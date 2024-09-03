زينة تمثل منصة مدفوعات رائدة بالنسبة للشركات. حلول الدفع المتكاملة لزينة تحظى خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية بإقبال كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتسجل نمواً الإيرادات السنوية قدره عشرة أضعاف، وزيادة على أساس شهري بنسبة 34% في أعداد العملاء منذ انطلاقها في عام 2022.

التمويل الجديد يساهم في دعم توسع زينة من منصة لحلول المدفوعات إلى مزود للخدمات المالية المتكاملة للشركات والعملاء بدءاً من " ZiiCard " التي سيتم إطلاقها قريباً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زينة، المنصة المالية الرائدة في تقديم خدمات دعم العملاء والشركات في دولة الإمارات، اليوم عن جمع مبلغ 22 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة "أ" بإشراف شركة Altos Ventures التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وشارك في الجولة مجموعة من المستثمرين المرموقين، بما في ذلك Fintech Collective، FJ Labs، Avenir Growth، Y Combinator، وJabbar Internet Group. ويساهم هذا التمويل الضخم في دعم توسع زينة من منصة لحلول المدفوعات إلى مزود للخدمات المالية المتكاملة للشركات والعملاء.

وعلى الرغم من تباطؤ التمويل في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم الذي انخفض من 144.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 40.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، تؤكد جولة التمويل الناجحة لزينة على مكانتها الراسخة في السوق وثقة العملاء بقدرتها على تحقيق مستويات متصاعدة من النمو. وحققت حلول الدفع المتكاملة لزينة خلال الـ 12 شهراً الماضية إقبالاً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتسجل نمواً في الإيرادات السنوية قدرها عشرة أضعاف، وزيادة على أساس شهري بنسبة 34% في عدد العملاء. وعززت زينة هذه الإنجازات بشكل كبير من خلال حصولها مؤخراً على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يرسخ مكانتها الرائدة في المنطقة بوصفها شريكاً مالياً موثوقاً.

وتقدم زينة خدماتها في سوق يواجه تحديات ويضم 560 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات. وتشكل هذه الشركات 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبدأت تعتمد بشكل متزايد حلول الدفع الرقمية. ومنذ عام 2023، قامت 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بدمج المدفوعات الرقمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على أدوات الإدارة المالية المتطورة، إلا أنه ما تزال حوالي 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل وإدارة التدفق النقدي، وفقاً لأحدث استبيانات برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط. وتزود حلول زينة، بما فيها بوابة مدفوعات لحلول إتمام عمليات البيع الإلكترونية ونقاط البيع، هذه الشركات بالأدوات المالية الضرورية لتعزيز عملياتها وتنمية أعمالها.

وسيساهم مبلغ الـ 22 مليون دولار أمريكي الذي جمعته زينة في جولة التمويل من الفئة "أ" في تسريع التطورات التكنولوجية وابتكارات المنتجات لديها. ويشكل هذا الاستثمار عنصراً رئيسياً في رؤية زينة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تزويد العملاء بمنصة متطورة وآمنة وسهلة الاستخدام. وتعمل الشركة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على حلول المدفوعات الصادرة، بعد أن لاحظت أن الشركات تستخدم المنصة بشكل فعال لتحصيل المدفوعات الواردة من العملاء. وتتيح الخطوة الأولى في هذا الاتجاه للشركات ضبط نفقاتها من خلال "ZiiCard"، التي ما تزال قيد التطوير وسيتم إطلاقها قريباً، والتي تهدف لإحداث نقلة في طريقة إدارة ووصول الشركات والعملاء لأموالهم، حيث توفر لهم وصولاً مباشراً إلى أرصدة محافظهم الرقمية. وتوفر ZiiCard للشركات إمكانية تبسيط مدفوعات الموردين وتحسين إدارة النفقات. كما تقدم للأفراد مزايا جديدة، مثل تصنيف النفقات والقدرة على توزيع المدفوعات، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز أمان وسهولة معاملاتهم المالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة زينة: "يتمحور تركيز زينة حول ثلاثة مجالات أساسية: تزايد الطلب من العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يواجه تحديات، والحصول على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والنجاح في جمع تمويل ضخم من مجموعة من المستثمرين المرموقين الذين نتطلع إلى الشراكة معهم على المدى الطويل. وتتمتع زينة بفضل التكامل ما بين تلك المجالات بجميع الإمكانات اللازمة للعب دور رائد في دفع عجلة التطور في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وخارجها. وسيساهم هذا التمويل في تسريع رحلة تحولنا من منصة مدفوعات إلى مزود خدمات مالية متكاملة، ما يعزز عروضنا ويوسع نطاق وصولنا إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

ويتمثل الجزء الأبرز من نجاح زينة في قدرتها على استقطاب أبرز المواهب الرائدة من جميع أنحاء العالم. وتتميز الشركة بفرق عمل يضم أبرز خبراء التكنولوجيا من كبرى الشركات مثل آبل وأوبر ونوبانك وكلارنا وكوين بيس وأمازون وفندينج سيركل وياندكس. ويسهم التمويل الجديد في تمكين زينة من تعيين موظفين إضافيين من عمالقة التكنولوجيا العالميين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية مثل ريفولوت ونوبانك، اللذين كان لهما دور بارز في توسيع نطاق شركاتهم لتبلغ قيمتهما 45 مليار دولار أمريكي و70 مليار دولار أمريكي على التوالي.

ومن جانبه قال ديلون كراسنيجور، الشريك في شركة Altos Ventures: "يسرنا التعاون مع فريق شركة زينة للانطلاق في مرحلة نمو جديدة. كما نالت الشركة إعجابنا بفضل نجاحها في الحصول على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من حكومة دولة الإمارات، وأدائها الثابت، وقدرتها على تطوير مجموعة مبتكرة من المنتجات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها. ونحن على ثقة أن زينة ستكون مزوداً رائداً للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط. كما نثني على مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتوفيره الدعم للابتكار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية من خلال منح زينة ترخيص تسهيلات القيم المخزنة".

وتتطلع زينة إلى تعزيز دورها الرائد في إعادة رسم ملامح مستقبل التمويل في منطقة الشرق الأوسط من خلال التمويل الاستراتيجي وقاعدة العملاء المتنامية والالتزام الراسخ بالابتكار. وتمضي زينة بخطى متسارعة لتكون المنصة المالية الرائدة في المنطقة حيث ستسهم في دفع عجلة التمكين الاقتصادي والتشجيع على التحول إلى مجتمعات غير النقدية، لا سيما مع عزمها الدخول إلى أسواق جديدة مثل المملكة العربية السعودية والأردن.

لمحة حول زينة:

زينة هي منصة مالية متطورة تلتزم بإعادة رسم ملامح الخدمات المالية وتجربة الدفع في دولة الإمارات. وتهدف من خلال تركيزها على السرعة والأمان والبساطة إلى تمكين الشركات والأفراد على حد سواء، إضافة إلى توفير الحرية المالية للجميع في منطقة الشرق الأوسط. وتوفر زينة للشركات منصة شاملة لدعم المبيعات من خلال عدة قنوات، بما فيها المواقع الإلكترونية والبيع بالتجزئة والمعاملات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تقدم للأفراد خدمات تحويل فورية للأموال باستخدام وسائل عديدة، مثل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وآبل باي وجوجل باي.

وتشمل أبرز المزايا وجود بوابة دفع لإتمام عمليات البيع الإلكترونية وروابط الدفع ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة ومدفوعات الاتصال قريب المدى. وتتميز المنصة الحائزة على جوائز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبسرعة التثبيت، مع الالتزام بعدم طلب رسوم اشتراك أو أي تكاليف إضافية أو رسوم مفاجئة وغير متوقعة، مما يجعلها الخيار الأمثل لرواد الأعمال المبدعين والشركات من مختلف الأحجام.

للمزيد من المعلومات وللاستفسارات الإعلامية أو لتحديد موعد لإجراء مقابلة مع فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي لزينة، يرجى التواصل مع كلير هولبورن- أرتشر عبر البريد الإلكتروني: clare.holburn-archer@ziina.com

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