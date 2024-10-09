خدمة العميل إلى العميل الجديدة تتيح لتجار القطاع الخاص والمشترين فرصة التواصل مباشرة من خلال تطبيق الشركة

خدمة الصيانة المنزلية الجديدة تمكن العملاء من تحديد جدول صيانة دوري لسياراتهم في منازلهم

دبي: أعلنت شركة كارس 24، العلامة الرائدة للسيارات المستعملة، عن إطلاق خدمتين جديدتين بهدف تمكين وإغناء تجارب العملاء بما يتماشى مع منهجيتها الرقمية المتمثلة بتوفير تجارب مريحة واستثنائية لعملائها في دولة الإمارات. وتركز الشركة على تعزيز التحول الرقمي في قطاع السيارات، حيث أطلقت أولى خدمات العميل إلى العميل التي تهدف إلى التواصل المباشر بين تجار القطاع الخاص والمشترين، بالإضافة إلى خدمة الصيانة المنزلية التي تمنح العملاء حلاً إضافياً يمكنهم الاستفادة منه دون مغادرة منازلهم.

وأظهر استبيان أجرته كارس 24 مؤخراً، أن ثقة العملاء بعلامات البيع بالتجزئة تشكل أحد الاعتبارات الأساسية عند بيع أو شراء السيارات. وانطلاقاً من ذلك، صممت الشركة خدمة العميل إلى العميل لتحاكي نموذج بيع السيارات بأسلوب السوق، حيث يبحث العملاء عن تجار القطاع الخاص من خلال التطبيق، ويتشاركون المعلومات ويتواصلون معهم بشكل مباشر لشراء أو بيع سياراتهم. كما جاء إطلاق خدمة الصيانة المنزلية استجابة لتطلعات العملاء الراغبين في الحصول على خدمات وفق منهجية متكاملة توفر للعملاء تجارب مخصصة وشفافة وموثوقة.

وتمثل خدمة الصيانة المنزلية الإضافة الأحدث إلى محفظة الشركة المتنامية من الحلول الرائدة، والتي توفر خدمات صيانة دورية للسيارات في منزل العميل على يد فريق متخصص من التقنيين. ويمكن العملاء الوصول بسهولة وفي الوقت المناسب إلى مجموعة من الخدمات حسب الطلب من خلال تبسيط هذه العملية التي تتضمن خيارات مرنة لتحديد المواعيد.

وتأتي خدمة الصيانة المنزلية ضمن باقة الاهتمام الوقائي الشاملة التي تقدمها كارس 24، والتي توفر خدمات الصيانة الأساسية للسيارة بما يشمل تغيير زيت المحرك ومصفاة الزيت وفحص وتنظيف فلتر مكيف الهواء وتعبئة سوائل السيارة وتفقد 12 نقطة فحص أساسية في السيارة لضمان الحالة الفنية الممتازة للسيارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لدى شركة كارس 24 في منطقة الخليج العربي: "تواصل علامتنا التجارية تعزيز منهجيتها المتكاملة من خلال دمج الحلول الرقمية لتلبية حاجات العملاء المتنوعة والمتنامية بسرعة.

وأضاف:" ندرك أن إنشاء علاقات وطيدة طويلة الأمد مع عملائنا سيؤدي إلى ترسيخ مكانتنا بوصفنا أحد اللاعبين البارزين في قطاع السيارات في دولة الإمارات، كما نسعى من خلال تقديم خدمات جديدة إلى توفير تجارب سهلة ومحسنة لعملائنا، وتعزيز ثقتهم بعلامتنا، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات بشفافية وموثوقية تامة".

وأطلقت شركة كارس 24 أعمالها في دولة الإمارات عام 2021، وحققت نجاحاً في قطاع السيارات المستعملة من خلال توفير خدمات سلسة ومخصصة لعملائها الذين تجاوز عددهم 30 ألف عميل. ويوفر مختبر التجديد الضخم التابع للشركة، والذي يمتد على مساحة مليون قدم مربع، حلولاً متكاملة لجميع خدمات السيارات في مكان واحد، بما يشمل عمليات الإصلاح الميكانيكية لطرازات السيارات اليابانية والأوروبية والأمريكية، وتبديل الإطارات وأعمال صيانة هيكل السيارة وخدمات التعديل الإضافية مثل تظليل الزجاج وحماية الطلاء والتلميع. كما يمكن للعملاء زيارة المنشأة لاستكشاف خدماتها واختبار تجربة قيادة لأكثر من 1,000 سيارة عالية الجودة متوفرة في الموقع، مما يضمن الراحة والكفاءة لجميع العملاء.

لمحة حول كارس 24:

تأسست كارس 24 عام 2015 في الهند، وهي منصة تجارة إلكترونية رائدة عالمياً في قطاع السيارات المستعملة، وتتميز بحضور قوي في الهند والشرق الأوسط وأستراليا وجنوب شرق آسيا. وأطلقت الشركة أعمالها في دولة الإمارات عام 2021، وعملت على إرساء معايير جديدة في قطاع السيارات المستعملة عالية الجودة باستخدام منهجية قائمة على التكنولوجيا والفهم العميق لاحتياجات البائعين والمشترين على حدٍ سواء، لتصبح المنصة الشاملة المفضلة لشراء وبيع السيارات المستعملة.

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