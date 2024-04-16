الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت دار الأركان، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم عن توقيعها اتفاقية تطوير مع مجموعة "روشن" لتطوير مشروع جديد في مجتمع "سدرة". وقد اشتملت الاتفاقية على شراء دار الأركان أراضي من "روشن" ضمن مخططها الرئيسي بقيمة 215 مليون ريال سعودي. ويعتبر هذا المشروع الثاني لهم في "سدرة" ، بعد نجاح التعاون السابق بينهما.

يمتد المشروع على مساحة 56,280 متراً مربعاً، ويوفر بيئة مجتمعية نابضة بالحياة مع احتوائه على 200 فيلا مصممة بعناية بالغة لتجسد أرقى معايير الحياة الفاخرة في المملكة. ويمزج مجتمع "سدرة" بين وسائل الرفاهية الحديثة ومظاهر التراث السعودي، ويتماشى مع رؤية "روشن" في بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة.

وبهذه المناسبة، قال محمد المتوكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دار الأركان: "يجمعنا مع "روشن" التزام مشترك برسم ملامح المشهد السكني في المملكة العربية السعودية. ولا تقتصر رؤيتنا على تطوير الفلل الراقية فحسب، وإنما تتعداها إلى إرساء معايير جديدة للمعيشة الفاخرة، وتكريس خبراتنا للارتقاء بمقاييس الجودة والابتكار والاستدامة في قطاع العقارات".

يمثل التعاون الاستراتيجي بين "دار الأركان" و"روشن" منعطفاً مهماً في المشهد العقاري السعودي، حيث يجمع اثنين من أهم رواد القطاع حول التزام مشترك بتحقيق أعلى معايير الابتكار والتميز. وتعتزم الشركتان الارتقاء بمجتمع "سدرة" عبر توفير مساحات معيشية فاخرة وإرساء معايير جديدة للحياة العصرية في المملكة.

نجحت "دار الأركان" في ترسيخ مكانتها كمزود لأفضل الحلول العقارية في المملكة بفضل محفظتها الاستثنائية من المشاريع السكنية الراقية. ويعزز الإعلان عن المشروع الجديد للوحدات السكنية الجديدة في مجتمع "سدرة" التزام "دار الأركان" بتقديم تجارب سكنية يتردد صداها في أسلوب حياة وتطلعات مواطني المملكة.

نبذة عن "دار الأركان":

شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" هي شركة مساهمة عامة، مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تمتد مسيرتها على 28 عاماً، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها. تعتبر الشركة اليوم أكبر المطورين العقاريين على مستوى المملكة، وترتكز في مشاريعها على تطوير المساكن والمراكز التجارية المصمّمة بأناقة في مواقع استراتيجية في المملكة. تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات يتضمن تطوير وتسليم 15,300 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية. وتسعى "دار الأركان" إلى تنمية محفظتها بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء المملكة فضلاً عن توسعة نطاق حضورها على المستوى الدولي.

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