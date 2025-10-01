دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة زيلو، المنصة الرقمية الرائدة لحلول التمويل في دولة الإمارات، بالتعاون مع ووترميلون إيكوسيستم، المنصة المتكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة التدفقات النقدية لمورّدي القطاع. وتتيح الشراكة سيولة فورية عبر تمويل الفواتير خلال 24 إلى 48 ساعة في خطوة من شأنها إلغاء فترات الانتظار التقليدية للدفع التي تتراوح بين 60 و90 يوماً.

معالجة التحديات الجوهرية للتدفق النقدي

تستجيب هذه الشراكة لأبرز التحديات التي تواجه قطاع الأغذية والمشروبات، والمتمثلة في تأخر سداد مستحقات المورّدين لعدة أشهر رغم احتياجاتهم العاجلة للتمويل لتغطية العمليات والمخزون وخطط التوسع. وتتيح الشراكة للمورّدين ضمن شبكة ووترميلون، التي تضم أكثر من 1,000 منفذ، استخدام منصة زيلو المؤتمتة لتمويل الفواتير في تحويل فواتيرهم غير المسددة إلى رأس مال عامل خلال يوم عمل واحد فقط.

بهذه المناسبة، قال دانوش أرجون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلو:" يُعد التدفق النقدي شريان الحياة لأي مورّد في قطاع الأغذية والمشروبات. من خلال شراكتنا مع ووترميلون لن يضطر المورّدون إلى المفاضلة بين قبول أعمال جديدة والحفاظ على تدفق نقدي صحي، إذ بات بإمكانهم اليوم قبول طلبات أكبر والاستثمار مباشرةً في فرص النمو."

حلول تقنية متكاملة

توفر الشراكة حلاً تقنياً متكاملاً بين منصة زيلو المدعّمة بالذكاء الاصطناعي ومنظومة ووترميلون الشاملة لقطاع الأغذية والمشروبات، ما يتيح للمورّدين اختيار الفواتير المطلوب تمويلها بخطوات بسيطة ليتم تحويل الأموال خلال 24 إلى 48 ساعة وفق نموذج تسعير شفاف قائم على الدفع حسب الاستخدام.

من جانبه، قال عمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لمنصة ووترميلون إيكوسيستم: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مرونة منظومة الأغذية والمشروبات. عندما يتمتع شركاؤنا بالموارد المالية الضرورية لتحقيق النجاح، فإن ذلك يضمن استقراراً وموثوقية أكبر لسلسلة التوريد في شبكتنا بأكملها."

أبرز مزايا الشراكة

لمورّدي الأغذية والمشروبات:

تحويل الفواتير إلى سيولة نقدية خلال 24 إلى 48 ساعة بدلاً من الانتظار 60 إلى 90 يوماً

قبول طلبات أكبر دون قيود التدفق النقدي

الاستثمار في المعدات والمخزون وخطط التوسع

الحفاظ على تنافسية الأسعار بفضل تعزيز الموقف المالي

لمنافذ البيع:

توطيد علاقات الشراكة مع المورّدين عبر حلول الدفع المقدمة من زيلو

ضمان استمرارية عمليات سلسلة التوريد بكفاءة وموثوقية

الاستفادة من شبكة موردين مُمولة جيداً وقادرة على النمو

تقليل مخاطر تعطل سلاسل التوريد

إرساء معايير جديدة لتمويل سلاسل التوريد

تضع هذه الشراكة معياراً جديداً لعمليات تمويل سلاسل توريد الأغذية والمشروبات من خلال الجمع بين خبرة زيلو في حلول التمويل الرقمي ومعرفة ووترميلون العميقة بمتطلبات القطاع، كما تؤكد على دور حلول التكنولوجيا المالية المتخصصة في خلق قيمة مضافة لقطاعات صناعية متكاملة.

وتعتزم الشركتان توسيع نطاق الشراكة لتشمل أسواقاً إضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تطوير منتجات مالية جديدة مخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك حلول تمويل المعدات وسلاسل التوريد.

التزام تنظيمي وأمان متقدم

تمتثل زيلو في عملياتها لجميع المتطلبات التنظيمية بصفتها كياناً مرخّصاً من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، كما تتبنى المنصة أعلى معايير الأمان عبر المعاملات المشفّرة والبروتوكولات الصارمة لحماية خصوصية البيانات.

نبذة عن زيلو

زيلو هي منصة تمويل رقمية تديرها شركة فاندر إيه آي تكنولوجيز المحدودة، التابعة لمجموعة آي إتش سي. وقد أتمّت الشركة معالجة أكثر من 9,500 معاملة وقدّمت تمويلات بقيمة تتخطى 200 مليون دولار أمريكي عبر حلول تمويل الفواتير والتمويل القائم على الإيرادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

نبذة عن ووترميلون إيكوسيستم

تُعد ووترميلون إيكوسيستم منصة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وتوفر الشركة باقة من الحلول تشمل خدمات المنصات، وأنظمة نقاط البيع، والخدمات المالية والدعم التسويقي. وقد أبرمت المنصة عدة شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وتمتلك شبكة تضم أكثر من 1,000 منفذ للمأكولات والمشروبات في مختلف أنحاء المنطقة.

