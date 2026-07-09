الرياض، وقّعت شركة ريمات الرياض للتنمية عقداً جديداً في قطاع الإعلانات الخارجية مع شركة الحديثة للدعاية والإعلان، وذلك ضمن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاء متفرقة من مدينة الرياض.​

ويشمل العقد الذي تم إبرامه تركيب لوحات دعائية في 3 مواقع على واجهات المباني في مدينة الرياض، ويأتي هذا العقد ضمن جهود «ريمات الرياض للتنمية» في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزّز دور قطاع الإعلانات الخارجية كقيمة تنموية مضافة للمدينة، وتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجمالية العاصمة.​

من جانبه، أوضح المهندس/ عبدالعزيز الصقر رئيس قطاع الأصول البلدية لشركة ريمات الرياض للتنمية أن توقيع هذا العقد يأتي امتداداً لرحلة التحول في قطاع الإعلانات الخارجية وتفعيلاً للمخطط الإعلاني المعتمد من الأمانة، كما تأتي ضمن جهود الشركة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في تطوير المدينة من خلال بناء شراكات استراتيجية مستدامة، تحقق قيمة اقتصادية وحضرية في آنٍ واحد.​

كما علق نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحديثة للدعاية والإعلان الأستاذ / فهد بن عبدالعزيز السواجي "نفخر بالتعاون مع شركة ريمات الرياض ويسرّنا الإسهام بحلولنا المرنة والإبداعية في تعزيز الهوية البصرية المميزة لمدينة الرياض، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى دعم جهود تحسين المشهد الحضري، وتمكين العلامات التجارية من تعميق تواصلها مع جمهورها، وإثراء تجربة المساحات العامة في مختلف أنحاء مدينة الرياض".​

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حول شركة ريمات الرياض للتنمية:​

تأسست شركة ريمات الرياض للتنمية في نهاية العام 2021م، كذراعٍ تنموي ومُمَكِّنٍ إستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري وتحقيق الاستدامة المالية بمنطقة الرياض؛ ولتكون من بين أكثر البيئات حيوية وتنافسية على مستوى العالم، عبر استقطاب الفرص الاستثمارية ونمو الأعمال، ومقر لكبرى الشركات، ووجهة نموذجية للسكن والعمل والترفيه، إلى جانب استضافة كبرى الفعاليات العالمية.​