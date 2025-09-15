دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال خدمات العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها في المنطقة، عن تحول جذري في سوق العقارات السكنية في دبي، حيث يتوجه المزيد من المستأجرين لشراء العقارات السكنية بدلاً من الاستمرار في الاستئجار، ويتجلى هذا التوجه بوضوح في زيادة مبيعات السوق الثانوية بنسبة 22% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تنامي ثقة المقيمين الذين يعتبرون دبي بلد معيشتهم الدائم.

ووفقاً لما ورد في تقرير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للأداء العقاري في دبي لشهر أغسطس الماضي، سجل سوق العقارات السكنية في دبي إنجازًا جديدًا، حيث بلغ عدد الصفقات 17,879 صفقة بقيمة 42.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 17% في الحجم و12% في القيمة على أساس سنوي. وواصلت مبيعات العقارات على الخارطة هيمنتها، حيث ارتفعت بنسبة 25% على أساس سنوي، لتشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الصفقات، بينما حافظ السوق الثانوي على زخم قوي بفضل طلب المشترين النهائيين، وتصدرت مبيعات المنازل العائلية الكبيرة السوق، حيث ارتفعت مبيعات العقارات المكونة من أربع غرف نوم بنسبة 70%، بينما ارتفعت مبيعات العقارات المكونة من خمس غرف نوم أو أكثر بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي.

ومن جانبه صرّح دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: " في حقيقة الأمر، يتجلى التوجه لامتلاك العقارات السكنية كبديل عن الاستئجار بشكل خاص بين العائلات المقتدرة والمهنيين الشباب، الذين يرون في امتلاك العقارات وسيلةً لبناء رأس المال وضمان استقرار طويل الأمد وتجنب تكاليف الإيجار المتصاعدة، ولم يعد ذلك بعيد المنال بالنسبة للعديد من المستأجرين، بل أصبح الخيار المفضل لتحقيق الأمن على المدى الطويل وخلق القيمة المتسدامة. يشهد سوق دبي العقاري السكني اليوم نموًا مطردًا بفضل عاملين رئيسيين: تدفقات استثمارية عالمية قوية نحو مشاريع البيع على الخارطة، وتوجه واضح بين المقيمين نحو امتلاك المنازل، وقد عكس نشاط شهر أغسطس الماضي جاذبية المدينة العالمية، وتزايد أعداد المقيمين الدائمين الذين يستقرون فيها".

وذكر التقرير أن أسعار العقارات المتوسطة واصلت مسارها التصاعدي، حيث وصلت الأسعار إلى 1,664 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي، وشهدت أسعار الفلل ارتفاعًا ملحوظًا في المجمعات السكنية التي تركز على نمط الحياة الراقي، مثل فيكتوري هايتس (+37.0% على أساس سنوي)، ودبي هيلز استيت (+26.0% على أساس سنوي)، والمرابع العربية (+23.2% على أساس سنوي)، وكما سجلت الشقق زيادات ملحوظة في العديد من المجمعات السكنية، بما في ذلك مثلث قرية جميرا (+29.3% على أساس سنوي) وقرية جميرا الدائرية (+17.0%) على أساس سنوي.

ولا تزال عوائد الإيجار حجر الزاوية في جاذبية دبي للمستثمرين العالميين، فقد بلغ متوسط ​​العائدات الإجمالية لإيجار العقارات السكنية في أغسطس الماضي 6.76%، حيث بلغت عوائد الشقق 7.12% والفلل 4.92%. وعلى الرغم من الارتفاع المستمر لقيمة الإيجار، لا تزال عوائد إيجار العقارات السكنية في دبي من بين أعلى المعدلات مقارنة مع أي مدينة عالمية، متجاوزةً بشكل كبير الأسواق الرئيسية مثل لندن (3-5%)، وسنغافورة (3-4%)، ونيويورك (5-7%)، ويأتي هذا مع استمرار النمو السكاني في دبي، وتأسيس شركات التطوير العقاري الجديدة، واستمرار الطلب أكثر من المعروض على العقارات عالية الجودة للإيجار.

وكما أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي حجم التأجير بنسبة 4% منذ بداية العام، مع انخفاض العقود الجديدة بنسبة 14%، وارتفاع طفيف في عقود التجديد بنسبة 2.6%، ويتجلى هذا التوجه بشكل خاص في قطاع العقارات الفاخرة، حيث انخفضت إيجارات الفلل الكبيرة بنسب مئوية مزدوجة، مما يشير إلى أن العديد من العائلات المقتدرة تفضل الشراء بدلاً من الاستئجار.

ولا يزال سوق العقارات السكنية في دبي يشهد طلباً واسع النطاق من داخل وخارج دولة الإمارات، ويشمل ذلك سكان الإمارات والمشترين الدوليين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وينشط المستثمرون من الجنسيات الهندية والبريطانية والألمانية والمصرية والصينية ضمن قطاع العقارات على الخارطة، بينما يقود المقيمون الطفرة في سوق إعادة البيع. ولا تزال القروض العقارية عاملاً رئيسياً، حيث تتراوح نسبة القروض بين 70% و80%، وتبلغ قيمة الفائدة الرئيسية حوالي 3.9%، وهي قيمة تنافسية بالمعايير العالمية، كما تواصل المعاملات النقدية وخطط الدفع المدعومة من المطورين تعزيز زخم مبيعات العقارات على الخارطة.

وختم دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: " نتوقع في إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط أن يستمر هذا الزخم حتى الربع الأخير من عام 2025، مع الدعم الذي يشهده البيع على الخريطة من خلال نشاط المطورين المزدهر وخطط الدفع المرنة والطلب الدولي، ودعم سوق إعادة البيع من خلال النمو السكاني والتمويل العقاري التنافسي، وتوجه المستأجرين الذين يفضلون التملك. لم يعد سوق العقارات في دبي يقتصر على دورات استثمارية قصيرة الأجل فحسب، بل أصبح أكثر فأكثر يركز على اختيار المقيمين للاستقرار في دبي، وبالتالي شراء منازل للاستفادة من الأمن الذي تتمتع به دولة الإمارات، وتحقيق نمط حياة أفضل وقيمة مضافة على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يُحدد هذا التحول المرحلة التالية من مسيرة سوق العقارات في دبي".

حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، منذ تأسيسها عام 1977، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,700 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات.

حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة.

