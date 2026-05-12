تسجيل مبيعات قوية خلال الربع الأول، مع استمرار الطلب المرتفع على المشاريع السكنية الفاخرة والمساكن المرتبطة بعلامات تجارية عالمية

توقعات إيجابية للربع الثاني في ظل مرونة السوق وتزايد التوجه نحو الاستثمارات القائمة على الجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت ريفاين، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة التطوير العقاري، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بأداء لافت عبر محفظة مشاريعها المتنوعة. ورغم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أكدت ريفاين استمرار قوة السوق العقاري في دولة الإمارات، بعدما بلغت قيمة المبيعات المسجلة خلال شهر مارس 2026 وحده نحو 216 مليون درهم إماراتي، شكل المستثمرون الدوليون 58% من إجمالي المبيعات. ويعكس هذا الأداء استمرار الثقة بالسوق العقاري الإماراتي، كما يعزز توجه ريفاين لمواصلة وتيرة النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري

النمو والأداء

وبالتوازي مع الأداء اللافت واستمرار الإقبال من المستثمرين، سجلت ريفاين تقدمًا ملموسًا في مشاريعها التطويرية، إذ بلغت نسبة إنجاز مشروع "سانت ريجيس ريزيدنس طريق المركز المالي" في وسط مدينة دبي 98%، فيما انطلقت الأعمال التمهيدية لمشروع "ميريدين بيتش ريزيدنس" في جزر دبي، إلى جانب استكمال مشروع "هافن ليفينج من شركة ميتاك العقارية" في جزر دبي.

ويأتي هذا الزخم في ظل الأداء الإيجابي الذي يواصل القطاع العقاري في دبي تسجيله، بعدما بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 252 مليار درهم، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 31%. كما استقطب السوق أكثر من 29 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار الثقة وجاذبية السوق العقاري في الإمارة.

وقال توماس وان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين: "رغم أن فترات عدم اليقين قد تؤدي أحيانًا إلى تباطؤ مؤقت في اتخاذ القرارات، إلا أن نتائج الربع الأول تؤكد استمرار استقرار مستويات النشاط وتدفقات رؤوس الأموال. ومن اللافت استمرار مرونة القطاع العقاري في دولة الإمارات، بدعم من الرؤية الحكومية، إلى جانب النمو السكاني، وتنوع المستثمرين، وخيارات الإقامة طويلة الأمد، واستمرار تطوير البنية التحتية، وهي عوامل تواصل ترسيخ مكانة الدولة كمركز عقاري عالمي"

سلوك المشترين والطلب في السوق

سجلت ريفاين إقبالًا ملحوظًا على المشاريع السكنية الفاخرة والمساكن المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، مدفوعًا بتوجه متزايد نحو المشاريع التي تجمع بين جودة التصميم، والموقع الاستراتيجي، والقيمة طويلة الأمد.

كما حافظ السوق العقاري في دبي على تنوع قاعدة الطلب، مع حضور قوي من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فيما شكلت الاستثمارات الدولية الحصة الأكبر خلال شهري مارس وأبريل. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول 148.35 مليار درهم، مسجلةً نموًا بنسبة 26%، بالتزامن مع ارتفاع الاستثمارات الخليجية بنسبة 14%.

وفي الوقت ذاته، شهدت توجهات الشراء تطورًا ملحوظًا، مع اعتماد توجه أكثر وعيًا ودقة عند اتخاذ القرار، والتركيز بشكل أكبر على جودة المشروع، وسمعة المطور، وتجربة السكن، والقيمة طويلة الأمد.

وأشار توماس وان إلى أنه:"لا يزال الطلب قويًا، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بجودة المشروع والموقع وسمعة المطور وتجربة السكن، وهو ما يعكس تطورًا طبيعيًا في توجهات السوق وارتفاع مستوى الوعي لدى المشترين"

توجهات التطوير العقاري وتوقعات السوق للربع الثاني 2026

وتشير نتائج الربع الأول إلى تحول واضح في توجهات التطوير العقاري نحو المشاريع التي تركز على جودة التصميم وتجربة المعيشة، مع اهتمام متزايد بمستوى المنتج، والمرافق المجتمعية، والقيمة طويلة الأمد. كما بات المطورون يولون أهمية أكبر لاستراتيجيات التسعير، وخطط الدفع، ومدى توافق المشاريع مع احتياجات المستخدم النهائي.

وتتوقع ريفاين أن يحافظ السوق على نشاطه خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المدروسة، والمشاريع الفاخرة، والمساكن المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، لما توفره من تجربة سكنية مميزة وقيمة مستدامة. ورغم توجه المستثمرين نحو قرارات أكثر دراسةً وتأنّيًا، إلا أن ذلك يعكس تطورًا صحيًا نحو سوق أكثر توازنًا ونضجًا.

واختتم توماس وان بالقول: "خلال المرحلة المقبلة، ستكون قدرة المطورين على تقديم مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية العامل الأهم في تحقيق النجاح، وذلك من خلال اختيار التوقيت المناسب، واعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة، وتعزيز مكانة المشاريع في سوق يشهد منافسة متزايدة ونموًا مستمرًا في المعروض العقاري".

نبذة عن ريفاين

تواصل "ريفاين" ترسيخ مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال إدارة التطوير المتكامل في دولة الإمارات، إذ تقدم خدمات شاملة لمطوّري المشاريع داخل الدولة وخارجها في منطقة الخليج والعالم. وتتبنّى الشركة مفهوم «التطوير كخدمة» (DaaS)، الذي يهدف إلى تمكين المطورين والمستثمرين عبر تبسيط عمليات التطوير وتحقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.refinedubai.com

