الشركة تؤكد عزمها دفع أرباح إجمالية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لعام 2024 بالكامل، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بروج بي ال سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية في 30 أغسطس عن موافقة مساهميها دفع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أو ما يعادل 7.94 فلساً للسهم الواحد، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%.

كما أكدت الشركة خلال الاجتماع أيضاً عزمها دفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل، مما يعكس التزامها في توفير عوائد قوية للمساهمين بعد تحقيقها نمواً استثنائياً في أرباح النصف الأول من العام.

شهد النصف الأول من عام 2024 فترة من التقدم والنمو الاستثنائيين بالنسبة لشركة "بروج" وذلك بفضل تنفيذها مبادرات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وسيساهم تطويرها لمشاريع رئيسية مثل مشروع "بروج 4" في دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، إلى توسيع نطاق تواجد الشركة عالمياً بشكل كبير. ويواصل التزام "بروج" من خلال توفيرها منتجات متميزة وتركيزها على الاستفادة من أحدث التقنيات والقدرات الابتكارية في تعزيز أداء مبيعاتها بشكل قوي، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة في السوق.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس توزيعات الأرباح القوية عن نصف العام مستوى الأداء التشغيلي العالي والتركيز الاستراتيجي الممتاز لـشركة ’بروج‘، حيث ساهمت مستويات الكفاءة القصوى التي تميزنا بها خلال النصف الأول من العام وإدارتنا المنضبطة للتكلفة في تعزيز هوامش أرباحنا الرائدة على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد النقد القوي. كما ستساهم مبادرات النمو مثل مشروع ’بروج 4‘ ووحدة الإيثيلين الثانية وبدئنا إجراء دراسة جدوى للمجمع المخطط لإنشائه في الصين لإنتاج البولي أوليفين المتخصص، إضافةً إلى برنامجنا الطموح للذكاء الاصطناعي، في زيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير، وتعزيز الإنتاجية ومعايير السلامة والاستدامة، وتوفير قيمة مالية كبيرة. وسيمكّننا أداؤنا القوي المستمر من الحفاظ على توزيعات أرباح كبيرة، كما يؤكد التزامنا بتوفير قيمة مهمة لمساهمينا على المدى الطويل".

وسجلت "بروج" في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 35% في صافي أرباحها لتصل إلى 2.13 مليار درهم (581 مليون دولار)، مع تحقيقها ارتفاعاً في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يعد رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 42%، مما يؤكد قدرة الشركة على تحسين التكاليف والحفاظ على علاوات سعرية قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق.

واستكمل مشروع "بروج 4" الذي تقوم "بروج" بإنشائه نيابة عن شركتي "أدنوك" و"بورياليس" المالكتين للمشروع، أكثر من 70% من أعماله الإنشائية حتى الآن. وعند انتهائه، سيساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 28%، مما سيساهم في تحقيقها حوالي 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) من الإيرادات السنوية. وفي الوقت نفسه، سيساهم تحديث وحدة الإيثيلين الثانية في الشركة، والذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2028، في تحقيق الشركة حوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار) من الإيرادات السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل "بروج" على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال دخولها الاستراتيجي إلى أسواق الصين، حيث من المقرر أن يضيف المجمع الجديد المخطط إنشاؤه في "فوجو" والذي بدأت دراسة الجدوى الخاصة به 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص إلى الطاقة الإنتاجية للشركة. يعد هذا المشروع خطوةً مهمة في إطار جهود "بروج" للنمو دولياً وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الشريك الصيني شركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، كما سيعزز المشروع مكانة الشركة في السوق وسيساهم في زيادة مبيعات منتجاتها المتميزة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم.

تواريخ مهمة

موافقة الجمعية العمومية 30 أغسطس 2024 تاريخ الاستحقاق الأخير (آخر يوم للشراء) 5 سبتمبر 2024 تاريخ توزيع الأرباح السابق 6 سبتمبر 2024 تاريخ التسجيل 9 سبتمبر 2024 توزيعات الأرباح خلال ثلاثين يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية

نبذة عن بروج بي ال سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

لمعرفة المزيد حول بروج، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com

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