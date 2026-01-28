الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة "نكستباور العربية"، المملوكة لشركة "نكستباور" )المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") وشركة "أبونيان القابضة"، عن توريدها شركة "لارسن آند توبرو" (L&T) بأنظمة التتبع الشمسية الحديثة بقدرة إجمالية تبلغ 2.25 غيغاواط (GWp)، وذلك لمشروع بيشة للطاقة الشمسية، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى الشبكة في المملكة، والذي يقوده تحالف بقيادة شركة "أكوا".

وقد تم ترسية المشروع من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) في إطار الموجة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) تحت إشراف وزارة الطاقة بالمملكة.

ويقع مشروع بيشة في منطقة عسير، وهو الأكبر بين مشاريع الطاقة الشمسية في الموجة السادسة، ويمثّل هذا المشروع إضافةً نوعيةً إلى محفظة المملكة المتنامية من مشاريع الطاقة الشمسية، في سبيل زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

ويُعد طلب التوريد الجديد البالغ 2.25 غيغاواط أول مشروع يُنفَّذ عبر شركة "نكستباور العربية".

من جانبه، قال بهاراتي كومار، المدير العام (الطاقة المتجددة الدولية) في شركة "لارسن آند توبرو": "لدينا ثقة كبيرة في قدرة "نكستباور العربية" على توفير أكثر حلول الطاقة الشمسية تطوراً على مستوى المرافق العامة، مما سيساعدنا على تحقيق أعلى مستويات الأداء وتوفير طاقة نظيفة بتكلفة منخفضة من خلال محطة بيشة الجديدة على المدى الطويل، وسيؤدي تصنيع هذه الأنظمة محلياً، والتي ستشكل العمود الفقري لمحطة بيشة، إلى تحقيق كفاءات أكبر في جميع مراحل التطوير، مع خفض تكاليف وأثر الشحن الدولي".

بدوره، علّق دان شوغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور": "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أولوية استراتيجية قصوى لشركة "نكستباور"، ويُبنى هذا المشروع على شراكاتنا طويلة الأمد مع "أكوا باور" و"لارسن آند توبرو"، ويمثّل معلماً مهماً في مشروعنا المشترك الجديد مع "أبونيان القابضة"، ومن خلال "نكستباور العربية" نساهم في توطين تقنيات الطاقة الشمسية ذات المرونةً، المصممة خصيصاً للتعامل مع الظروف الصعبة في المنطقة، مع تعزيز سلسلة التوريد المحلية لدعم أهداف المملكة طويلة المدى في التحوّل إلى مزيج الطاقة الأمثل".

وقال تركي العمري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور العربية"، والرئيس التنفيذي لشركة "أبونيان القابضة": "سيُسهم مشروع بيشة بشكل كبير في تحقيق أهداف التحوّل الوطني والإقليمي في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال تصنيع أنظمة "نكستباور العربية" داخل المملكة، نستطيع تقديم خيارات واسعة من الفوائد لشركائنا في التطوير عبر سلسلة التوريد الشمسية المحلية الجديدة، مع دفع عجلة الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في المملكة".

يُذكر أن شركة "أكوا باور"، بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه والكهرباء (بديل) والشركة السعودية لأرامكو للطاقة (SAPCO)، كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن التزامها باستثمار 8.3 مليار دولار أمريكي لتطوير سبع محطات ضخمة للطاقة المتجددة، تضيف نحو 15 غيغاواط من القدرات الجديدة إلى شبكة الوطنية للكهرباء.

وتتمتع "نكستباور" بسجلٍ حافل في دعم مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى على مستوى المرافق العامة في المنطقة، بدأ من تنفيذ محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 405 ميغاواط في المملكة العربية السعودية في عام 2018، ليصل إجمالي القدرات التي دعمتها الشركة حتى اليوم إلى أكثر من 6 غيغاواط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

نبذة عن نكستباور العربية

"نكستباور العربية" هي مشروع مشترك بين شركة "نكستباور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNXT:، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر")، الشركة العالمية الرائدة في حلول تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة ومقرها الولايات المتحدة، وشركة "أبونيان القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير وتشغيل البنية التحتية للطاقة والمياه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجمع المشروع المشترك بين الريادة العالمية لـ"نكستباور" في أنظمة التتبع الشمسي الذكية وحلول الطاقة المتقدمة، وبين الخبرة العميقة لـ"أبونيان القابضة" في المنطقة، وحضورها الممتد، وقدراتها في تطوير البنية التحتية. وتتبوأ "نكستباور العربية" موقعاً استراتيجياً يؤهلها لتسريع تطوير محطات الطاقة الشمسية على مستوى في المنطقة، ودعم مسيرة التحوّل نحو الطاقة النظيفة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة "نكستباور العربية".

نبذة عن شركة لارسن آند توبرو المحدودة

"لارسن آند توبرو" شركة هندية متعددة الجنسيات بحجم أعمال يبلغ 23 مليار دولار أمريكي، تعمل في مجالات المشاريع الهندسية والإنشائية (EPC)، والتصنيع عالي التقنية، والخدمات. وتتواجد الشركة في أكثر من 50 دولة حول العالم. وتمكّنها منهجيتها القائمة على العميل والسعي الدائم لتحقيق أعلى مستويات الجودة من الحفاظ على موقعها الريادي في خطوط أعمالها الرئيسية منذ ثمانية عقود.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات