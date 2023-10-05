بهدف خدمة قطاع متاجر البقالة البالغ 37 مليار دولار

تماشيًا مع استراتيجيتها للنمو والانتشار لتوفير حلول رقمية مبتكرة في دول الخليج

«24SEVEN Optima» المتخصصة في تكنولوجيا البقالة تطلق علامتها من دبي

المنصة الرائدة في تكنولوجيا البقال «24SEVEN» تتخذ من دبي مقرًا إقليميًا لها وتقوم بتعيين فريق محلي خاص بسوق الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار رؤيتها لتطوير عمليات بيع التجزئة لدى متاجر البقالة المحلية، وضمن أهدافها الرامية إلى توفير الراحة والسلاسة من خلال استخدام أفضل تقنيات التكنولوجيا المُبتكرة. أعلنت 24SEVEN، المنصة الرائدة في تكنولوجيا متاجر البقالة والتجارة المجتمعية في باكستان اليوم عن خططها للدخول إلى السوق الإماراتي من خلال افتتاح مكتبها الإقليمي في دبي.

تعتبر 24SEVEN، رائدة في التجارة المجتمعية في باكستان، وتخدم المنصة حاليًا أكثر من 6500 متجر بقالة و 1.2 مليون عميل يوميًا. ومن خلال التجارة المجتمعية، تقوم على تعزيز علاقات عمل مع متاجر البقالة وطرح حلول تكنولوجية أكثر فعالية تخدم العملاء وتدعم المالكين والمشغلين في 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وتماشيًا مع استراتيجيتها للنمو والتوسع والانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنطلق بعملياتها في الإمارات من خلال علامتها التجارية24SEVEN Optima . كما تنوي الشركة التوظيف لأدوار ومناصب رئيسية، حيث يمكن للراغبين تقديم سيرتهم الذاتية والحصول على المزيد من المعلومات من خلال الموقع 24SEVEN.ae.

وتماشيًا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز مرونة التحول الرقمي في قطاع التجزئة، تأسست 24Seven Optima لتمكين عمليات متاجر البقالة من خلال توفير حلول شاملة متخصصة ومتطورة ومستدامة عبر برامج وأجهزة نظام نقاط البيع، الـ (POS) ومجموعة من أنظمة إدارة الملكية المتكاملة التي تُمكّن مشغلي محلات البقالة من إدارة متاجرهم الفعلية بسلاسة ومرونة تامة، فضلاً عن تعزيز إمكانيات التجارة الإلكترونية. وبما أن حجم قطاع المواد الغذائية ومحلات التجزئة (البقالة) في الإمارات يبلغ حاليًا 37 مليار دولار أمريكي، إلا أن أصحاب المتاجر يعملون بهوامش ربح ضئيلة للغاية وبالتالي هناك ضرورة لاستخدام تكنولوجيا تضمن الكفاءة والفعالية وتزيد القيمة الربحية.

وسيتولى السيد جرار شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى24SEVEN، مهام إدارة الفريق المحلي لـ 24SEVEN Optimaالمؤلف من 300 موظف من ذوي الكفاءات. وسوف يُقدم الفريق المختص في الإمارات الإشراف الكامل والدعم والعمل على ضمان حسن سير العمليات وتحقيق زيادة في المبيعات وتوفير خدمة عملاء استثنائية.

وفي أول تصريح له عن إفتتاح المقر الإقليمي للشركة في دبي قال شاه: "يُعتبر قطاع التجزئة أحد أكثر القطاعات ازدهارًا في دولة الإمارات. ومع التركيز على اقتصاد التحول الرقمي والابتكار، هناك نظرة مستقبلية واعدة ومربحة للغاية للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا متاجر البقالة في المنطقة. ومن خلال خبرتنا الواسعة في هذا المجال والتزامنا بتقديم أفضل التقنيات في قطاع التكنولوجيا المُبتكرة، نبدأ رحلتنا لإطلاق أعمالنا وتقديم الحلول الرقمية للبيع بالتجزئة وخدمات التكنولوجيا المالية لدعم كلٍ من مالكي ومشغلي متاجر البقالة الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات".

وأضاف: "اليوم، ومن خلال جهاز POS المحمول والحصري متعدد الوظائف والموثوق به والذي يعمل بنظام تشغيل وإدارة عمليات البيع بالتجزئة ورؤية العميل بزاوية 360 درجة نقدم حلول برمجية مجدية من حيث التكلفة، ونخدم آلاف الشركات وأكثر من 1.2 مليون عميل يوميًا. ويُعد الوقت مثالي للاستفادة من خبرتنا وتوسيع نطاق تواجدنا ودعم متاجر البقالة لمواجهة التحديات اليومية. نحن متحمسون لتعزيز فريق عملنا في الإمارات وتنمية قدراته من خلال تقديم الدعم الكامل لإقامة علاقات وثيقة مع أصحاب متاجر البقالة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".

وتُقدم 24SEVEN حلولاً رقمية لنقاط البيع لاستلام المعاملات وإدارة المخزون وتتبع عمليات البيع. فضلاً عن توفير خلفية ومعلومات واسعة لدعم أعمال البقالة وتحقيق مبيعات أعلى وتدفق نقدي أفضل وكفاءة أكثر في التفاعل مع الموردين لإعادة طلب المنتجات وتقليص مشاكل شح وانقطاع المخزون عن المخازن، وبالتالي زيادة الإقبال وتحفيز التجارة الإلكترونية وكل ما يساهم في تحسين النتائج النهائية. وفي عام 2022، ومن خلال استخدام التكنولوجيا والنظام الخاص بالمنصة، ارتفع معدل قيمة طلبات متاجر البقالة إلى 840%. كما لوحظ تحسن في نسب توافر المخزون في جميع المخازن من 68% إلى 98%. فضلاً عن تكامل حلول الدفع الرقمية مع المؤسسات المالية وتحسين سجلات الائتمان في نقاط البيع وتسهيل عمليات الدخول إلى مصدر الائتمان الصغير لأصحاب متاجر البقالة وعملائهم.

تأسست 24SEVEN في يونيو 2016 في باكستان، وهي منصة رائدة تُعنى بمتاجر البقالة والبيع بالتجزئة وتنظم العمليات التجارية بين الشركات من جهة ومن جهة أخرى بين الشركات والمستهلكين. وتضم عمليات المجموعة علامات تجارية عديدة مثل، Apni Dukan و WholeMart و 24SEVEN Fresh ومياه الشرب SHAAF. وحصلت المنصة على دعم مالي في يونيو 2022 بقيمة 6 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية من السلسلة أ، وتضمنت لائحة المستثمرين كلٍ من: SOSV و Betatron Venture Group و Newlin VC و Verity Capital و Argo’s Quest.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: 24SEVEN.ae

إنستغرام و يوتيوب و لينكدإن: 24SEVENOptima@

فيسبوك: 24SevenOptima@

#بياناتشركات

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نبذة عن 24SEVEN Optima

تأسست24Seven Optima ، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا متاجر البقالة والتجارة المجتمعية في دبي من خلال مكتب إقليمي للشركة، وتهدف إلى توفير حلول تكنولوجية مجدية من حيث التكلفة وأجهزة وبرامج (POS)، نقاط البيع التي تساعد في دعم محلات البقالة في الإمارات وتمكين المشغلين من إدارة عمليات متاجرهم الفعلية والإلكترونية بسلاسة تامة وتحقيق زيادة في المبيعات وتوفير خدمة عملاء استثنائية وإيجابية.

مع 24SEVEN Optima ، أطلق عنان امكانياتك واستشرف التطور.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الإجتماعي.

نبذة حول 24SEVEN

تأسست 24SEVENفي يونيو 2016 في باكستان، وهي منصة رائدة تُعنى بمتاجر البقالة والبيع بالتجزئة وتنظم العمليات التجارية بين الشركات من جهة، ومن جهة أخرى بين الشركات والمستهلكين. وتخدم حاليًا مالكي ومشغلي متاجر البقالة في 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. كما تدير ومن خلال فريق عملها المؤلف من 300 موظف من ذوي الكفاءات أكثر من 6000 متجر بقالة لتحسين العمليات وتحقيق زيادة في المبيعات، فضلاً عن خدمة أكثر من 1.2 مليون عميل يوميًا.

وفي يونيو 2022، جمعت الشركة 6 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية من السلسلة أ، وتضمنت لائحة المستثمرين كلٍ من: SOSV و Betatron Venture Group و Newlin VC و Verity Capital و Argo’s Quest.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: 24SEVEN.ae