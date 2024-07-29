دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت كلاوديرا، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول البيانات للذكاء الاصطناعي المؤسسي الموثوق، عن إقامتها لسلسلة من المؤتمرات العالمية حول البيانات والذكاء الاصطناعي تحت عنوان "إيفولف 24"، والتي تشمل إقامة فاعلية بارزة في مدينة دبي. وتعتبر سلسلة مؤتمرات إيفولف 24 فرصة للرواد والعملاء والشركاء في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي للالتقاء واكتشاف استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الرؤى القائمة على البيانات وتحسين الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما ستتاح الفرصة للحضور، خلال مؤتمر إيفولف 24 بدبي، الاستفادة من جلسات تعريفية متخصصة والاستماع لمداخلات قيّمة من كبار المتحدثين والمشاركة في ورش عمل تطبيقية تسلط الضوء على أهمية البنية التحتية الحديثة للبيانات وفوائد السحابة الهجينة الحقيقية، وكيفية استفادة المؤسسات من هذا الاندماج لتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

كما ستتضمن الفعاليات التي تقام برعاية كُلاً من شركات آي بي إم وإيه دبليو إس وريد هات جلسات نقاش خاصة بالعملاء تركز على التحديات والعوائق التي تحول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض مزايا إدارة البيانات الهجينة وواقع للبنى التحتية للبيانات.

كما سيتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر مكان مخصص لعرض أحدث الحلول المبتكرة لإدارة البيانات القابلة للتوسع والأمان، والتي تساعد المؤسسات في مختلف القطاعات على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المهمة للعمليات وتحليل البيانات بفعالية في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.

كما سيتضمن المؤتمر الذي المقرر عقده في دبي ألقاء عدد من الكلمات أبرزها التي سيلقيها السيد تشاد فوستر، رجل الأعمال الحائز على جوائز والمتحدث الدولي البارز ومؤلف كتاب "طموح أعمى" الذي يروي فيه تجربته الشخصية بعد أن فقد بصره في سن الحادية والعشرين. كما سيقدم الدكتور راي وانج، مؤسس ورئيس والمحلل الرئيسي في كونستيلاشن ، كلمة هامة حول مستقبل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما تشمل فعاليات مؤتمر إيفولف 24 الإعلان عن الفائزين بجوائز كلاوديرا داتا إمباكت المرموقة، والتي تهدف إلى تكريم المشاريع الرائدة التي حققت تأثيراً تجارياً ملحوظاً من خلال الاستفادة من البيانات على مستوى المؤسسات وعلى الصعيد العالمي. وتشمل فئات الجوائز:

تسريع الذكاء الاصطناعي

الابتكار السحابي

البنى التحتية الحديثة للبيانات

القيادة والتحول المؤسسي

الفرد والمجتمع

وفي تعليقه على أهمية هذه الفعالية لمنطقة الشرق الأوسط قال السيد تشارلز سانسبري، الرئيس التنفيذي لشركة كلاوديرا: "تُعد سلسلة مؤتمرات إيفولف 24 واحدة من أكثر الفعاليات شمولاً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. فهي توفر للمؤسسات في الشرق الأوسط فرصاً للتدريب العملي والتواصل المباشر مع خبراء كلاوديرا. ومن خلال تحويل إيفولف 24 إلى مؤتمر عالمي يقام بتواريخ ومدن متعددة، فإن كلاوديرا تتيح لعملائها من مختلف أنحاء العالم، وفي الشرق الأوسط خاصةً، الاستفادة من الحلول القيمة التي توفرها منصتنا ومجتمعنا مباشرة بشكل مباشر. وتمثل هذه الفعاليات فرصة فريدة للتعاون والتواصل مع بعض من أبرز الخبراء في إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي."

جدول الفعاليات:

سنغافورة: 6-7 أغسطس

دبي: 11-12 سبتمبر

ساو باولو: 2-3 أكتوبر

نيويورك: 9-10 أكتوبر

ميلانو: 23 أكتوبر

باريس: 14 نوفمبر

مدريد: 10 ديسمبر

تعدّ كلاوديرا، التي تدير أكثر من 25 إكسابايت من البيانات، مستودع البيانات الهجين المفتوح الأكبر والأقوى للتحليلات والذكاء الاصطناعي. تمكن كلاوديرا الشركات من استغلال قوة بياناتها والاعتماد على دقتها وتحليلها واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم وإدارة كميات كبيرة من البيانات بكفاءة وأمان.

حول كلاوديرا

تُعدّ كلاوديرا المنصة الهجينة الرائدة والأكثر شمولية للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. وتتميّز كلاوديرا بقدرتها على إدارة كميات هائلة من البيانات تفوق ما تتيحه الحلول السحابية الأخرى بمئة ضعف. وهذا يُمكّن المؤسسات العالمية من تحويل كافة أنواع البيانات، سواءً على السحب العامة أو الخاصة، إلى رؤى قيّمة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها. كما يوفر مستودع البيانات المفتوح لدينا إدارة آمنة وقابلة للتطوير للبيانات، مع تحليلات سحابية أصلية محمولة. وهذا يُتيح للعملاء دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ببياناتهم مع ضمان أعلى مستويات الخصوصية والمسؤولية والموثوقية في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي.

تعتمد كبرى العلامات التجارية العالمية في مجالات الخدمات المالية والتأمين والإعلام والتصنيع والحكومة على كلاوديرا للاستفادة من بياناتها في حل أصعب التحديات - الآن وفي المستقبل.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا