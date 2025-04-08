دبي، الإمارات العربية المتحدة، تُواصل مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لعلامة جيتور في الإمارات، تعزيز نمو العلامة التجارية بوتيرة متسارعة، حيث حققت زيادة مذهلة بنسبة 230% على أساس سنوي من 2023 إلى 2024. منذ دخولها الناجح إلى السوق الإماراتي، عززت جيتور حصتها السوقية، ووسعت قاعدة عملائها، ورسخت مكانتها كإحدى العلامات الرائدة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات في المنطقة.

يعود هذا النمو الاستثنائي إلى التزام جيتور بتقديم سيارات عالية الأداء، جاهزة للمغامرات، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الإماراتي المتميزة. وقد وسّعت العلامة التجارية من تواجدها الفعلي بشكل كبير، مع التركيز الاستراتيجي على الابتكار ورضا العملاء وسهولة الوصول. وأُضيف مؤخرًا إلى قائمة معارضها صالة عرض جديدة في ديرة، لتنضم إلى المواقع الأخرى في القوز وأبوظبي، مع خطط مستقبلية لافتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء الإمارات، مما يعزز من قدراتها الخدمية وتواصلها مع العملاء.ء

واستمرارًا لهذا الزخم، تطلق جيتور أحدث إضافة إلى سلسلة تي المتميزة: جيتور تي2 آي دي إم، وهو طراز هجين يعمل بنظام الشحن الكهربائي، يجمع بين كفاءة استهلاك الوقود والأداء القوي على الطرق الوعرة. كما بدأ طراز جيتور تي1، الذي تم الكشف عنه في ديسمبر 2024، بالانتشار على طرق الإمارات، مضيفًا تنوعًا أكبر إلى خيارات سيارات جيتور، بما يناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.

وفي هذا السياق، علّق جيسيكاو غونسالفيس، المدير العام لعلامة جيتور الإمارات، قائلاً: "إن الاستقبال المذهل لعلامة جيتور في الإمارات يؤكد قدرتها على تلبية توقعات السائقين العصريين. يعكس نمو الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، بالإضافة إلى قوة شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة إيليت القابضة. ومع استمرارنا في الاستثمار في الابتكار وتعزيز تجربة العملاء، ونهدف إلى إحداث نقلة نوعية في سوق السيارات متعددة الاستخدامات في الإمارات، مقدمين تجربة قيادة استثنائية ومبتكرة.

وفي ظل استمرار توسع جيتور، تلتزم العلامة التجارية بتقديم حلول سيارات متطورة توازن بين الأداء والاستدامة والتنوع. وبفضل دعم مجموعة إيليت القابضة وخبراتها الاستراتيجية، تتجه جيتور نحو تعزيز ريادتها في قطاع السيارات متعددة الاستخدامات، حيث تقدم تجربة قيادة استثنائية مدعومة بضمانٍ رائد في الصناعة يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر.

بتركيز مستمر على الابتكار والنمو الموجه نحو العملاء، تواصل جيتور تشكيل مستقبل سوق السيارات متعددة الاستخدامات في الإمارات، مقدمةً مركبات جاهزة للمغامرات تلبي تطلعات السائقين العصريين.

حول مجموعة إيليت القابضة

تعد مجموعة إيليت القابضة رائدة في مجالات الابتكار والتميز، حيث تقود مستقبل قطاعات السيارات، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات، والعقارات والمقاولات في الإمارات. ملتزمة بوضع معايير جديدة في الصناعة، نجحت المجموعة في تكوين شراكات حصرية مع علامات سيارات عالمية مرموقة، بما في ذلك جيتور، سوايست، وزينفو، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في السوق.

عبر ذا إيليت كارز، صالة عرضها متعددة العلامات الفاخرة، وآر تي إيليت كار رينتال، الوجهة المتميزة الاستئجار السيارات الفاخرة، تقدم المجموعة تجربة سيارات لا مثيل لها، بدءًا من اختيار السيارة بسلاسة وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع المتميزة.

بعيدًا عن قطاع السيارات، تتفوق المجموعة في خدمات المقاولات المتخصصة من خلال زد آر تي كونتراكتينغ، كما تستثمر في حلول التجارة الإلكترونية المتطورة، مما يعكس التزامها المستمر بالتقدم التكنولوجي والابتكار الموجه للعملاء.

كجزء من استراتيجيتها التوسعية الطموحة، تخطط مجموعة إيليت القابضة لافتتاح أكثر من 20 منشأة استراتيجية في مختلف أنحاء الإمارات، مما يعزز تأثيرها ويشكل مستقبل الصناعات الرئيسية في المنطقة.

الموقع الإلكتروني: www.elitegroupholding.com

إنستغرام: @EliteGroupHolding

لينكد إن: @Elite-GroupHolding

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