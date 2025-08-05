إيرادات الشركة ارتفعت في النصف الأول من العام 2025 بنسبة .0 2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي، مدفوعة بنمو قدره 17.9 % في عمليات البيع بالتجزئة في الأسواق الدولية وتأثير شهر رمضان المبارك الذي حل بأكمله في الربع الأول من العام

العلامات التجارية الرئيسية للشركة، وفي مقدمتها ’زارا‘ والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة ’إنديتكس‘، حققت نمواً قوياً بنسبة 3.7 % في المبيعات على أساس المثل بالمثل على مستوى المجموعة

مبيعات الشركة عبر الإنترنت واصلت تحسنها بشكل كبير مع تعزيز تجربة العملاء الرقمية، حيث نمت بنسبة 8.5 % و 15.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني والنصف الأول من العام 2025 على التوالي

قطاع الأغذية والمشروبات سجل أداءً مستقراً نسبياً مع نمو كبير في المبيعات عبر الإنترنت لعلامتي "سينابون" و"صب واي" بنسبة 50.6 % و 33.2 % على أساس سنوي في الربع الثاني والنصف الأول من العام 2025 على التوالي

هامش إجمالي الربح ارتفع إلى 14.9% في النصف الأول من العام بنسبة تحسن قدرها 2.4 نقطة مئوية عن النصف الأول من العام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بتحسن التكاليف والأداء التشغيلي؛ وفي الربع الثاني من العام، حافظ هامش إجمالي الربح على استقراره عند 16.8%

صافي الخسارة بلغ 83.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الخسائر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات و تسوية الالتزامات الضريبية في الربع الثاني من العام

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي ريتيل" ("المجموعة" أو "الشركة")، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2025 والثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 (الربع الثاني 2025). وتواصل الشركة المضي قدماً في مسارها تحولها الاستراتيجي لترسيخ أسسها المالية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين العلامات التجارية، وترشيد محفظة المتاجر، والإدارة الاستراتيجية للتكاليف.

حافظت "سينومي ريتيل" على أداءها المالي القوي، حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة 21.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2025، بينما انخفض بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حلول شهر رمضان المبارك بالكامل في الربع الأول من العام، وبذلك استفادت الشركة من الطلب الموسمي المرتفع خلال تلك الفترة. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة إلى 139.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 34.4% على أساس سنوي، مدفوعًا إلى حد كبير بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2025، والتي بلغت 23.1 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 89.3% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر صرف العملات الأجنبية وتسوية الالتزامات الضريبية. تأثرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2024 بشكل إيجابي من خلال مكاسب رأسمالية قدرها 165 مليون ريال سعودي كجزء من برنامج بيع العلامات التجارية الغير أساسية للمجموعة. حيث تضمنت هذه المبادرة التي تم تنفيذها في عام 2024 في إطار المرحلة الأولى من استراتيجية التحول للشركة لبيع علامات تجارية غير أساسية في المملكة العربية السعودية.

بهذه المناسبة، صرح سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل": "تعكس نتائجنا المتميزة للنصف الأول من هذا العام التزام سينومي ريتيل بالمضي قدماً في استراتيجية التحول وتركيزها المستمر على التميز التشغيلي. وقد حققت علاماتنا التجارية الرئيسية، وفي مقدمتها ’زارا‘ والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة ’إنديتكس‘، نمواً قوياً على أساس المثل بالمثل. كما حققت مبيعاتنا عبر الإنترنت زخماً أكبر، وشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً ملحوظاً في مبيعاته عبر الإنترنت لعلامتي ’سينابون‘ و’صب واي‘. ورغم تأثر صافي الأرباح بالخسائر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات و تسوية الالتزامات الضريبية، نواصل التزامنا الراسخ بخفض الديون في الميزانية العمومية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، وتعميق علاقتنا مع جميع أصحاب المصلحة".

مع نهاية النصف الأول من العام 2025، خفضت "سينومي ريتيل" شبكة متاجرها بنسبة 17.1% على أساس سنوي ليصل عددها إلى 789 متجراً، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحسين محفظة علاماتها التجارية وتعزيز نشاطها التجاري المعتاد. ويعكس هذا الانخفاض صافي عمليات الإغلاق الاستراتيجية عبر العديد من العلامات التجارية في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على الأصول عالية الأداء.

وخفضت الشركة كذلك مساحات البيع بالتجزئة التابعة لها بنسبة 17.7% في النصف الأول من العام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات إغلاق متاجر ضمن مواقع غير استراتيجية في السعودية والأسواق الدولية. وترتبط التخفيضات الإضافية كذلك بعمليات إغلاق ناجمة عن التخارج من علامات تجارية بما يتماشى مع جهود "سينومي ريتيل" لتحسين محفظة علاماتها التجارية والتركيز على الأصول عالية الأداء.

وافتتحت "سينومي ريتيل" خلال النصف الأول من العام عدة متاجر في مواقع رئيسية بما يعكس مضيها قدماً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. وتضمن ذلك افتتاح متجر واحد لعلامة "ماسيمو دوتي" في المملكة العربية السعودية، بينما شهد الربع الثاني من العام 2025 افتتاح 11 متجراً جديداً في قطاع الأغذية والمشروبات توزعت بين علامتي "سينابون" و"صب واي".

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط الإيرادات لكل متجر على مستوى المجموعة بنسبة 12.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025 و23.1% في النصف الأول من عام 2025 على أساس سنوي، وحققت السوق السعودية تحديداً والأسواق الدولية بشكل عام مكاسب سنوية قوية بلغت .021% و.240% على التوالي في الربع الثاني من العام 2025 . وفي النصف الأول من عام 2025، حققت إيرادات المملكة العربية السعودية لكل متجر مكاسب بنسبة 40.5% على أساس سنوي، وفي الأسواق الدولية بنسبة .337% على أساس سنوي.

وتعكس هذه التحسينات نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتبسيط شبكة متاجرها مع التركيز بشكل رئيسي على الأسواق الرئيسية والمواقع عالية الأداء. وانطلاقاً من حضورها القوي وتنامي طلب المستهلكين وتحسن أداء علاماتها التجارية، تعمل الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية وترسيخ استدامة منصتها للبيع التجزئة على المدى الطويل.

ولا تزال شبكة متاجر "سينومي ريتيل" ترتكز على مجموعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها "زارا" و"ماسيمو دوتي" و"بيرشكا" و"سينابون"، مما يعزز أداءها عبر قنوات البيع المتعددة ويوسع نطاق حضورها الجغرافي.

وستواصل الشركة تركيزها في المرحلة المقبلة على التوسع المدروس، حيث تسعى لافتتاح متاجر جديدة في المواقع الاستراتيجية التي تشهد إقبالاً كبيراً.

أبرز النتائج المالية

تحليل الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة في النصف الأول من العام 2.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 2.0% على أساس سنوي. وعلى الرغم من الطلب الموسمي القوي، انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 7.0% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار ريال في الربع الثاني 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حلول شهر رمضان المبارك في وقت مبكر من العام:

انخفضت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار ريال في النصف الأول من العام 2025. كما انخفضت هذه الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 16.2% على أساس سنوي؛ ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حلول شهر رمضان المبارك بالكامل في الربع الأول من العام 2025، مما أثر على إمكانية مقارنة المبيعات الموسمية .

ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة في الأسواق الدولية بنسبة 17.9% على أساس سنوي لتصل إلى 663.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، مدعومةً بالأداء القوي خلال الربع الثاني الذي شهد نمواً بنسبة 14.9% على أساس سنوي. وجاء هذا الزخم الإيجابي مدفوعاً بالنمو القوي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوزبكستان ( +%24.6 )، وجورجيا ( +29.6% )، وأذربيجان ( +%11.5 )، مما يوكد على نجاح الاستراتيجية الدولية للشركة .

مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، مدعومةً بالأداء القوي خلال الربع الثاني الذي شهد نمواً بنسبة 14.9% على أساس سنوي. وجاء هذا الزخم الإيجابي مدفوعاً بالنمو القوي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوزبكستان ( )، وجورجيا ( )، وأذربيجان ( )، مما يوكد على نجاح الاستراتيجية الدولية للشركة أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد بلغ إجمالي إيراداته 163.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي بلغ 3.9%. كما استقرت إيرادات هذا القطاع عند .4 83 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025، مدعوماً بالعروض الترويجية والحملات التسويقية المرافقة لإطلاق منتجات جديدة من علامتي "صب واي" و"سينابون".

مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي بلغ 3.9%. كما استقرت إيرادات هذا القطاع عند 83 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025، مدعوماً بالعروض الترويجية والحملات التسويقية المرافقة لإطلاق منتجات جديدة من علامتي "صب واي" و"سينابون". ارتفعت إيرادات المبيعات عبر الإنترنت لتصل إلى 195.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، محققة نمواً بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وارتفعت نسبة المبيعات عبر الإنترنت في الربع الثاني من العام بواقع 8.5% على أساس سنوي لتصل إلى 84.4 مليون ريال سعودي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعلامة "زارا" والعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "إنديتكس" في كل من المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية حيث ارتفع بنسبة 34.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025 و9.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. وفي قطاع الأغذية والمشروبات، ارتفعت مبيعات سينابون عبر الإنترنت بنسبة 8.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مع نمو أقوى بنسبة 26.0% في الربع الثاني من عام 2025. كما شهدت "صب واي" نموًا كبيرًا مع ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 313.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025 و275.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. و واصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها مدعومةً بالأنشطة الترويجية والتغير في تفضيلات المستهلكين .

يؤكد هذا الأداء القوي التزام "سينومي ريتيل" المستمر بتقديم تجربة سلسة متعددة القنوات، وذلك من خلال مواصلة دمج قنواتها للبيع بالتجزئة في المتاجر وعبر الإنترنت. وتسعى الشركة إلى تعزيز أداء المبيعات عبر الإنترنت على أساس المثل بالمثل، بينما تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للبيع بالتجزئة عبر المتاجر والقنوات الرقمية على حدٍّ سواء.

الربحية

وصل إجمالي الربح في النصف الأول من العام 2025 إلى 367.0 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 21.5% على أساس سنوي، وذلك مقارنةً بـ 301.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024. كما بلغ إجمالي الربح في الربع الثاني من العام 189.1 مليون ريال سعودي بانخفاض قدره 8.8% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 207.3 ملايين ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حلول شهر رمضان المبارك بالكامل في الربع الأول من العام، وبذلك استفادت الشركة من الطلب الموسمي المرتفع خلال تلك الفترة.

ارتفع هامش إجمالي الربح من 12.5% في النصف الأول من العام 2024 إلى 14.9% في النصف الأول من العام 2025 بنسبة تحسن قدرها 2.4 نقطة مئوية. وفي الربع الثاني من العام 2025، حافظ هامش إجمالي الربح على استقراره بشكل عام عند نسبة 16.8% مقارنة بـ 17.1% في الربع الثاني من العام 2024، وذلك على الرغم من التأثير الموسمي الناجم عن حلول شهر رمضان المبارك في الربع الأول من العام.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 139.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 212.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العامة والإدارية بنسبة 21.3%. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى برامج ترشيد التكاليف وتحسين العلامة التجارية. وتُمثل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العامة والإدارية حالياً حوالي 7.4% من المبيعات، مقارنةً بـ 9.6% في العام السابق.

ويُعزى انخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى خسائر أسعار صرف العملات بسبب ارتفاع قيمة اليورو مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى تسويات الضرائب المدفوعة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكلاهما أثر على ربحية الشركة خلال هذه الفترة. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام 2025 بنسبة 89.3% على أساس سنوي لتبلغ 23.1 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ216.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام 2024 استفادت من مكاسب رأسمالية على مستوى المجموعة بقيمة 165 مليون ريال سعودي، مما ساهم في رفع قاعدة المقارنة. المكاسب الرأسمالية المتعلقة ببرنامج بيع بعض العلامات التجارية للمجموعة و الذي تم تنفيذه كجزء من استراتيجية المرحلة الأولى من استراتيجية التحول للشركة لبيع علامات تجارية غير أساسية في المملكة العربية السعودية.

بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية 66.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، بانخفاض قدره 45.8% على أساس سنوي مقارنةً بـ 122.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من العام 2025، حيث انخفضت بنسبة 121.1% على أساس سنوي لتصل إلى (31.8) مليون ريال سعودي، وذلك جراء الخسائر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات و تسوية الالتزامات الضريبية التي تكبدتها الشركة خلال الربع في حين استفادت من مكاسب رأسمالية في الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجةً لذلك، وصل هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من العام 2025 إلى 4.1%، بانخفاض قدره 3.2 نقطة مئوية عن 7.3% في النصف الأول من العام 2024. وفي الربع الثاني من العام 2025، انخفض الهامش إلى -4.6% بنسبة انخفاض قدرها 23.1 نقطة مئوية عن 10.3% في الربع الثاني من العام 2024.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع التجزئة في الأسواق الدولية 69 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، بانخفاض قدره 13.7% على أساس سنوي مقارنةً بـ 80 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024، مما يعكس عودة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى وضعها الطبيعي في الربع الأول من العام 2025 بعد ربع كامل من الخصومات الموسمية. ووصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام 2025 إلى 55.6 مليون ريال سعودي بانخفاض قدره 8.3% على أساس سنوي، مع تحقيق تحسن ملحوظ على أساس ربع سنوي تجاوز 300%. ويعزى هذا التحسن على أساس ربع سنوي إلى الأداء القوي لأسواق رابطة الدول المستقلة وتحسن إنتاجية المتاجر. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام 2025 إلى 10.5% مقارنةً بـ 14.3% في النصف الأول من العام 2024، بينما تراجع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 19.2% في الربع الثاني من العام 2024 إلى 15.4% في الربع الثاني من العام 2025.

بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الأغذية والمشروبات 3.64 ملايين ريال سعودي في النصف الأول من العام 2025، بانخفاض قدره 62.6% مقارنة بـ 9.6 ملايين ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024. وانخفض هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.2%، مقارنة بـ 5.6% في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام 2025 إلى 0.7- مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 5.2 ملايين ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2024، مع تراجع هامش هذه الأرباح من 5.3% في الربع الثاني 2024 إلى -0.8% في الربع الثاني من العام 2025. وتأثر الأداء إلى حد كبير بزيادة أنشطة التسويق والترويج خلال هذا الربع. ولا تزال شركة سينومي ريتيل تركز على تحسين محفظة أعمالها في قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك التخارج الاستراتيجي من الأصول ذات الأداء الضعيف لتعزيز إجمالي الأرباح.

وصل صافي الخسارة في النصف الأول من العام 2025 إلى 83.2 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 67.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 23.1% على أساس سنوي؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الخسائر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات و تسوية الالتزامات الضريبية على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لخفض التكاليف وتحسين العمليات. و بالاضافة الى تحقيق مكاسب رأسمالية من برنامج بيع العلامات التجارية الغير أساسية .

الميزانية العمومية

بلغ صافي الدين 1.5 مليار ريال سعودي بنهاية النصف الأول من العام 2025، بانخفاض قدره 4.3% عن السنة المالية 2024. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأخير من العام 3.9 ضعف. وعلى الرغم من هذه التحديات، حافظت "سينومي ريتيل" على إدارة نقد منضبطة طوال مرحلة التحول، وتواصل الحفاظ على هيكل رأسمالي مدروس مع دخولها مرحلة انتقالية استراتيجية.

الاستراتيجية والتوقعات

تمضي "سينومي ريتيل" قدماً وفق خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم. وفي المرحلة الثانية من مسار تحولها "الانطلاق نحو النمو"، تركز الشركة على توسيع نطاق علاماتها التجارية الرئيسية في قطاعي الأزياء والأغذية والمشروبات، والتوسع نحو أسواق جديدة ذات إمكانات عالية، وتسريع نمو الإيرادات عبر المناطق الجغرافية الرئيسية.

وخلال هذا التحول، تواصل "سينومي ريتيل" التزامها بتعزيز كفاءتها التشغيلية، والتوسع الانتقائي في المواقع ذات الإمكانات العالية في قطاعي التجزئة والأزياء.

حققت "سينومي ريتيل" إنجازاً استراتيجياً مهماً بعد انتهاء النصف الأول في يوليو 2025، حيث أعلنت عن توقيع اتفاقية شراء أسهم بين مساهميها المؤسسين ومجموعة الفطيم للاستحواذ على 49.95% من أسهم الشركة بقيمة تزيد على 2.5 مليار ريال سعودي. وكجزء من هذه الصفقة، من المتوقع أن تمنح مجموعة الفطيم قرض مساهم لا تقل قيمته عن 1.3 مليار ريال سعودي عند إتمام الصفقة، مما يعزز الميزانية العمومية لشركة "سينومي ريتيل" ويحفز نموها. وتعكس هذه الصفقة مستوى الثقة في استراتيجية التحول وآفاق النمو طويل الأجل لشركة "سينومي ريتيل".

لمحة عن "سينومي ريتيل"

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير. وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة المدرجة من نوعها في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً 789 متاجر في 142 مجمع تجاري في 8 دول، مع منصة للبيع بالتجزئة تعمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ نحو 315 ألف متر مربع. ويتولى إدارة كل هذه الأنشطة فريق عمل يزيد عن 6 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً 47 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والرجال والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com

-انتهى-

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