة تكنولوجية مبتكرة لتقديم وتفسير الظواهر البيئية من مفهومٍ جديد، كما يمثل المشروع بتصميمه الهيكلي الفني وعمارته الأيقونية مساحة تجريبية مخصصة ترتقي بالمعالم الهندسية الفريدة من حولها لتقدّم للزوار منظوراً جديداً في كل زيارة، مما يمنح الزوار تجربة فريدة لا تُنسى في أبوظبي".

بالإضافة إلى ذلك، قامت ميرال بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتعيين مجموعة أليك للهندسة والمقاولات الرائدة والتي تتخذ من الإمارات كمقر لها لبناء هذا المشروع الضخم.

وتمنح هذه المنصة الإبداعية الجديدة فرصة للزوار للسفر عبر رحلة فنية يطلقون فيها العنان لمخيلتهم الفنية والإبداعية وتقدم لهم منظوراً جديداً للعالم من حولنا بطريقة فنية تجمع بين الإبداع والابتكار لتسليط الضوء على الظواهر البيئية. وستكون الأعمال الفنية التي سيعرضها تيم لاب فينومينا أبوظبي، في مساحة تستلهم فيها الهندسة المعمارية جماليات الفن لخلق إمكانيات غير محدودة، استثنائية ومتطورة باستمرار، أشبه بتطور الحياة نفسها، وستكون الظواهر والمشاعر والعواطف الناشئة عن التجربة، فريدة لكل زائر على حدة وسيتعرف الزوار إلى مكان يستكشفون فيه حدود خيالهم.

تسهم الثقافة بشكل فاعل في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبوظبي، حيث أصبحت العاصمة مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، ومنتِجاً رائداً للمحتوى، ومنصة دولية جاذبة للمهارات الإبداعية، تؤمن بما للثقافة من دور كمحرك رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتسعى أبوظبي إلى توسيع نطاق التعبير الفني والثقافي من خلال تزويد مجتمعها وزوارها ببرنامج ثقافي متنوع مصمم لإلهام الإبداع وتنمية المعرفة.

وتواصل الإمارة دعم وتطوير المؤسسات الثقافية، حيث يتم تطوير تيم لاب فينومينا أبوظبي بجوار متحف اللوفر - أبوظبي، المتحف ذو الشهرة الواسعة عالمياً، ومتحف جوجنهايم أبوظبي وغيرها من المعالم الرائدة الأخرى في منطقة السعديات الثقافية، إحدى الوجهات الثقافية الرائدة عالمياً بما تحتضنه من متاحف ومراكز ثقافية ومؤسسات تعليمية. ويتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في عدد من القطاعات بما فيها قطاعات فنون الأداء والإعلام والألعاب الإلكترونية في الإمارة عبر مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات.

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