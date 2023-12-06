بهدف التوسع والمنافسة عالمياً

"أومنيفل" منصة شاملة تتيح لشركات تجارة التجزئة و مقدمي الخدمات اللوجستية (3PL) الخاصة بالتجارة الإلكترونية أنظمة متطورة لإدارة الطلبات وإدارة المستودعات وإدارة النقل وقنوات تجارية شاملة وتنفيذ الطلبات بكفاءة عبر جميع قنوات البيع في اسرع وقت و بأقل عدد ممكن من الايدي العاملة.

جولة التمويل تمّت بقيادة "فنتشر سوق" بجانب مستثمرين عالميين وإقليميين ومكاتب استثمارات عائلية

"أومنيفل" أسسها مصطفى أبوالنصر وألانكريت نيشاد، ولديها عملاء في السعودية والكويت والامارات وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. و تعمل أومنيفل من خلال مكاتبها في المملكة العربية السعودية كمقر رئيسي للشركة منذ تأسيسها، بالاضافة الى مكاتب في الإمارات العربية المتحدة ومركز أبحاث وتطوير في الهند يعمل به أكثر من ٤٢ مهندس برمجيات و هو جزء من فريق عمل يتكون من ٥٠ شخص في كل المكاتب.

قائمة عملاء "أومنيفل" تضم مجموعة من أبرز شركات التجزئة ومقدمي الخدمات اللوجستية في المنطقة

أومنيفل حصلت على دعم واحتضان من عدة برامج مثل: HUB71 في أبوظبي، وGoogle for Startups Accelerator و تقدم (TAQADAM) من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيه، و مؤسسة مسك (Misk Accelerator).

المملكة العربية السعودية : أسس شركة "أومنيفل" نهاية عام 2021 مصطفى أبوالنصر وألانكريت نيشاد. وتتسم منصة "أومنيفل" بالقدرة على إدارة المخزون إدارة لحظية عبر مجموعة متنوعة من قنوات البيع المتكاملة تشمل (سله و زد و شوبيفاي و ماجنتو و أمازون و نون و جاهز و تويو). ويستطيع عملاء المنصة إدارة تجهيز وشحن الطلبات من خلال ربط جاهز مع اي شركة شحن وتدفق المخزون بغض النظر عن مصادر الطلبات، مما يقدم للمستهلكين النهائيين تجربة فائقة التميز في السرعة والدقة، وذلك عبر تبسيط مراحل العمل على امتداد سلسلة التوريد بأكملها.

شركة "أومنيفل" www.omniful.com، التي طورت منصة سحابية لشركات تجارة التجزئة ومقدمي الخدمات اللوجستية (3PL) لقطاع التجارة الإلكترونية أنظمة موحدة ومتقدمة لإدارة الطلبات وعمليات التجارة الإلكترونية وإدارة المستودعات وإدارة الشحن والتوصيل عن طريق شركات الشحن، وادارة المرتجعات وسلاسل الامدادات مدعومة بالذكاء الاصطناعي و ادارة المخزون بشكل لحظي واختيار شركات الشحن، من أجل تمكين هذه الشركات من النمو السريع وخفض التكاليف بشكل ملحوظ والاستغناء عن الأنظمة القديمة (Legacy Systems) التي اثبتت انها غير متماشية مع متطلبات العمليات في عصر ما بعد الكورونا، حيث تتركز مجهودات الشركة على تسهيل ادارة العمليات الخاصة بالتجارة الإلكترونية مع تعدد قنوات البيع (omnichannel) بدمج كل قنوات البيع في منصة واحدة لتتم في أسرع وقت وبأقل عدد من الايدي العاملة. نجحت اومنيفل في جمع مبلغ 21.9 مليون ريال سعودي (5.85 مليون دولار) في جولة تمويل أولي. حيث شارك في هذه الجولة والتي قادتها "فنتشر سوق"، كل من "500 سنابل"، و"داش فنتشرز" ومجموعة جاهز و"سيدرا فنتشرز" و"بونات فنتشرز" و"هلا فنتشرز" ورزم للاستثمار, كما انضمت إلى جولة التمويل الأولي للشركة مكاتب استثمار عائلية بينها الرشيد وسراج القابضة والبواردي والنافع، وعدد من المستثمرين الملائكيين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث قال مصطفى أبوالنصر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أومنيفل" والذي كان يشغل منصب نائب رئيس (Principal ) في صندوق الاستثمار سيدرا فنشرز (SEEDRA)، إن نموذج عمل التجارة المحلية متعددة القنوات (Hyperlocal Omnichannel Commerce) هو مستقبل كل تاجر تجزئة حيث أصبحت المنافسة الآن تركز على مستوى الخدمة ودقتها وسرعتها أكثر من المنافسة على أسعار المنتجات. مشيرًا إلى أن المستهلكين اليوم يتوقعون من تاجر التجزئة الحديث دمج القنوات المتعددة البيع بحيث تكون تجربة المستخدم متناغمة و سريعة ودقيقة سواء كان الطلب من الفرع، او من الموقع الالكتروني الخاص بالشركة أو من سوق الكتروني مثل امازون أو جاهز. تاجر التجزئة بطبيعة الحال هو أقرب مصدر للتسوق الى المستهلك. وأضاف: "نزوّد الشركات في هذا القطاع البالغ قيمته أكثر من 4 تريليونات دولار عالمية، بمنصة واحدة لإدارة جميع قنوات البيع، وضمان توصيل المنتجات والخدمات في الوقت المحدد وبشكل كامل، ورفع كفاءة العمال بنسبة تتجاوز ال 40%، وتقليل وقت تجهيز وشحن الطلبات بنسبة 75%. لذلك تمثل لنا جولة التمويل الأولي خطوة أساسية تُشعرنا بالحماس للخروج إلى السوق وإطلاق أومنيفل رسميا من خلال البدء في البيع والتسويق بالسوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط".

ويتعين على شركات التجزئة اليوم التعامل مع تعدد واسع في قنوات البيع عبر الإنترنت، والعلامات التجارية، والمستودعات، والموردين، ومراكز تنفيذ الطلبات، والعمليات اليدوية، وشركاء التوصيل، ولذلك يؤدي استخدام العديد من البرمجيات والأدوات إلى حدوث زيادة لا داعي لها في قلة الكفاءة وارتفاع ملحوظ في تكاليف التشغيل. ويواجه ما لا يقل عن 30% من جميع الطلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأخيرًا في التنفيذ، ما يؤدي إلى خسائر بنسبة تتجاوز 8% في الإيرادات، الأمر الذي للأسف أصبح سيناريو مقبولًا لدى معظم الشركات. وفي المقابل، شهد عملاء "أومنيفل" الذين يستخدمون نظامها لإدارة الطلبات وتنفيذها بالكامل، زيادة بمعدل متوسط 35% في الإيرادات الشهرية على أساس سنوي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، كما تم توصيل 96% من الطلبات في الوقت المحدد وبكامل المنتجات المطلوبة بالنسبة للطلبات التي تم شحنها من فروع تجارة تجزئة. وقد أظهرت بعض الشركات التي تستخدم منصة "أومنفل" قدرة مذهلة على تحسين كفاءة عملياتها. هذه الشركات تمكنت من تجهيز وتوصيل طلبات العملاء الإلكترونية من فروع المتاجر في زمن لا يتجاوز 60 دقيقة، وبدقة تزيد على 95% في البضاعة، و96% في الوقت المحدد.

ومن المقرر أن تستثمر الشركة رأس المال الذي جمعته في جولة التمويل الأولي، في تعزيز مكانتها في السوق السعودي والأسواق العربية، ومن ثم إطلاق أنشطة المبيعات والتسويق في مزيد من البلدان خارج المنطقة، علاوة على مضاعفة تطوّرها التكنولوجي الذي يعد أهم عنصر تنافسي للشركة حاليا.

من ناحيته، أشار ألانكريت نيشاد المؤسس الشريك ورئيس التكنولوجيا لدى "أومنيفل" والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس للتكنولوجيا (VP of Technology) في أكبر شركة توصيل طعام وبقالة في الهند زوماتو (Zomato)، إلى أن أكثر من 80% من فريق العمل لدى الشركة "هم من المهندسين من الدرجة الأولى، عملوا سابقا في مناصب هندسية لدى شركات مثل أمازون (Amazon) وقوقل (Google) وزوماتو (Zomato) وغيرها من الشركات المليارية حيث كانت خبرات الفريق في نفس مجالات الحل التقني لدى هذه الشركات". وقال: "تُعتبر تقنياتنا مصدر تميزنا الأول بصفتنا شركة مبنية على البحث والتطوير وليس فقط التقليد الأعمى، نقدم منتجات أهم وأكبر بكثير من مجرد إدارة المخزون اللحظي، والربط السلس لقنوات المبيعات الإلكترونية؛ فنحن نعيد تعريف كيفية عمل البيع بالتجزئة متعدد القنوات. تمكنا من المنافسة وكسب العملاء على نطاق عالمي. حيث قد تم اختبار قابلية نظامنا في التوسع التلقائي و التعامل مع أكثر من 3 ملايين طلب يوميًا لكل عميل بدون اي اخطاء او حتى بطء في الاستخدام. مما يجعلنا حاليا المنافس الصاعد لعمالقة القطاع من الشركات العالمية التي تعمل تعتبر أنظمة قديمة (Legacy Systems) و اصبحنا الخيار التقني المفضل لشركات تجارة التجزئة متعددة القنوات وأكبر شركات مقدمي الخدمات اللوجستية عالميا ليس فقط في المنطقة. و نعتزم مضاعفة جهودنا التقنية خاصة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في عدة منتجات خلال العام المقبل لتنمية قدراتنا التقنية التنافسية".

واستقطبت "أومنيفل"، منذ إطلاقها الصامت (stealth mode)، علامات تجارية بارزة متعددة القنوات بينها ثلاث من أكبر 10 شركات تجزئة في المملكة (بنده وسبار والسدحان)، إضافة إلى "كاتريون Catrion" (شركة الخطوط السعودية للتموين)، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة من أنحاء المنطقة. وتعمل "أومنيفل" مع أكبر مقدمي الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل "أولكوم" و"سيف تشويس" و"شركة المخازن المتحدة" و"ستوقو" وغيرها.

ورأى تامر القدومي الشريك العام لدى "فنتشر سوق" وجود تطبيقات فريدة بعيدة التأثير لدى "أومنيفل"، مؤكدًا أن هذا "يمنحها مساحة واسعة للعمل". وقال إن للتجارة جذورًا ضاربة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتمتع بتقاليد راسخة في عالم الامتيازات التجارية، التي يمكن لأومنيفل أن تساعد في تعزيزها وجعلها أقدر على المنافسة في بيئة متزايدة التطور. وأضاف: "تُعد منصتنا منصة عالمية متطورة حظيت بحالات استخدام على امتداد العديد من الأسواق الكبيرة، ونرى أنها حل شامل سيصبح ضروريًا لأية شركة محلية، إضافة إلى دورها في توحيد الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة الإلكترونية التي تساهم في التصدير".

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نبذة عن "أومنيفل"

"أومنيفل" منصة تقنية شاملة صُممت لتمكين كل من شركات تجارة التجزئة ومقدمي الخدمات اللوجستية لقطاع التجارة الإلكترونية أنظمة موحدة ومتقدمة لإدارة الطلبات وعمليات التجارة الإلكترونية وإدارة المستودعات وإدارة الشحن والتوصيل عن طريق جميع شركات الشحن، وادارة المرتجعات وسلاسل الامدادات مدعومة بالذكاء الاصطناعي فيما يخص ادارة المخزون بشكل لحظي واختيار شركات الشحن - تشمل كل الأدوات اللازمة لتحقيق الكفاءة والسلاسة في العمليات التجارية ذات القنوات المتعددة و تجهيز وشحن الطلبات الإلكترونية. ويمكن زيارة الموقع www.omniful.com للمعلومات والاستفسارات.