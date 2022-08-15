● شركات الدفع الإلكتروني تهيمن على قائمة أقوى شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

● تشكل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر 70% من إجمالي التصنيف.

● الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها تهيمن بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما.

● أسست 13 شركة ضمن القائمة على يد مؤسسين منفردين.

دبي: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022" لتسلط الضوء على المبتكرين في مجال الخدمات المالية، ممن يعملون على مساعدة الشركات للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وتمكين المستهلكين من تبني خدمات الدفع الإلكتروني، وتحويل الأموال بما يوفر الراحة والسهولة.

لإعداد القائمة اعتُمدت معايير عدة مثل: حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2021، وعدد مرات تنزيل التطبيق، والمستخدمين النشطين، وعدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو خلال العام الماضي٫ فضلًا عن التكنولوجيا والابتكار، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين، كذلك قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر. كما صنفت القائمة الشركات وفقًا للحروف الأبجدية الإنجليزية، وليس من تصنيف معين لكل شركة. في حين استبعدت الصرافات والتطبيقات التابعة للبنوك والحكومات، وشركات الاتصالات.

هيمنت شركات الدفع الإلكتروني على القائمة من بين 25 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة. وتعد مدفوعاتكم الأردنية (MadfooatCom) من أبرز الشركات في القائمة، حيث نفذت من خلالها معاملات تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في عام 2021. كما تسهم شركات مثل فوري المصرية، و(PayTabs) السعودية، وماي فاتورة من الكويت، بإحداث ثورة في قطاع المدفوعات في بلدانها. وقد انضمت 4 منصات للشراء الآن والدفع لاحقًا، إلى القائمة: تمارا السعودية، وڤاليو من مصر، وشركتا (tabby) و(Postpay) من الإمارات.

ونجحت العديد من شركات التكنولوجيا المالية الأخرى في جذب استثمارات واعدة، حيث جمعت منصة الإقراض والمدفوعات (MNT-Halan) تمويلًا بقيمة 120 مليون دولار، كما جمعت منصة المدفوعات الرقمية (Paymob) تمويلًا بلغ 50 مليون دولار، وجمعت منصة تداول العملات المشفرة (BitOasis) نحو 30 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (B).

من بين 25 شركة مُصنفة، تأسست 13 شركة على أيدي رواد أعمال منفردين، و12 شركة أسهم في تأسيسها اثنان أو أكثر من المؤسسين. كما هيمنت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما، لتشكل هذه الدول الثلاث 70% من إجمالي التصنيف.

يمكنكم الاطلاع على قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022 " هنا".

دول قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022" الإمارات 8 الكويت 3 مصر 5 البحرين 2 السعودية 5 الأردن 1 الإمارات والسعودية 1

#بياناتشركات

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