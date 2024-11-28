تصميم المشروع الجديد يجسد جمالية المناظر الطبيعية الجبلية والشواطئ الخلابة في رأس الخيمة

المشروع يجمع بين تجربة المعيشة المستدامة والأناقة ووسائل الراحة من الطراز العالمي

المشروع يضم 562 شقة فاخرة ومن المقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2028

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ذا لوكس ديفلوبرز" الرائدة في مجال التطوير العقاري بدولة الإمارات، رسمياً عن إطلاق مشروعها الجديد "لا مازوني" في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي. ويشكل هذا المشروع الفاخر إضافة جديدة ومميزة إلى مشهد القطاع العقاري في الإمارة، ويعكس تصميمه الرائع جمالية المناظر الطبيعة في رأس الخيمة، وستكون شققه المفروشة بالكامل خياراً مميزاً مع مجموعة متنوعة من المرافق ووسائل الراحة من الطراز العالمي.

ويعد مشروع "لا مازوني" هو المشروع الثاني لشركة "ذا لوكس ديفلوبرز" في جزيرة المرجان بعد مشروعها الأول "أوشيانو". ويضم المشروع الجديد مجموعة حصرية من الشقق المفروشة بالكامل وشقق الدوبلكس والشاليهات والبنتهاوس، وذلك ابتداءً من 1.9 مليون درهم إماراتي، ويقدم المشروع خطة سداد مرنة لمدة أربع سنوات.

وتم تصميم مشروع "لا مازوني" الجديد من قبل فريق عمل شركة ديوان للهندسة المعمارية المشهورة بتصاميمها المبتكرة والمعاصرة، ليكون من أبرز المعالم المعمارية البارزة في جزيرة المرجان.

وقال شوبام أجراوال رئيس مجلس الإدارة والمالك الشريك لشركة "ذا لوكس ديفلوبرز": "نهدف من خلال هذا المشروع إلى إعادة تعريف النجاح في مجال العقارات وخلق فرص لا مثيل لها. ونحن في شركة "ذا لوكس ديفلوبرز" ننظر إلى كل مشروع كلحظة تحويلية فارقة في تشكيل المجتمعات والمستقبل. ويقدم مشروع "لا مازوني" لسكانه نمط حياة يمزج بين الاستدامة والرقي، ويلبي توقعات المشترين والمستثمرين المميزين".

ويمتد مشروع "لا مازوني" على مساحة مبنية تزيد عن 1.5 مليون قدم مربع، ويعكس تصميمه انسيابية الرياح والأمواج ويتكامل مع محيطه الطبيعي بأسلوب تصميمي يمزج بين الفخامة والاستدامة.

ويتمتع مشروع "لا مازوني" بموقعه الاستراتيجي في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة التي تواصل تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية لأسلوب الحياة. ويقع المشروع بجوار عالم المرجان وعلى مقربة من جزيرة واين المرجان الشهيرة، ويوفر للسكان خيارات متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية من الدرجة الأولى.

ويجمع المشروع بين الهدوء المستوحى من الطبيعة ومرافق الراحة الحديثة والحصرية، ويعتبر خياراً مناسباً للمشترين والمستثمرين الذين يبحثون عن الجودة والقيمة في سوق العقارات الفاخرة المتنامية في المنطقة.

وتضم المرافق التي سيتضمنها المشروع المسبح اللامتناهي على السطح ومركز صحي متطور يضم مرافق رياضية حديثة واستوديوهات اليوغا وملاعب التنس. وتحيط بالمشروع مساحات خضراء ومجموعة من المرافق المائية منها منتجع صحي خاص مجهز بساونا وحمامات تركية وغرف علاج. كما توجد منطقة مخصصة للأطفال.

وتتضمن خدمات المشروع أيضاً خدمة الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنظمة المنزل الذكي. وقد تم تصميم المساحات المشتركة والخاصة والشرفة السماوية لتوفير مساحة للسكان لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

وقال سيدارتا بانيرجي المدير العام والمالك الشريك لشركة "ذا لوكس ديفلوبرز": "نومن أنه لا يوجد تحدٍ مستحيل وأن عملنا في القطاع العقاري له بصمة خاصة وإرث متواصل. وتؤكد إنجازاتنا الأخيرة على هذه الرؤية حيث نجحنا بتحقيق معايير جديدة في مجال التميز العقاري، وحققنا مبيعات قياسية لـ "ذا سيليست" و"ذا ستيلار" أغلى الشقق السكنية في رأس الخيمة".

وأضاف: "هذا النجاح إنجاز جماعي بفضل جهود فريقنا المخلص وشركائنا الموثوق بهم، واهتمامنا بأدق التفاصيل واختيار التصميم المبتكر ووسائل الراحة من المستوى العالمي، وسنواصل تقديم أفضل المشاريع العقارية المميزة للمستثمرين المميزين".

ويعكس إطلاق مشروع "لا مازوني" مكانة رأس الخيمة كوجهة للعقارات الفاخرة والتي تواصل تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية. ولمزيد من المعلومات حول مشاريع شركة "ذا لوكس ديفلوبرز"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.theluxedevelopers.ae

نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

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هاتف المكتب: +971 4 3652711

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