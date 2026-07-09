القاهرة، مصر : في خطوة استراتيجية جديدة تؤكد ريادتها لقطاع الرعاية الصحية بما يدعم توفير أحدث الابتكارات الطبية المستندة إلى الأدلة العلمية، أطلقت شركة أسترازينيكا مصر النسخة الأولى من قمة أسترازينيكا مصر للعلاج المناعي للأورام (Immuno-Oncology Summit)، والتي انطلقت فعالياتها بالقاهرة يومي 2 و3 يوليو. وعقدت هذه القمة تحت شعار "مفتاح الحياة"، لتشكل منصة علمية متخصصة رفيعة المستوى تجمع نخبة من خبراء وأخصائي الأورام ومقدمي الرعاية الصحية في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب، إلى جانب مشاركة واسعة من قيادات وممثلي مجموعة أسترازينيكا في مناطق الشرق الأدنى والمغرب العربي، لفتح آفاق حوار علمي موسع حول مستقبل رعاية مرضى الأورام وتحسين النتائج العلاجية، كما وفرت منصة إقليمية لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات العلمية في مجال الأورام.

من اهداف القمة، عبر جلساتها العلمية المتخصصة، ومناقشاتها التفاعلية، ومحاكاتها للحالات المرضية الواقعية، استعراض ومناقشة أحدث التطورات العلمية والعلاجية القائمة على الأبحاث والدراسات الميدانية لعدد من أكثر أنواع السرطان انتشاراً؛ ويأتي في مقدمتها سرطان الرئة، الكبد، القنوات الصفراوية، المثانة، وسرطان المعدة. كما تضمنت القمة استعراض تجارب المرضى إلى جانب الخبرات الطبية المتقدمة وأفضل الممارسات العلاجية الحديثة كما سلطت القمة الضوء على أهمية دور فرق الرعاية متعددة التخصصات (Multidisciplinary Teams) في اتخاذ القرارات العلاجية وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الطبية وناقشت القمة كذلك الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية فى مجال الأورام.

كما سعت القمة من خلال هذا الزخم العلمي إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات الطبية المتقدمة، بما يسهم في تطوير الممارسات الإكلينيكية. كما تؤكد على التزام أسترازينيكا مصر بتوسيع آفاق استخدام العلاج المناعي للأورام من خلال دعم الأبحاث العلمية وبناء شراكات مستدامة مع المجتمع الطبي، بهدف تطويرنظام صحى متكامل لخدمه المريض.

ومن جانبه، صرح شريف نور، رئيس أسترازينيكا مصر، قائلاً: "نؤمن في أسترازينيكا بأن مواجهة الأورام تتطلب بناء منظومة متكاملة ترتكز في جوهرها على دعم الابتكار العلمي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الطبي من خلال التعليم المستمر وتبادل الخبرات. وتأتي قمة العلاج المناعي للأورام لتجسيد هذا الالتزام؛ حيث نسعى لتوفير بيئة علمية متكاملة تتيح للمتخصصين مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم، وبناء نماذج رعاية صحية أكثر مرونة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية والنتائج العلاجية للمرضى."

و هدفت هذه القمة الي التأسيس لمرحلة جديدة في استراتيجية أسترازينيكا الرائدة بمجال الأورام، والتي تسعى من خلالها إلى قيادة التحول في ممارسات الرعاية الصحية عبر تعزيز المبادرات العلمية والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في القطاع الطبي؛ بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تضع جودة حياة المريض في صدارة أولوياتها، وتحقق نقلة نوعية في دعم الاستدامة الصحية للمجتمعات التي تخدمها.

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