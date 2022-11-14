بإرتفاع الأقساط المكتتبة بنسبة 73.4% لتصل إلى 640.8 مليون د.ك (2.07 مليار دولار أمريكي)

مدينة الكويت- أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 23.1 مليون دينار كويتي (74.5 مليون دولار امريكي) وذلك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، بربحية 81.39 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 68 مليون دينار كويتي (219.3 مليون دولار أمريكي) "المعاد إدراجها" عن نفس الفترة من العام السابق، والجدير بالذكر بأن المجموعة كانت قد حققت عن فترة التسعة أشهر من العام السابق أرباح غير اعتيادية بقيمة 50.5 مليون دينار كويتي (163 مليون دولار أمريكي) ناتجة من الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج وباستثناء تلك الأرباح غير الاعتيادية عن عام 2021 فإن المجموعة قد حققت ارتفاع في أرباحها الاعتيادية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي بقيمة 5.6 مليون دينار كويتي (18.2 مليون دولار أمريكي) نتيجة ارتفاع أرباحها التشغيلية وأرباح الاستثمارات.

كما بلغت حقوق مساهمي المجموعة 214.9 مليون دينار كويتي (693.3 مليون دولار أمريكي) بقيمة دفترية للسهم 757 فلسا كما في 30/09/2022 بزيادة نسبتها 0.8% بالمقارنة مع 213.2 مليون دينار كويتي (687.9 مليون دولار أمريكي) بقيمة دفترية للسهم 751 فلسا كما في 31/12/2021.

هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 640.8 مليون دينار كويتي (2.07 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 369.6 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 73.4% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 28.6 مليون دينار كويتي (92.1 مليون دولار امريكي) بالمقارنة مع 16.8 مليون دينار كويتي (55.7 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 70%.

وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد تم زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 443 مليون دينار كويتي (1.43 مليار دولار أمريكي) كما في 31/12/2021 إلى 485.2 مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولار أمريكي) كما في 30/09/2022 بزيادة نسبتها 10% الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.

وبلغ مجموع الأصول 1.34 مليار دينار كويتي (4.33 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2022.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين السيد خالد سعود الحسن "تعكس نتائج التسعة أشهر لهذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير عمليات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى. وتزامنًا مع احتفال المجموعة بـ 60 عامًا من التميز تم التركيز على تطوير علامة GIG التجارية والكشف عن رؤية ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأضاف "لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".

#بياناتشركات

- انتهى -