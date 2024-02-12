• الشركة تسجل أداءً قوياً للعام 2023 بإيراداتٍ بلغت 22.7 مليار دولار أمريكي وصافي دخلٍ بلغ 4.7 مليار دولار أمريكي متجاوزاً توقعات السوق

• مجلس الإدارة يمنح موافقته لتوزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي، بعد دفع أرباح نقدية بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي للمرحلة الأولى

• التدفق النقدي الحر بلغ 4.5 مليار دولار أمريكي متجاوزاً توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 37%



أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز:"ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234")، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ("الربع الرابع من عام 2023") وللفترة من 8 ديسمبر (تاريخ التأسيس) إلى 31 ديسمبر 2023. ويتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة الموضحة هنا للفترة المقارنة (أي فترة الثلاثة و12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ("الربع الرابع من عام 2022" و "السنة المالية 2022") على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة. I



أداء مالي قوي بفضل تحسن بيئة التسعير ونمو حجم المبيعات

تمكنت "أدنوك للغاز" من تحقيق أداءٍ مالي قوي في الربع الرابع من عام 2023، بفضل النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعارٍ جيدة. حيث سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6,301 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات حيث بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2,212 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبةٍ بلغت 24% مسجلا مبلغاً وقدره 1,345 مليون دولارٍ أمريكي.



جاء أداء الشركة المالي القوي بفضل تركيزها المتواصل على استمرار التحسين في الكفاءة وزيادة نسبة السوائل ذات الهامش المرتفع من اجمالي حجم المبيعات وبلغ صافي الدخل مبلغ 4,720 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023 متجاوزاً توقعات السوق.



وعلق الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" قائلاً: “حققت الشركة مجموعةً قويةً من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقودَ هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليار دولار أمريكي بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، حافظت "أدنوك للغاز" على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث قمنا بتوقيع عقودٍ لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 إلى 12 مليار دولار أمريكي، هذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام."



استثمارات نمو كبيرة بلغت 4.9 مليار دولار قيمة العقود المبرمة 2023

منحت "أدوك للغاز" عقودا في عام 2023 لغرض دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من بينها عقدا بقيمة 3.6 مليار دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة، كما منحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.



الالتزام بطموح أدنوك ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني

من أجل المساهمة في تحقيق "مجموعة شركات أدنوك" لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وشركة "أدنوك" لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقدا بقيمة 615 مليون دولار أمريكي لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز. وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة "أدنوك"، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوباً من ثاني أكسيد الكربون.



تأكيد توزيعات الأرباح للعام 2023

تؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباحها البالغة 3.25 مليار دولار أمريكي وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024. وتتوقع الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.



#بياناتشركات

-انتهى-



مليون دولار أمريكي السنة المالية 2022 نتائج أولية معدلة السنة المالية

2023

نسبة التغيير % على أساس سنوي

للسنة المالية 23 بالمقارنة مع السنة المالية 22

الربع الرابع22

نتائج أولية معدلة

الربع الثالث 23

الربع الرابع

23 نسبة التغيير % على أساس سنوي للربع الرابع 23 بالمقارنة مع الربع الرابع22 نسبة التغيير % على أساس ربع سنوي للربع الرابع23 بالمقارنة مع الربع الثالث 23

الإيرادات 25,785 22,731 -12% 5,888 5,807 6,301 7% 8%

تكلفة السلع المباعة -15,126 -13,079 -14% -3,445 -3,466 -3,598 4% 4%

النفقات التشغيلية -1,985 -2,037 3% -517 -479 -491 -5% 2%

الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 8,674 7,614 -12% 1,926 1,863 2,212 15% 19%



صافي الدخل المعلن1 4,797 4,7201 -2% 1,084 1,116 1,345 24% 21%



هامش الربح قبل الفائدة، والضرائب، والإهلاك، واستهلاك الدين 33.6% 33.5% -0.1% 32.7% 32.1% 35.1% 2.4% 3.0%



النفقات الرأسمالية -870 -1,267 46% -388 -347 -521 34% 50%

التدفق النقدي الحر 5,212 4,4592 -14% 1,006 1,3072 8342 -17% -36%



تأسست أدنوك للغاز في سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 8 ديسمبر 2022، وساهمت شركة أدنوك للغاز بالأصول ذات الصلة اعتبارا من 1 يناير 2023 كجزء من عملية إعادة التنظيم ("إعادة التنظيم") التي شملت إبرام اتفاقية توريد وشراء الغاز، واتفاقية انتقالية للتسويق والنقل، وبيع الكبريت وتسويقه. اتفاقية استخدام وتشغيل خطوط الأنابيب، اتفاقية بيع غاز إعادة الحقن وبعض اتفاقيات الإيجار. النتائج المالية المبدئية غير المدققة المعروضة في هذه الوثيقة تسري على أثر إعادة التنظيم كما لو كانت إعادة التنظيم قد تمت في 1 يناير 2022 (حسب الاقتضاء). تم إعداد النتائج المالية المبدئية غير المدققة لأغراض التوضيح فقط وتستند إلى المعلومات المتاحة وبعض الافتراضات والتقديرات التي نعتقد أنها معقولة وقد تختلف ماديا عن المبالغ الفعلية التي كان من الممكن تحقيقها لو تمت إعادة التنظيم في التواريخ المذكورة أعلاه.



1. متضمنا مبلغ 405 مليون دولار أمريكي كفائدة عن أصل ضريبي مؤجل في العام 2023، منها 298 مليون دولار أمريكي تتعلق بالسنة المالية السابقة.

2. طبقاً للبيانات المالية غير المدققة.



نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة.

لمعرفة المزيد، يرجي زيارة www.adnocgas.ae



لاستفسارات المستثمرين، يرجى الاتصال على:

زولتان باندي، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين

ir@adnocgas.ae



للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على:

جابر عبيد، مدير الاتصالات الخارجية، الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات

media.adg@adnoc.ae