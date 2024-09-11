الدوحة، قطر: أعلنت شركة سكايلاين للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات جيلي في دولة قطر، عن افتتاح منشأة جديدة ومتكاملة في المنطقة الصناعية 24 بالدوحة، والتي تتضمن صالة عرض واسعة ومركزاً لخدمات البيع والصيانة وقطع الغيار. ويتزامن الافتتاح مع الذكرى السنوية الرابعة لتوقيع الشراكة بين سكايلاين للسيارات، التابعة لمجموعة الجيده، وشركة جيلي للسيارات. كما يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون بين الطرفين.

وصُممت المنشأة الجديدة بعناية بهدف توفير تجربة عملاء سلسة، مما يرسي معايير جديدة لخدمة العملاء في المنطقة، وتؤكد هذه الخطوة التزام مجموعة الجيده بمنهجيتها المتمحورة حول العملاء، وتأتي تماشياً مع الرؤية المشتركة للمجموعة وشركة جيلي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التميز بما يتجاوز التوقعات.

وتضم المنشأة الجديدة صالة عرض واسعة ومركزاً متطوراً لخدمات ما بعد البيع، تم تزويده بأحدث تقنيات الفحص والتصليح. كما تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، حيث تحتوي على عدّة أجنحة لتقديم خدمات الصيانة لجميع سيارات جيلي بسرعة وكفاءة. ويضم المركز نخبة من الفنيين المتمرسين والمعتمدين من شركة جيلي، الذين يقدمون مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة الدورية والصيانة المشمولة بالضمان وتقنيات الفحص المتطورة.

وتعليقاً على الموضوع، قال السيد محمد الجيده، المدير التنفيذي لمجموعة الجيده: "نحتفل اليوم بانطلاق مرحلة جديدة ومثمرة من الشراكة بين مجموعة الجيده وشركة جيلي للسيارات. وتعكس المنشأة الجديدة التزامنا بتحسين تجربة العملاء وثقتنا بالمستقبل الزاهر لشركة جيلي. ونسعى إلى بناء إرث عريق يتجاوز حدود بناء علامة تجارية."

كما عبّر الجيده عن امتنانه لحضور السيد مايكل، رئيس شركة جيلي الدولية، مما يؤكد على متانة الشراكة بين الطرفين. وأضاف الجيده: "انطلقت شراكتنا مع جيلي في عام 2020 خلال فترة حافلة بالاضطرابات على مستوى العالم، لكننا تجاوزنا كل العقبات وأسسنا علامة تجارية رائدة في سوق السيارات بدولة قطر."

ويوفر مركز خدمة ما بعد البيع تجربة مريحة للعملاء، حيث يحتوي على قاعات انتظار خاصة بالسيدات، ويوفر تقارير بتقنية الفيديو لمتابعة سير الخدمة، وخطوطاً سريعة لخدمات الصيانة الدورية. وتشتمل المنشأة على كافة المعدات اللازمة لصيانة الطرازات الحديثة من سيارات جيلي، بما في ذلك سلسلة السيارات الكهربائية المرتقبة، لتقدم للعملاء أفضل خدمة ممكنة طوال فترة اقتنائهم للسيارة.

وتضم صالة العرض الجديدة أشهر طرازات جيلي، مثل كولراي رباعية الدفع بتصميمها الفريد، ومونجارو الفخمة، وستار راي العصرية وتوجيلا الأنيقة؛ بالإضافة إلى أوكافانجو، أكبر سيارة رباعية الدفع من جيلي. وتتيح الصالة الجديدة الفرصة أمام عملاء جيلي الحاليين والمستقبليين للتعرف إلى أحدث طرازات العلامة واختبار قيادة السيارات، بالإضافة إلى خدمات البيع في بيئة مريحة وسلسة.

كما تحتوي المنشأة على جميع التجهيزات اللازمة لدعم الانتقال نحو السيارات الكهربائية، مما يعكس التزام مجموعة الجيده بمواكبة متطلبات المستقبل في سوق السيارات.

وتقدم مجموعة جيده بالتعاون مع شركة جيلي خدمات مميزة للعملاء الحالين والمستقبليين، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتميز في سوق السيارات.

لمحة حول شركة سكايلاين للسيارات

سكايلاين للسيارات ذ.م.م.، هي شركة تابعة لمجموعة الجيده، والموزع الرسمي لمجموعة جيلي للسيارات في دولة قطر. وترسي الشركة معايير جديدة لموزعي السيارات في الدولة، حيث تعتمد منهجية مخصصة لتحقيق التميز في خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع. وبصفتها الموزع الرسمي لمجموعة جيلي للسيارات في دولة قطر، توفر الشركة سيارات جيلي الرائدة على مستوى العالم، والتي تم تصميمها وتصنيعها وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تتمتع بالجودة الفائقة والتصميم الأنيق والقيمة العالية.

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