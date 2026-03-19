المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. ("مجموعة فنادق الخليج" أو "المجموعة")، والمدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول (GHG)، عن موافقة الجمعية العامة العادية لمساهميها على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد. وقد عُقد اجتماعا الجمعية العامة العادية وغير العادية "عن بُعد" (افتراضياً)، بنصاب قانوني بلغت نسبته 75.7840% وبإشراف ممثلين عن شركة "البحرين للمقاصة".

وترأس الاجتماع السيد فوزي أحمد كانو، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد أحمد جناحي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، والمساهمين، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ومدققي الحسابات الخارجيين. وجاءت توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح مدفوعة بالنتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في عام 2025؛ حيث سجلت صافي ربح بلغ 9.8 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بعام 2024، فيما وصل إجمالي الدخل الشامل إلى 10.5 مليون دينار بحريني، محققاً نمواً متميزاً بنسبة 53.5 %.

وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، أشاد السيد فوزي أحمد كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج بحكمة القيادة الرشيدة في إدارة التحديات والحفاظ على ثوابت الوحدة والاستقرار، مجدداً أسمى آيات الولاء والاعتزاز لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومثمناً النهج الحكيم والقيادة السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود الحكومة الموقرة في ترسيخ دعائم الأمن. كما رفع تحية إجلال وتقدير لجنود القوات المسلحة ومنتسبي الأجهزة الأمنية وكافة الكوادر المرابطة في الصفوف الأمامية.

بهذه المناسبة صرح السيد فوزي أحمد كانو، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "إن مخرجات اجتماع الجمعية العامة السنوي اليوم تجسد ثقة مساهمينا في توجهات المجموعة وأدائها. وتأتي الموافقة على توزيع الأرباح لتؤكد التزامنا الراسخ بتقديم عوائد مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ على قاعدة مالية قوية تدعم خطط النمو المستقبلية للمجموعة. وتواصل المجموعة التقدم بثبات، مستندةً إلى أداء تشغيلي متوازن وتنوع في أعمالها، فيما تتجه في عام 2026 إلى البناء على هذا الأساس من خلال تعزيز كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق أعمالها، وترسيخ مكانتها في قطاع الضيافة على المستويين المحلي والإقليمي."

من جانبه، قال السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يمثل الأداء الذي حققته المجموعة خلال عام 2025 امتداداً لمسار التقدم الذي نعمل على ترسيخه عبر مختلف قطاعات أعمالنا. وقد ركزنا خلال العام على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدراتنا المؤسسية، وتحسين الأداء عبر مختلف أصول المجموعة، وهو ما أسهم في دعم متانة محفظتنا وتعزيز قدرتنا على التكيف مع المتغيرات."

وأضاف جناحي: "ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، سنواصل تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية بروح من الانضباط والمسؤولية، مستندين إلى محفظة أعمال متنوعة وفريق عمل يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وترسيخ مكانة المجموعة في قطاع الضيافة."

واختتم الاجتماع بتأكيد مجموعة فنادق الخليج على التزامها الثابت بتقديم قيمة مستدامة لمساهميها، ومواصلة دورها في دعم نمو وتطوير قطاع الضيافة في مملكة البحرين.

للمزيد من المعلومات التواصل مع:

نور الحايكي

مدير قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق

مجموعة فنادق الخليج

Noor.alhayki@gulfhotelsgroup.com

www.gulfhotelsgroup.com

نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فوزي كانو مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور 59 عاماً، لاتزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.

-انتهى-

#بياناتشركات