دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أفنيو للتطوير العقاري وكورا العقارية عن إطلاق مشروع «وان ديستريكت»، في أولى المحطات الرئيسية التي تترجم الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها الشركتان مطلع العام الجاري. ويجسد المشروع رؤيتهما المشتركة لتطوير وجهة تجارية متكاملة تعيد تعريف بيئات الأعمال الحديثة، وتجمع بين الأعمال والتسوق والمطاعم والترفيه والخدمات اليومية ضمن وجهة واحدة مترابطة.

ويضم مشروع «وان ديستريكت» ستة أبراج تجارية تضم مكاتب ومساحات مخصصة للرعاية الصحية، إلى جانب وجهة متكاملة للتسوق ومساحات عامة منسقة، ويقع بمحاذاة دبي أوتودروم مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، ومطار آل مكتوم الدولي المستقبلي. وتبلغ القيمة التطويرية للمشروع 6 مليار درهم، ليصبح القلب التجاري الجديد لموتور سيتي، حيث تجتمع الأعمال والرعاية الصحية والتسوق والمطاعم والترفيه ضمن وجهة واحدة مترابطة.

ويمثل برج «دون»، أول برج مكتبي ضمن مشروع «وان ديستريكت»، الانطلاقة الأولى للمخطط الرئيسي للمشروع. ويضم البرج مكاتب من الفئة الأولى تتميز بتصميمات مرنة وارتفاعات رحبة بين الطوابق، بما يوفر بيئة عمل عصرية تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها. ويرتبط البرج مباشرة بوجهة التسوق عبر ممرات مكيفة، ويحتضن ردهة رئيسية فاخرة بخدمات الاستقبال والمساعدة، وتراسات خارجية منسقة، ومساحات عمل في الهواء الطلق، وحدائق علوية، ومطاعم على السطح.

وصُمم «دون» لاستيعاب احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، حيث يجمع بين مرونة المساحات المكتبية وبيئة عمل يغمرها الضوء الطبيعي.

وتضم وجهة التسوق مجموعة من المطاعم والمقاهي والخدمات اليومية، لتوفر بيئة نابضة بالحياة تخدم العاملين والزوار على مدار اليوم، وتستمر بالحركة والنشاط حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وفي تعليقها، قالت السيدة رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري:

"يمثل «وان ديستريكت» فصلاً جديداً في شراكتنا مع كورا العقارية، وتجسيداً لرؤيتنا المشتركة لمستقبل موتور سيتي. فمنذ الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية في وقت سابق من هذا العام، كان هدفنا تطوير وجهة تجارية متكاملة تجمع بين الأعمال والتسوق والخدمات ضمن بيئة مترابطة. واليوم، يمثل إطلاق «دون» الخطوة الأولى نحو تحويل هذه الرؤية إلى واقع."

وقال السيد نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة أبكورب القابضة ورئيس كورا العقارية:

"في كورا العقارية، نؤمن بتطوير وجهات تواكب مستقبل الأعمال وتوفر قيمة طويلة الأمد. ويجسد مشروع «وان ديستريكت» هذه الرؤية من خلال بيئة متكاملة تجمع بين الأعمال والتسوق والمطاعم والترفيه والخدمات اليومية ضمن وجهة واحدة مترابطة. ويأتي إطلاق «دون» كأولى خطوات تنفيذ هذا المخطط الرئيسي، بما يعكس التزامنا بتطوير مشاريع عالية الجودة تدعم النمو المستدام وتواكب تطلعات دبي المستقبلية."

ويمثل إطلاق «دون» بداية تنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع «وان ديستريكت»، على أن تشمل المراحل المقبلة خمسة أبراج تجارية إضافية تضم مكاتب ومساحات مخصصة للرعاية الصحية، إلى جانب استكمال وجهة التسوق والمساحات العامة، لترسيخ مكانته كالقلب التجاري الجديد لموتور سيتي.

نبذة عن أفنيو للتطوير العقاري:

تأسست أفنيو للتطوير العقاري في دبي عام 2024 على يد رشا حسن، وتطور وجهات سكنية ومتعددة الاستخدامات تتميز بالتصميم المدروس، والراحة، والرقي. وانطلاقاً من فلسفة ترتكز على اختيار المواقع بعناية، والتصميم الخالد، وخلق قيمة طويلة الأمد، تطور أفنيو مشاريع تثري أسلوب الحياة. وتعكس كل وجهة تطورها أفنيو التزامها بالجودة الاستثنائية، والحرفية المتقنة، وإيمانها بأن المنزل ليس مجرد مكان، بل حيث تتشكل أجمل لحظات الحياة.تأسست أفنيو للتطوير العقاري في دبي عام 2024 على يد رشا حسن، وتتخصص في تطوير وجهات سكنية ومتعددة الاستخدامات تتميز بالتصميم المدروس، والرقي، والقيمة طويلة الأمد. وانطلاقاً من فلسفة ترتكز على اختيار المواقع بعناية، والتصميم الخالد، والقيمة المستدامة، تطور أفنيو مشاريع تثري أسلوب الحياة والعمل، مع التزام راسخ بالجودة والحرفية والتميز في كل تفاصيلها.

نبذة عن كورا العقارية:

تكرّس كورا العقارية جهودها لتقديم قيمة استثنائية وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية مرتفعة الجودة. وتعد كورا العقارية جزءاً من مجموعة أبكورب القابضة العالمية، التي تمتد أعمالها عبر 14 دولة في أربع قارات. وتضم المجموعة عدداً من الشركات البارزة، من بينها مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأزياء ونمط الحياة، والتي تدير أكثر من 2,500 متجر وتمثل أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا، ومصر.

وتوفر المجموعة تجربة تسوق متعددة القنوات، وتمثل علامات عالمية مثل تومي هيلفيغر، وكالفين كلاين، وسكتشرز، وألدو، وتشارلز آند كيث، وتيم هورتنز. كما تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوعاً يزيد على 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، والسيد نيليش فيد.تكرّس كورا العقارية جهودها لتقديم قيمة استثنائية وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة. وتُعد الشركة جزءاً من مجموعة أبكورب القابضة، التي تمتد أعمالها عبر 14 دولة في أربع قارات. وتضم المجموعة عدداً من الشركات الرائدة، من بينها مجموعة أباريل، إحدى أبرز شركات الأزياء ونمط الحياة عالمياً، والتي تدير أكثر من 2,500 متجر وتمثل أكثر من 85 علامة تجارية عالمية.

وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا، ومصر.

وتوفر المجموعة تجربة تسوق متكاملة عبر القنوات المختلفة، وتمثل علامات عالمية مثل تومي هيلفيغر، وكالفين كلاين، وسكتشرز، وألدو، وتشارلز آند كيث، وتيم هورتنز. ويعمل ضمن المجموعة أكثر من 27,000 موظف من مختلف الجنسيات، بقيادة مؤسسيها السيدة سيما جانواني فيد، والسيد نيليش فيد.

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